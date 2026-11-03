రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 'హిమాలయన్ 750' స్పెసిఫికేషన్లు వెల్లడి- భారత్లో లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఎట్టకేలకూ తన మొదటి 750-బ్యాడ్జ్ మోడల్ 'హిమాలయన్ 750'కి సంబంధించిన వివరాలను (స్పెసిఫికేషన్లను) వెల్లడించింది.
Published : November 3, 2026 at 7:37 PM IST
Hyderabad: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన తొలి 750-బ్యాడ్జ్ మోడల్ 'హిమాలయన్ 750' స్పెసిఫికేషన్లను EICMA 2026 ఈవెంట్లో అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ కొత్త హిమాలయన్ 750, కంపెనీ చరిత్రలోనే అతిపెద్దదైన 743cc ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉన్న హిమాలయన్ మొదటి వెర్షన్ కూడా ఇదే. అంతేకాకుండా, ఈ బైక్లో ఇప్పటివరకు ఏ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటార్సైకిల్లోనూ చూడలేని అనేక ఫీచర్లు, హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్లు పొందుపరిచారు. ఈ బైక్ ధరను ఈ నెల చివరిలో జరగనున్న 'మోటోవర్స్' ఈవెంట్లో ప్రకటించనున్నారు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 డిజైన్: డిజైన్ విషయానికొస్తే, ఇది అడ్వెంచర్-టూరర్ రూపాన్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో ఎత్తుగా అమర్చిన ఫ్రంట్ ఫెయిరింగ్, గుండ్రని LED హెడ్ల్యాంప్, సర్దుబాటు చేయగల విండ్స్క్రీన్, పెద్ద కోణీయ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉన్నాయి.
సైడ్ ప్యానెల్స్లో ఇంజిన్ వైపు సాగే షార్ప్ కట్స్ / క్రీజ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అదే సమయంలో స్టెప్డ్ సీటు, వెనుక భాగంలో అమర్చిన లగేజ్ ర్యాక్ బైక్ మొత్తం రూపాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి. అదనంగా, ఈ మోటార్సైకిల్లో బయటకు కనిపించే ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్, నలుపు రంగు ఫ్రేమ్, వైర్-స్పోక్ లేదా అల్లాయ్ వీల్స్, పైకి వంగిన 'టూ-ఇన్-వన్' ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 ఇంజిన్: కొత్త హిమాలయన్ 750లో 743cc సామర్థ్యం కలిగిన, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 7,000 rpm వద్ద 54.3 bhp పవర్, 5,000 rpm వద్ద 63 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ జత చేశారు. ఈ ఇంజిన్ అందించే పవర్లో 90 శాతం, కేవలం 3,500 rpm వేగం నుంచే అందుబాటులోకి వస్తుందని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ పేర్కొంది.
రైడ్ మోడ్లు: ఈ మోటార్సైకిల్లో మొత్తం 5 రైడ్ మోడ్లు ఉన్నాయి. అవి:
- రోడ్ (Road)
- రోడ్ స్పోర్ట్ (Road Sport)
- రెయిన్ (Rain)
- ట్రైల్ (Trail)
- కస్టమ్ (Custom)
ప్రతి మోడ్లోనూ ప్రత్యేకమైన థ్రోటల్ మ్యాప్లు, ABS సెట్టింగ్లు ఉంటాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 ఫీచర్లు: ఇందులో అప్డేటెడ్ 4-అంగుళాల TFT డిస్ప్లే ఉంది. ఇది Wi-Fi, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, నావిగేషన్, అలాగే ఫోన్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ను అందిస్తుంది. ఇందులో పైన చెప్పుకున్నట్లుగా ఐదు రైడింగ్ మోడ్లతో పాటు క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), రెండు USB టైప్-C పోర్ట్లు, సెల్ఫ్-క్యాన్సిలింగ్ ఇండికేటర్లు, ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ లైట్ ఉన్నాయి.
ఈ మోటార్సైకిల్లో 7-అంగుళాల కొత్త LED హెడ్లైట్తో సహా పూర్తి LED లైటింగ్ సెటప్ ఉంది. హెడ్లైట్ బీమ్ను అవసరానికి తగ్గట్టు సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. కొత్త రిఫ్లెక్టర్లతో వెలుతురు మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. అదనంగా, ఈ బైక్లో 60mm వరకు, 5 స్థాయిల్లో సర్దుబాటు చేసుకునే విండ్స్క్రీన్ ఉంది.
వీటితో పాటు ఇందులో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంది. దీనిని Low, Medium, High అనే మూడు స్థాయిల్లో సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు, అవసరమైతే పూర్తిగా ఆఫ్ చేయవచ్చు. వర్షంలో లేదా జారుడు రోడ్లపై వెనక టైర్ స్లిప్ కాకుండా ఇది కాపాడుతుంది. ఈ బైక్లో 6-యాక్సిస్ ఇనర్షియల్ మెజర్మెంట్ యూనిట్ (IMU) ఉంది. ఇందులో 3-యాక్సిస్ యాక్సిలరోమీటర్, 3-యాక్సిస్ గైరోస్కోప్ ఉంటాయి. ఈ బైక్లో కార్నరింగ్ ABS, లీన్-సెన్సిటివ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
భారత్ లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ కొత్త హిమాలయన్ 750 ఇటలీలోని మిలాన్లో జరుగుతున్న EICMA ఈవెంట్లో గ్లోబల్గా ఆవిష్కృతమైంది. ఇక భారత మార్కెట్ విషయానికి వస్తే, ఈ బైక్ను కంపెనీ తన వార్షిక 'Motoverse' ఈవెంట్లో లాంఛ్ చేయనుంది. ఈ ఈవెంట్ 27 నుంచి 29 నవంబర్, 2026 మధ్య జరగనుంది.