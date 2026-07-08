శాంసంగ్ గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ తేదీ ఖరారు: ఫోల్డబుల్ ఫోన్లపై భారీ అంచనాలు!
శాంసంగ్ గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026 ఈవెంట్ తేదీని అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ ఈవెంట్లో కొత్త గెలాక్సీ Z Fold8 Wide, Z Flip8 SE ఫోల్డబుల్ ఫోన్లతో పాటు మరిన్ని డివైజ్లు లాంచ్ కానున్నాయి.
Published : July 8, 2026 at 10:30 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ సౌత్ కొరియన్ టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ తన మోస్ట్ అవేటెడ్ 'Galaxy Unpacked' ఈవెంట్ తేదీని బుధవారం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ కార్యక్రమం జులై 22, 2026న యూకే (UK)లోని లండన్ నగరంలో జరగనుంది. ఈ ఈవెంట్లో సౌత్ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్, తన తదుపరి తరం ఫోల్డబుల్ పరికరాలతో పాటు 'Galaxy Z Fold8 Wide' ఫోన్ను ఆవిష్కరించే అవకాశం ఉంది.
రాబోయే హార్డ్వేర్ అప్గ్రేడ్స్ గురించి శాంసంగ్ ఎలాంటి అధికారిక వివరాలు వెల్లడించనప్పటికీ, ఈసారి సరికొత్త డిజైన్తో కూడిన డివైజ్లను, మరింత మెరుగైన AI ఆధారిత, పర్సనలైజ్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫీచర్లను తీసుకురాబోతున్నట్లు హింట్ ఇచ్చింది.
గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ 2026: ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలి?
ఎప్పటిలాగే, ఈ రాబోయే గెలాక్సీ అన్ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ ను Samsung.com, Samsung Newsroom, Samsung అధికారిక YouTube ఛానల్లలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ద్వారా వీక్షించవచ్చు. ఈ ఈవెంట్ భారత కాలమానం ప్రకారం IST సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.
ఇతర దేశాల టైమింగ్స్: BST మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు, EDT ఉదయం 9 గంటలకు, CEST మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
ఈవెంట్ను లైవ్లో చూడడంతో పాటు, కొత్త డివైజ్ల అప్డేట్స్, టీజర్లు, ట్రైలర్లు, ముందస్తు బుకింగ్ ప్రీ-ఆర్డర్ ఆఫర్ల వివరాల కోసం ఆసక్తి ఉన్నవారు samsung.com/unpacked వెబ్సైట్లో ఇప్పుడే రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు.
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