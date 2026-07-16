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రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ 'షాట్‌గన్ 650' లిమిటెడ్ ఎడిషన్ లాంఛ్- ఆలస్యం చేస్తే దొరకడం కష్టమే!

రోయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ బైక్ లవర్స్‌కు అదిరిపోయే గుడ్​న్యూస్. తైవాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ కస్టమ్ బైక్ బిల్డర్ 'రఫ్ క్రాఫ్ట్స్' భాగస్వామ్యంతో సరికొత్త షాట్‌గన్ 650 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ బైక్‌ను కంపెనీ మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది.

Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts Limited Edition Launched At Rs. 5.75 Lakh
Royal Enfield Shotgun 650 x Rough Crafts Limited Edition Launched At Rs. 5.75 Lakh (Photo Credit- Royal Enfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 10:19 AM IST

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Hyderabad: రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ సంస్థ తైవాన్‌కు చెందిన ప్రముఖ కస్టమ్ బైక్ బిల్డర్ 'రఫ్ క్రాఫ్ట్స్' భాగస్వామ్యంతో సరికొత్త షాట్‌గన్ 650 లిమిటెడ్ ఎడిషన్ బైక్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చింది. ప్రముఖ 'కాలిబర్ రాయల్' కస్టమ్ డిజైన్ స్ఫూర్తితో బాబర్ శైలిలో ఫ్యాక్టరీలోనే దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా (భారత్, యూరప్, నార్త్ అమెరికా, ఏషియా పసిఫిక్ దేశాల్లో) కేవలం 100 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించనున్నారు. వాటిలో మన దేశానికి కేవలం 25 యూనిట్లు మాత్రమే కేటాయించారు. వీటిపై ప్రత్యేక నంబర్లు ఉంటాయి.

ధర, బుకింగ్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో దీని ధను రూ. 5.75 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్​)గా నిర్ణయించారు. జులై 30, 2026 నుంచి ఈ బైక్ రిజిస్ట్రేషన్లు ప్రారంభం కానున్నాయి.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ 'షాట్‌గన్ 650 x రఫ్ కట్స్' ప్రత్యేకతలు?: ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ బైక్ గ్లోస్ జెట్ బ్లాక్, మ్యాట్ స్టెల్త్ బ్లాక్ రంగుల కలయికతో వస్తుంది. దీని ట్యాంక్‌పై బంగారు రంగు చారలు, గ్రే యాక్సెంట్స్‌, బ్రాస్ కొలాబరేషన్ బ్యాడ్జ్ ఉంటాయి. దీనితోపాటు బైక్ ప్రత్యేక నంబర్‌ ఉంటుంది. ఇంకా ప్రీమియం లుక్ కోసం హ్యాండిల్ చివరన నలుపు రంగు బార్-ఎండ్ మిర్రర్స్, ఆకర్షణీయమైన క్విల్టెడ్ లెదర్ సీట్లు, కాంట్రాస్ట్-కట్ అలాయ్ రిమ్స్, గోల్డ్ కలర్ ఫోర్క్ ఇన్నర్ ట్యూబ్స్ అందించారు.

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