భారత్​లో 'గెలాక్సీ S26' ప్రీ-రిజర్వ్ కస్టమర్లకు ఉచిత స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్‌ ప్రకటించిన శాంసంగ్

దక్షిణ కొరియా టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ భారతదేశంలోని "గెలాక్సీ S26" సిరీస్ ప్రీ-రిజర్వ్ కస్టమర్లకు ఉచిత స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్‌ను ప్రకటించింది.

The Samsung Galaxy Unpacked 2026 will be held on February 25 at 10 am PT/1 pm ET (11:30 pm IST) in San Francisco, California.
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ఈ ఏడాది తొలి గెలాక్సీ అన్‌ప్యాక్డ్ ఈవెంట్ ఫిబ్రవరి 25న జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమంలో కంపెనీ తన తదుపరి తరం గెలాక్సీ S సిరీస్‌ను ఆవిష్కరించనుంది. గెలాక్సీ S26 సిరీస్ అనే పేరుతో తీసుకొస్తున్న ఈ లైనప్ కోసం ప్రీ-రిజర్వేషన్ భారతదేశంలో ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది. వీటిని ముందుగా బుక్​ చేసుకున్న కస్టమర్లు ఉచిత స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్‌ను పొందొచ్చని కంపెనీ ఇప్పుడు ధృవీకరించింది. దీంతోపాటు డైలీ వోచర్, హై-ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ లాక్-ఇన్ వంటి ఇతర ప్రయోజనాలనూ అందించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26 సిరీస్ ఫ్రీ స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్: శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ S26 ప్రీ-రిజర్వ్ ప్రమోషనల్ మెటీరియల్‌లో కాంప్లిమెంటరీ స్టోరేజ్ అప్‌గ్రేడ్ గురించి నేరుగా వివరించింది. శాంసంగ్ గెలాక్సీ S26, గెలాక్సీ S26+, లేదా గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా మోడల్​లను ప్రీ-రిజర్వ్ చేసుకుని, ఆ తర్వాత ప్రీ-ఆర్డర్ చేసిన కస్టమర్‌లు అదనపు ఖర్చు లేకుండా తదుపరి స్టోరేజ్ టైర్‌కు ఉచిత అప్‌గ్రేడ్‌కు అర్హులు అవుతారని వెల్లడించింది.

ఉదాహరణకు, గెలాక్సీ S26 సిరీస్ 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లు 512GB మోడల్‌కు ఉచిత అప్‌గ్రేడ్‌ను పొందేందుకు అర్హులు. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 999 చెల్లించి గెలాక్సీ ప్రీ-రిజర్వ్ VIP పాస్‌ను పొంది తమ స్థానాన్ని ముందస్తుగా రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ అప్​కమింగ్ గెలాక్సీ ఫోన్‌లను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఈ-స్టోర్ వోచర్ ద్వారా రూ. 2,699 విలువైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని వెల్లడించింది. దీనితో పాటు రూ. 5,000 రోజువారీ వోచర్, రూ. 50,000 విలువైన గ్రాండ్ వోచర్‌తో డ్రాలో పాల్గొనడానికి కూడా అర్హులు అవుతారని ప్రకటించింది.

చివరగా, శాంసంగ్ పాత హ్యాండ్‌సెట్‌లను ట్రేడింగ్ చేయడం ద్వారా అత్యధిక ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ లాక్-ఇన్‌ను కూడా అందిస్తోంది. వినియోగదారులు తమ ప్రస్తుత ఫోన్‌ను ట్రేడ్ చేయవచ్చు, గెలాక్సీ S26, గెలాక్సీ S26+ లేదా గెలాక్సీ S26 అల్ట్రా కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూను రీడీమ్ చేయవచ్చు. అయితే తుది ఎక్స్ఛేంజ్ మొత్తం వారి పాత హ్యాండ్‌సెట్ మోడల్, కండిషన్​పై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే వారి ప్రాంతంలో ఆఫర్ లభ్యతను బట్టి ఉంటుంది.

