రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 'హిమాలయన్ 750' భారత్కు వచ్చేసింది- ధర, బుకింగ్ల వివరాలు ఇవే!
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన 750-బ్యాడ్జ్ మోడల్ 'హిమాలయన్ 750'ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 4.89 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది.
Published : November 28, 2026 at 1:38 PM IST
Hyderabad: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇటీవలే EICMA 2026 ఈవెంట్లో తన మొట్టమొదటి 750cc మోటార్సైకిల్ 'హిమాలయన్ 750'ను గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. తాజాగా కంపెనీ ఈ అడ్వెంచర్-టూరర్ను భారత మార్కెట్లో రూ. 4.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. గోవాలోని వాగేటర్లో జరుగుతున్న 'రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోటోవర్స్ 2026' (Motoverse 2026) వేడుకల మొదటి రోజున దీనిని ప్రదర్శనకు ఉంచారు. ఈ ఈవెంట్ వాగేటర్లో ఉన్న హిల్టాప్ (HillTop) వేదికగా మూడు రోజుల పాటు కొనసాగనుంది.
నవంబర్ 27న ప్రారంభమైన ఈ వేడుకలు నవంబర్ 29న ముగియనుండగా, ప్రతిరోజూ మధ్యాహ్నం 12:00 గంటల నుంచి కార్యక్రమాలు మొదలవుతాయి. ఈ ఈవెంట్కు హాజరైన వారి కోసం మోటోవర్స్ రెండో రోజు (నవంబర్ 28) నుంచి ఈ బైక్ బుకింగ్లు ప్రారంభమవుతాయి. అయితే, వాగేటర్ ఈవెంట్కు హాజరుకాని సాధారణ కస్టమర్లు బుకింగ్లు చేసుకోవడానికి డిసెంబర్ 1వ తేదీ వరకు వేచి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ బైక్ ఐదు రంగుల ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది. కస్టమర్లు ఎంచుకునే నిర్దిష్ట కాన్ఫిగరేషన్ను బట్టి దీని తుది ధర మారుతుంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 ఇంజిన్: ఈ బైక్ స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పటికే వెలువడ్డాయి. ఇందులో కొత్త 743cc ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. కంపెనీ ప్రస్తుతం ఉపయోగిస్తున్న 648cc ఇంజిన్కు కీలక మార్పులు జోడించి, అధిక సామర్థ్యంతో అప్గ్రేడ్ చేశారు
హిమాలయన్ 750లో ఈ ఇంజిన్ 7,000rpm వద్ద 55hp పవర్, 5,000rpm వద్ద 63Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ టార్క్లో 90 శాతం కేవలం 3,500rpm వేగం నుంచే అందుబాటులోకి వస్తుందని రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ పేర్కొంది. ఈ ఇంజిన్కు 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ను అనుసంధానించారు.
కాగా, ఈ బైక్ ఐడ్లింగ్ స్పీడ్ 1,300rpmగా ఉంది. ఐడ్లింగ్ స్పీడ్ (Idling Speed) అంటే బైక్ స్టార్ట్ చేసి న్యూట్రల్ గేర్లో ఉంచినప్పుడు, యాక్సిలరేటర్ (థ్రాటిల్) ఇవ్వకపోయినా ఇంజిన్ ఆగిపోకుండా నిలకడగా తిరిగే కనీస వేగం. ఉదాహరణకు, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద బైక్ ఆపి స్టార్ట్లో ఉంచినప్పుడు, మనం యాక్సిలరేటర్ ఇవ్వకపోయినా ఇంజిన్ ఆగిపోకుండా నిమిషానికి 1,300 రౌండ్లు (1,300rpm) తిరుగుతూ ఉంటుంది. దీనివల్ల సిగ్నల్ పడగానే బైక్ను మళ్లీ స్టార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా, గేర్ వేసి వెంటనే ముందుకు కదలడానికి వీలవుతుంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 వేరియంట్లు: ఈ మోటార్సైకిల్ను కంపెనీ మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో పరిచయం చేసింది. కలర్ ఆప్షన్లు, క్రాస్-స్పోక్ రిమ్ల లభ్యత ఆధారంగా ఈ వేరియంట్ల మధ్య వ్యత్యాసం ఉంటుంది. అలాయ్-వీల్ వేరియంట్లో CEAT క్రాస్రాడ్ AT (CEAT CrossRad AT) టైర్లు ఉండగా, క్రాస్-స్పోక్ రిమ్లు కలిగిన వేరియంట్లో వ్రెడెస్టెయిన్ సెంటౌరో XR (Vredestein Centauro XR) టైర్లను అమర్చారు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల పరంగా చూస్తే, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇప్పటివరకు తయారు చేసిన మోటార్సైకిళ్లలో ఇదే అత్యధిక ఫీచర్లు కలిగిన మోడల్. ఇందులో క్రూయిజ్ కంట్రోల్, కార్నరింగ్-సెన్సిటివ్ ఏబీఎస్ (ABS), ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, బీమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ సదుపాయంతో కూడిన కొత్త 7-అంగుళాల ఎల్ఈడీ (LED) హెడ్లైట్, ముందు భాగంలో డ్యూయల్ డిస్క్ బ్రేకులు, అడ్జస్టబుల్ షోవా (Showa) సస్పెన్షన్ వంటి అధునాతన సౌకర్యాలు ఉన్నాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 ధరలు: ఈ మూడు వేరియంట్లలోనూ 19-అంగుళాల ముందు, 17-అంగుళాల వెనుక చక్రాలు స్టాండర్డ్గా వస్తున్నాయి.
- ఇందులో బేస్ వేరియంట్ అయిన 'అజ్టెక్ గ్రీన్', 'టెక్టోనిక్ బ్లాక్' (అల్లాయ్ రిమ్లు) మోడళ్ల ధరను రూ. 4.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు.
- ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉన్న మిడ్-వేరియంట్ ధర రూ. 5.14 లక్షలు. ట్యూబ్లెస్ క్రాస్-స్పోక్ రిమ్లతో వచ్చే ఈ మోడల్ 'వైకింగ్ బ్రాంజ్', 'సైబీరియా వైట్' రంగులలో లభిస్తుంది.
- ఇక అన్నింటికంటే ఖరీదైన టాప్-ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ. 6.29 లక్షలు. ప్రత్యేకమైన 'అంటార్కిటిక్ సిల్వర్' రంగులో లభించే ఈ బైక్తో పాటు ప్రీమియం GIVI యాక్సెసరీలు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి.
ఈ టూరింగ్ యాక్సెసరీల ప్యాకేజీలో టాప్ బాక్స్, పానియర్లు, హీటెడ్ గ్రిప్లు, హ్యాండ్గార్డ్లు, అల్యూమినియం స్కిడ్ ప్లేట్ వంటివి ఉన్నాయి. ఒకవేళ తక్కువ ధర గల బేస్ లేదా మిడ్ వేరియంట్ కొనుగోలు చేసే వారికి కూడా ఇవి కావాలనుకుంటే, అదనపు రుసుము చెల్లించి విడిగా అమర్చుకునే వెసులుబాటు ఉంది.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. ప్రస్తుతం ప్రకటించిన ధరలన్నీ ప్రారంభ ఆఫర్ (Introductory Prices) కింద మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి.
|వేరియంట్
|ఎక్స్-షోరూమ్ ధర (పరిచయ ధర)
|కలర్ ఆప్షన్లు
|ప్రధాన ప్రత్యేకతలు
|బేస్ వేరియంట్
|రూ. 4.89 లక్షలు
|అజ్టెక్ గ్రీన్, టెక్టోనిక్ బ్లాక్
|అల్లాయ్ రిమ్లు, CEAT క్రాస్రాడ్ AT టైర్లు
|మిడ్ వేరియంట్
|రూ. 5.14 లక్షలు
|వైకింగ్ బ్రాంజ్, సైబీరియా వైట్
|ట్యూబ్లెస్ క్రాస్-స్పోక్ రిమ్లు, వ్రెడెస్టెయిన్ టైర్లు
|టాప్-ఎండ్ వేరియంట్
|రూ. 6.29 లక్షలు
|అంటార్కిటిక్ సిల్వర్
|క్రాస్-స్పోక్ రిమ్లు + ప్రత్యేక GIVI యాక్సెసరీలు (టాప్ బాక్స్, పానియర్లు, హీటెడ్ గ్రిప్లు, హ్యాండ్గార్డ్లు, అల్యూమినియం స్కిడ్ ప్లేట్)