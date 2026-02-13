వాట్సాప్ను బ్లాక్ చేస్తున్నట్లు నిర్ధారించిన రష్యా- దేశీయ ప్రత్యామ్నాయానికి మారమంటూ యూజర్లకు విన్నపం
రష్యాలో వాట్సాప్ శాశ్వత నిషేధంపై తెర పడింది. స్థానిక చట్టాలను పాటించడంలో విఫలమైనందన వాట్సాప్ను బ్లాక్ చేస్తున్నట్లు క్రెమ్లిన్ ధృవీకరించింది.
Published : February 13, 2026 at 2:54 PM IST
Hyderabad: స్థానిక చట్టాలను పాటించడంలో విఫలమైనందన ప్రముఖ మెసేజింగ్ సర్వీస్ వాట్సాప్ను బ్లాక్ చేస్తున్నట్లు రష్యా ధృవీకరించింది. ఈ మేరకు దాని 100 మిలియన్ల రష్యన్ వినియోగదారులను దేశీయ ప్రత్యామ్నాయానికి మారాలని కోరుతూ క్రెమ్లిన్ గురువారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.
రష్యా ప్రభుత్వం గత కొన్ని నెలలుగా రష్యన్ వినియోగదారులను ప్రభుత్వ-ఆమోదిత అప్లికేషన్ 'మాక్స్'లోకి మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలో విక్రయించే అన్ని కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు, టాబ్లెట్లలో ముందే ఇన్స్టాల్ చేయబడాలని కూడా ఆదేశించింది. "మాక్స్ అనేది యాక్సెసిబుల్ ఆల్టర్నేటివ్. అభివృద్ధి చెందుతున్న, ఒక జాతీయ మెసెంజర్. ఇది పౌరులకు మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ప్రత్యామ్నాయం" అని క్రెమ్లిన్ ప్రతినిధి డిమిత్రి పెస్కోవ్ విలేకరులతో అన్నారు.
మరోవైపు నిరసనకారులు ఈ యాప్ను ప్రభుత్వ 'నిఘా' కోసం ఏర్పాటు చేసిన సాధనంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. ఎందుకంటే దీనికి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ లేదు. 100 మిలియన్ల రష్యన్ వినియోగదారులను "ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని నిఘా యాప్" వైపు బలవంతంగా నెట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగా దేశంలో తమ సేవను బ్లాక్ చేసిందని మెటా యాజమాన్యంలోని వాట్సాప్ కూడా ఆరోపించింది.
Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.…— WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026
చట్టాలను పాటించడానికి నిరాకరిస్తే టెలిగ్రామ్ అప్లికేషన్పై "దశలవారీ పరిమితులు" విధిస్తామని రష్యన్ టెలికాం వాచ్డాగ్ 'రోస్కోమ్నాడ్జర్' హెచ్చరించిన కొద్దిసేపటికే ఈ ప్రకటన వెలువడింది.
తమ నియంత్రణలో ఉన్న దేశీయ ఆన్లైన్ సేవను స్వీకరించాలని మాస్కో రష్యన్లపై ఒత్తిడి తెస్తోంది. రష్యన్ వినియోగదారుల డేటాను దేశంలో నిల్వ చేయాలనే అవసరాలతో సహా రష్యన్ చట్టాలను పాటించని విదేశీ ఇంటర్నెట్ ప్లాట్ఫామ్లను నెమ్మదించడం లేదా నిషేధించనున్నట్లు అధికారులు హెచ్చరించారు.
రష్యాలోని ఓ ప్రధాన ప్రభుత్వ యాజమాన్య వార్తా సంస్థ TASS ప్రకారం, రష్యన్ చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు వాట్సాప్ను నెమ్మదింపజేయడానికి ఆ దేశ టెలికాం వాచ్డాగ్ చర్యలు తీసుకుంటోంది. దేశంలో ఉగ్రవాద కార్యకలాపాల నిర్వహణకు మెసెంజర్ను ఉపయోగిస్తున్నారని, పౌరులను మోసం చేసి నగదును దోచుకునేందుకు ఉపయోగించే ప్రధాన సేవలలో ఇది ఒకటి అని TASS పేర్కొంది. మెటా రష్యన్ చట్టాలను పాటిస్తూ, చర్చలకు సంసిద్ధతను ప్రదర్శిస్తే రష్యాలో వాట్సాప్ను అన్బ్లాక్ చేస్తామని డిమిత్రి పెస్కోవ్ తమ ఏజెన్సీకి తెలిపినట్లు వెల్లడించింది.