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రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ 'హిమాలయన్ 750' స్పెసిఫికేషన్లు వెల్లడి- భారత్​లో లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఎట్టకేలకూ తన మొదటి 750-బ్యాడ్జ్ మోడల్ 'హిమాలయన్ 750'కి సంబంధించిన వివరాలను (స్పెసిఫికేషన్లను) వెల్లడించింది.

Royal Enfield Himalayan 750
Royal Enfield Himalayan 750 (ఫొటో క్రెడిట్: Instagram/royalenfield)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2026 at 7:37 PM IST

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Hyderabad: రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తన తొలి 750-బ్యాడ్జ్ మోడల్ 'హిమాలయన్ 750' స్పెసిఫికేషన్లను EICMA 2026 ఈవెంట్‌లో అధికారికంగా వెల్లడించింది. ఈ కొత్త హిమాలయన్ 750, కంపెనీ చరిత్రలోనే అతిపెద్దదైన 743cc ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉన్న హిమాలయన్ మొదటి వెర్షన్​ కూడా ఇదే. అంతేకాకుండా, ఈ బైక్‌లో ఇప్పటివరకు ఏ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మోటార్‌సైకిల్‌లోనూ చూడలేని అనేక ఫీచర్లు, హార్డ్‌వేర్ కాంపోనెంట్లు పొందుపరిచారు. ఈ బైక్ ధరను ఈ నెల చివరిలో జరగనున్న 'మోటోవర్స్' ఈవెంట్‌లో ప్రకటించనున్నారు.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 డిజైన్: డిజైన్ విషయానికొస్తే, ఇది అడ్వెంచర్-టూరర్ రూపాన్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో ఎత్తుగా అమర్చిన ఫ్రంట్ ఫెయిరింగ్, గుండ్రని LED హెడ్‌ల్యాంప్, సర్దుబాటు చేయగల విండ్‌స్క్రీన్, పెద్ద కోణీయ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ ఉన్నాయి.

సైడ్ ప్యానెల్స్‌లో ఇంజిన్ వైపు సాగే షార్ప్ కట్స్ / క్రీజ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అదే సమయంలో స్టెప్డ్ సీటు, వెనుక భాగంలో అమర్చిన లగేజ్ ర్యాక్ బైక్ మొత్తం రూపాన్ని మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుస్తున్నాయి. అదనంగా, ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో బయటకు కనిపించే ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్, నలుపు రంగు ఫ్రేమ్, వైర్-స్పోక్ లేదా అల్లాయ్ వీల్స్, పైకి వంగిన 'టూ-ఇన్-వన్' ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 ఇంజిన్: కొత్త హిమాలయన్ 750లో 743cc సామర్థ్యం కలిగిన, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది 7,000 rpm వద్ద 54.3 bhp పవర్, 5,000 rpm వద్ద 63 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్‌కు 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు. ఈ ఇంజిన్ అందించే పవర్​లో 90 శాతం, కేవలం 3,500 rpm వేగం నుంచే అందుబాటులోకి వస్తుందని రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ పేర్కొంది.

Royal Enfield Himalayan 750
Royal Enfield Himalayan 750 (ఫొటో క్రెడిట్: Instagram/royalenfield)

రైడ్ మోడ్​లు: ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో మొత్తం 5 రైడ్ మోడ్​లు ఉన్నాయి. అవి:

  • రోడ్ (Road)
  • రోడ్ స్పోర్ట్ (Road Sport)
  • రెయిన్ (Rain)
  • ట్రైల్ (Trail)
  • కస్టమ్ (Custom)

ప్రతి మోడ్‌లోనూ ప్రత్యేకమైన థ్రోటల్ మ్యాప్‌లు, ABS సెట్టింగ్‌లు ఉంటాయి.

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 ఫీచర్లు: ఇందులో అప్డేటెడ్ 4-అంగుళాల TFT డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది Wi-Fi, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, నావిగేషన్, అలాగే ఫోన్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో పైన చెప్పుకున్నట్లుగా ఐదు రైడింగ్ మోడ్​లతో పాటు క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), రెండు USB టైప్-C పోర్ట్‌లు, సెల్ఫ్-క్యాన్సిలింగ్ ఇండికేటర్లు, ఎమర్జెన్సీ బ్రేక్ లైట్ ఉన్నాయి.

ఈ మోటార్‌సైకిల్‌లో 7-అంగుళాల కొత్త LED హెడ్‌లైట్‌తో సహా పూర్తి LED లైటింగ్ సెటప్ ఉంది. హెడ్‌లైట్ బీమ్‌ను అవసరానికి తగ్గట్టు సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు. కొత్త రిఫ్లెక్టర్లతో వెలుతురు మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. అదనంగా, ఈ బైక్‌లో 60mm వరకు, 5 స్థాయిల్లో సర్దుబాటు చేసుకునే విండ్‌స్క్రీన్ ఉంది.

Royal Enfield Himalayan 750
Royal Enfield Himalayan 750 (ఫొటో క్రెడిట్: Instagram/royalenfield)

వీటితో పాటు ఇందులో ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఉంది. దీనిని Low, Medium, High అనే మూడు స్థాయిల్లో సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు, అవసరమైతే పూర్తిగా ఆఫ్ చేయవచ్చు. వర్షంలో లేదా జారుడు రోడ్లపై వెనక టైర్ స్లిప్ కాకుండా ఇది కాపాడుతుంది. ఈ బైక్‌లో 6-యాక్సిస్ ఇనర్షియల్ మెజర్‌మెంట్ యూనిట్ (IMU) ఉంది. ఇందులో 3-యాక్సిస్ యాక్సిలరోమీటర్, 3-యాక్సిస్ గైరోస్కోప్ ఉంటాయి. ఈ బైక్‌లో కార్నరింగ్ ABS, లీన్-సెన్సిటివ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

భారత్‌ లాంఛ్ ఎప్పుడు?: ఈ కొత్త హిమాలయన్ 750 ఇటలీలోని మిలాన్‌లో జరుగుతున్న EICMA ఈవెంట్‌లో గ్లోబల్‌గా ఆవిష్కృతమైంది. ఇక భారత మార్కెట్ విషయానికి వస్తే, ఈ బైక్‌ను కంపెనీ తన వార్షిక 'Motoverse' ఈవెంట్‌లో లాంఛ్ చేయనుంది. ఈ ఈవెంట్ 27 నుంచి 29 నవంబర్, 2026 మధ్య జరగనుంది.

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ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 750

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