రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్​ లవర్స్​కు గుడ్​న్యూస్- స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?

రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ 'మెటియోర్ 350' స్పెషల్ ఎడిషన్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition launched
Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition launched (Photo Credit- Royal Enfield)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 22, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తన ఫేమస్ "మెటియోర్ 350"లో స్పెషల్ ఎడిషన్​ను ప్రవేశపెట్టింది. దీన్ని మెటియోర్ 350 సన్‌డౌనర్ ఆరెంజ్ పేరుతో తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ దీన్ని మోటోవర్స్ 2025 ఈవెంట్​లో రూ. 2.19 ధరతో ప్రారంభించింది. అంటే ఇది దీని స్టాండర్డ్ మోడల్​ కంటే రూ.30,000 ఖరీదైనది.

దీని ప్రత్యేకత ఏంటి?: రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ "మెటియోర్ 350" స్టాండర్డ్ మోడల్ మార్కెట్​లో ఇప్పటికే ఏడు విభిన్న రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. అవి ఫైర్‌బాల్ ఆరెంజ్, ఫైర్‌బాల్ గ్రే, స్టెల్లార్ మాట్టే గ్రే, స్టెల్లార్ మెరైన్ బ్లూ, అరోరా రెట్రో గ్రీన్, అరోరా రెడ్, సూపర్నోవా బ్లాక్. ఇక ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ప్రత్యేకమైన సన్‌డౌనర్ ఆరెంజ్ రంగులో ఉంటుంది. దీనితో కలిపి ఇప్పుడు "మెటియోర్ 350" మార్కెట్​లో మొత్తం ఎనిమిది రంగులలో లభిస్తుంది.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition (Photo Credit- Royal Enfield)

ఇకపోతే ఈ కొత్త రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ "మెటియోర్ 350" సన్‌డౌనర్ ఆరెంజ్ ఎడిషన్ ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ టూరింగ్ ప్యాక్‌తో వస్తుంది. ఇందులో టూరింగ్ సీటు, ఫ్లైస్క్రీన్, ప్యాసింజర్ బ్యాక్‌రెస్ట్, ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ పాడ్ ఉన్నాయి. ఈ ప్యాక్​ హైయర్ మోడళ్లలో ప్రామాణికంగా అందుబాటులో ఉంది. ఇంకా ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌లో అల్యూమినియం ట్యూబ్‌లెస్ స్పోక్ వీల్స్ ఉన్నాయి. వీటిని రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మెటియోర్ 350 శ్రేణిలో మొదటిసారిగా అందిస్తున్నారు. ఈ మోటార్​సైకిల్ 2026 శ్రేణితో ప్రవేశపెట్టిన స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది సర్దుబాటు చేయగల లివర్‌లు, LED హెడ్‌ల్యాంప్‌తో వస్తుంది.

Royal Enfield Meteor 350 Sundowner Orange Special Edition (Photo Credit- Royal Enfield)

స్పెషల్ ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్‌లో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు లేవు. ఈ మోటార్‌సైకిల్ అదే 349 cc, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్, 4-స్ట్రోక్, SOHC, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 20.2 bhp, 27 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది.

ధర వివరాలు: కంపెనీ ఈ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ "మెటియోర్ 350" సన్‌డౌనర్ ఆరెంజ్ ధరను రూ. 2.19 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, చెన్నై)గా నిర్ణయించింది. ఇది స్టాండర్డ్ మెటియోర్ టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ కంటే రూ. 3,000 ఎక్కువ.

