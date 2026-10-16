కొంటే 3 లక్షలు.. రిపేర్ వస్తే లక్షన్నర!- యాపిల్ 'ఐఫోన్ డ్యూయో' బిల్లు వింటే మైండ్ బ్లాకే!
యాపిల్ మొట్టమొదటి ఫోల్డబుల్ "ఐఫోన్ డ్యూయో" ప్రీ-ఆర్డర్లు ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. అయితే కొనడం దీని నిర్వహణ వ్యయమే వినియోగదారులకు అధిక భారం కానుందని తాజా రిపేర్ ధరల వివరాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
Published : October 16, 2026 at 1:17 PM IST
Hyderabad: యాపిల్ అభిమానులు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న తొలి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ "ఐఫోన్ డ్యూయో" ఎట్టకేలకు ఇండియాలోకి వచ్చేసింది. ఈరోజు (అక్టోబర్ 16, 2026) సాయంత్రం 5:30 PM IST నుంచి ప్రీ-ఆర్డర్లు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు యాపిల్ ఇండియా వెబ్సైట్, ఆథరైజ్డ్ స్టోర్ల ద్వారా దీనిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ధర అక్షరాలా రూ. 3 లక్షల నుంచి మొదలవుతుండటంతో ఇది ఇప్పటివరకు అత్యంత ఖరీదైన ఐఫోన్గా నిలిచింది. అయితే అసలు షాక్ కొన్నాకే ఉంది. ఈ ఫోన్లోని ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే పగిలితే దాని రిపేర్ కాస్ట్ ఏకంగా ఫోన్ ధరలో సగం, అంటే రూ. 1.5 లక్షల వరకు అవుతుందని కంపెనీ ప్రకటించడంతో కొనుగోలుదారులు నివ్వెరపోతున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్దాం రండి.
ధర వింటే దిమ్మ తిరగాల్సిందే!: ఇండియాలో ఈ ఫోన్ ధర రూ. 2,99,900 నుంచి మొదలవుతుంది. అంటే దాదాపు 3 లక్షలు రూపాయలు. ఇక మరిన్ని ఫీచర్లు లభించే హై-ఎండ్ వేరియంట్ కావాలంటే ఈ ధర ఏకంగా రూ. 4,49,900 (దాదాపు 4.5 లక్షలు) వరకు వెళ్తుంది. దీంతో యాపిల్ చరిత్రలోనే ఇప్పటివరకు తయారు చేసిన అత్యంత ఖరీదైన ఐఫోన్గా ఇది నిలిచింది.
కొనడం కంటే రిపేర్ చేయడమే మరింత భారం!
ఒకవేళ మీ దగ్గర AppleCare+ ప్లాన్ లేకపోతే, ఫోన్ పొరపాటున కింద పడితే అయ్యే ఖర్చు వింటే షాక్ అవుతారు. యాపిల్ అధికారిక సర్వీస్ అంచనా ప్రకారం:
- లోపలి ఫోల్డబుల్ డిస్ప్లే రిపేర్: ఒక్క స్క్రీన్ మార్చడానికే రూ. 1.5 లక్షలు అవుతుంది. అంటే ఫోన్ ధరలో సగం! ఈ ఖర్చుతో మీరు సరికొత్త "ఐఫోన్ 17 ప్రో" పాటు మరికొన్ని అదనపు యాక్సెసరీస్ కూడా కొనుక్కోవచ్చు.
- బయటి (కవర్) డిస్ప్లే రిపేర్: దీనికి దాదాపు రూ. 43,000 ఖర్చు అవుతుంది.
- బయటి డిస్ప్లే + వెనుక గ్లాస్ రిపేర్: ఈ రెండూ పగిలితే అయ్యే ఖర్చు రూ. 56,000 దాటుతుంది.
అంటే రూ. 3 లక్షలు పెట్టి ఫోన్ కొన్నాక, కొంచెం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా మళ్లీ లక్షన్నర వరకు రిపేర్ ఖర్చు తడిసి మోపెడవుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో "ఐఫోన్ డ్యూయో" కొనాలనుకునే కస్టమర్లు దీనికి "AppleCare+" ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ తప్పనిసరిగా తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.