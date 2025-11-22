రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లవర్స్కు గుడ్న్యూస్- స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?
Published : November 22, 2025 at 4:14 PM IST
Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన ఫేమస్ "మెటియోర్ 350"లో స్పెషల్ ఎడిషన్ను ప్రవేశపెట్టింది. దీన్ని మెటియోర్ 350 సన్డౌనర్ ఆరెంజ్ పేరుతో తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ దీన్ని మోటోవర్స్ 2025 ఈవెంట్లో రూ. 2.19 ధరతో ప్రారంభించింది. అంటే ఇది దీని స్టాండర్డ్ మోడల్ కంటే రూ.30,000 ఖరీదైనది.
దీని ప్రత్యేకత ఏంటి?: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ "మెటియోర్ 350" స్టాండర్డ్ మోడల్ మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఏడు విభిన్న రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. అవి ఫైర్బాల్ ఆరెంజ్, ఫైర్బాల్ గ్రే, స్టెల్లార్ మాట్టే గ్రే, స్టెల్లార్ మెరైన్ బ్లూ, అరోరా రెట్రో గ్రీన్, అరోరా రెడ్, సూపర్నోవా బ్లాక్. ఇక ఇప్పుడు తీసుకొచ్చిన ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ పేరుకు తగ్గట్టుగానే ప్రత్యేకమైన సన్డౌనర్ ఆరెంజ్ రంగులో ఉంటుంది. దీనితో కలిపి ఇప్పుడు "మెటియోర్ 350" మార్కెట్లో మొత్తం ఎనిమిది రంగులలో లభిస్తుంది.
ఇకపోతే ఈ కొత్త రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ "మెటియోర్ 350" సన్డౌనర్ ఆరెంజ్ ఎడిషన్ ఫ్యాక్టరీ-ఫిటెడ్ టూరింగ్ ప్యాక్తో వస్తుంది. ఇందులో టూరింగ్ సీటు, ఫ్లైస్క్రీన్, ప్యాసింజర్ బ్యాక్రెస్ట్, ట్రిప్పర్ నావిగేషన్ పాడ్ ఉన్నాయి. ఈ ప్యాక్ హైయర్ మోడళ్లలో ప్రామాణికంగా అందుబాటులో ఉంది. ఇంకా ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్లో అల్యూమినియం ట్యూబ్లెస్ స్పోక్ వీల్స్ ఉన్నాయి. వీటిని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మెటియోర్ 350 శ్రేణిలో మొదటిసారిగా అందిస్తున్నారు. ఈ మోటార్సైకిల్ 2026 శ్రేణితో ప్రవేశపెట్టిన స్లిప్-అండ్-అసిస్ట్ క్లచ్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది సర్దుబాటు చేయగల లివర్లు, LED హెడ్ల్యాంప్తో వస్తుంది.
స్పెషల్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్లో ఎటువంటి యాంత్రిక మార్పులు లేవు. ఈ మోటార్సైకిల్ అదే 349 cc, ఎయిర్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్, 4-స్ట్రోక్, SOHC, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 20.2 bhp, 27 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
ధర వివరాలు: కంపెనీ ఈ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ "మెటియోర్ 350" సన్డౌనర్ ఆరెంజ్ ధరను రూ. 2.19 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, చెన్నై)గా నిర్ణయించింది. ఇది స్టాండర్డ్ మెటియోర్ టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ కంటే రూ. 3,000 ఎక్కువ.