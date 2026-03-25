శాంసంగ్ ఫోన్లలో 'AirDrop'- ఇకపై ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్​ల మధ్య 'షేరింగ్' మరింత ఈజీ!

శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ S26 సిరీస్​లో యాపిల్ 'AirDrop​'ను పోలిన ఫీచర్​ను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో వినియోగదారులు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా, అత్యంత సులభంగా ఫైళ్లను షేర్ చేసుకోవచ్చు.

Samsung Brings Airdrop to Galaxy S26 Series
Samsung Brings Airdrop to Galaxy S26 Series (Image Credit: Samsung)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 11:26 AM IST

Hyderabad: టెక్ ఔత్సాహికులకు క్రేజీ అప్డేట్. ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్​ల మధ్య ఫైళ్ల బదిలీ ఇప్పుడు మరింత సులభతరం కానుంది. ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ శాంసంగ్ తన గెలాక్సీ S26 సిరీస్‌లో యాపిల్ "ఎయిర్‌డ్రాప్"(AirDrop)ను పోలిన ఫీచర్​ను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో గెలాక్సీ 26 సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్​ను వినియోగిస్తున్న ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులు ఇకపై ఐఫోన్​కు ఫొటోలు, వీడియోలు లేదా డాక్యుమెంట్​లను షేర్​ చేసేందుకు థర్డ్-పార్టీ యాప్‌లు లేదా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఈ ఫీచర్ సహాయంతో తమ డివైజ్​లోని ఫైళ్లను నేరుగా ఐఫోన్లు (iPhones), ఐప్యాడ్లు(iPads), మ్యాక్స్(Macs)​కు షేర్ చేసుకోవచ్చు.

ఈ ఫీచర్ రోల్ అవుట్​ మార్చి 23 నుంచి ప్రారంభించినట్లు కంపెనీ ప్రకటించింది. ప్రారంభంలో ఇది దక్షిణ కొరియాలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆ తర్వాతి వారాల్లో ఉత్తర అమెరికా, ఐరోపా, జపాన్, ఆగ్నేయాసియాతో సహా మరికొన్ని దేశాల్లో కూడా ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. కంపెనీ ప్రస్తుతం ఈ ఫీచర్​ను గెలాక్సీ S26 సిరీస్‌కు మాత్రమే పరిమితం చేసినప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఇతర శాంసంగ్ ఫోన్లలో కూడా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుందని భావిస్తున్నారు.

శాంసంగ్ కంటే ముందే, గూగుల్ తన "పిక్సెల్ 10" సిరీస్‌లో ఈ "ఎయిర్​డ్రాప్​" తరహా ఫీచర్‌ను ప్రవేశపెట్టిందన్న విషయం గమనార్హం. ఆండ్రాయిడ్ (Android), ఐఓఎస్(iOS) వినియోగదారుల మధ్య ఫైల్ షేరింగ్ ప్రక్రియను, తమతమ వినియోగదారులకు ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా, అత్యంత సులభతరంగా మార్చడమే ఈ రెండు సంస్థల లక్ష్యం.

గెలాక్సీ S26 సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్​ నుంచి ఐఫోన్‌కు ఎయిర్‌డ్రాప్ చేయడం ఎలా?:

ఇది డీఫాల్ట్ ఎనేబుల్ ఫీచర్ కాదు కాబట్టి వినియోగదారులు దీన్ని స్వయంగా ఎనేబుల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదెలాగంటే?:

ఇందుకోసం ముందుగా గెలాక్సీ S26 సిరీస్ వినియోగదారులు:

  • మీ ఫోన్​లో "Settings"కు వెళ్లండి.
  • అందులో "Quick Share" ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోండి.
  • తర్వాత "Share with Apple devices"ను ఆన్ చేయండి.
  • అనంతరం విజిబిలిటీని "Everyone for 10 minutes"కు సెట్ చేయండి.

ఇప్పుడు ఐఫోన్ వినియోగదారులు:

  • మీ ఐఫోన్​లో "AirDrop"ను ఆన్ చేయండి.
  • దీన్ని కూడా "Everyone for 10 minutes"కు సెట్ చేయండి.

ఈ సెట్టింగ్​లు పూర్తి చేసిన తర్వాత

ఫైల్‌ను పంపడానికి:

  • గెలాక్సీ డివైజ్​లో మీరు షేర్ చేయాలనుకుంటున్న ఫైల్‌ను ఓపెన్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు "Quick Share"పై ట్యాప్ చేయండి.
  • మీరు ఎవరికి షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకునేందుకు జాబితాలో కన్పిస్తున్న "iPhone"​ ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు ఐఫోన్ వినియోగదారులు బదిలీని ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది.

ఫైళ్లను స్వీకరించడానికి, గెలాక్సీ వినియోగదారుడు కూడా తమ విజిబిలిటీని 10 నిమిషాల పాటు ఆన్‌లో ఉంచాల్సి ఉంటుంది.

నాట్ ఆటోమేటిక్, బట్ సెక్యూర్: శాంసంగ్ దీనిని డిఫాల్ట్‌గా ఆటోమేటిక్‌గా సెట్ చేయలేదు, దీనివల్ల వినియోగదారులకు ఎక్కువ నియంత్రణ లభిస్తుంది. భద్రత పరంగా ఈ సిస్టమ్ చాలా పటిష్టంగా ఉంటుంది. బదిలీలు డైరెక్ట్ పీర్-టు-పీర్ కనెక్షన్ ద్వారా జరుగుతాయి. అంటే ఫైల్స్ సర్వర్‌ల ద్వారా కాకుండా నేరుగా డివైజ్‌ల నుంచే వెళ్తాయి. ఫైల్ స్వీకరించినప్పుడు ఇరుపక్షాల ఆమోదం తప్పనిసరి. ఈ మొత్తం బదిలీ ప్రక్రియ సమయంలో డేటా లాగ్ లేదా స్టోరేజ్​కు ఎలాంటి ఆస్కారం ఉండదు.

పిక్సెల్ ఫోన్‌లలో ఈ అనుసంధానం కొంతమేరకు మరింత పటిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ, శాంసంగ్ మాత్రం వినియోగదారుని నియంత్రణకే అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ పరికరాల మధ్య నిత్యం ఫైళ్లను పంచుకునే లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు ఇది ఊరటనిస్తుంది. ఇకపై ఫొటోలు తీసిన వెంటనే వాటిని స్నేహితులకు పంపడంలో ఎటువంటి ఇబ్బందీ ఉండదు.

శాంసంగ్, గూగుల్ రెండింటి ఉమ్మడి ప్రయత్నాలతో మొబైల్ ఎకోసిస్టమ్ మరింత ఓపెన్‌గా, యూజర్-ఫ్రెండ్లీగా మారుతోంది. సమీప భవిష్యత్తులో ఈ మద్దతు మరిన్ని పరికరాలకు విస్తరిస్తే, క్రాస్-ప్లాట్‌ఫామ్ షేరింగ్ మరింత సులభతరం అవుతుంది.

