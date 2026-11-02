రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఇంజిన్తో 'హిమాలయన్ 750'- ఓసారి చూసేయండి!
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన మొదటి 750cc మోటార్సైకిల్ 'హిమాలయన్ 750'ని ఆవిష్కరించింది. దీనిని రేపటి నుంచి ప్రారంభమయ్యే EICMA 2026లో అధికారికంగా ప్రదర్శించనున్నారు. ఆ తర్వాత త్వరలోనే భారత్లోనూ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
Published : November 2, 2026 at 1:43 PM IST
Hyderabad: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 (Himalayan 750) అడ్వెంచర్ బైక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానుల నిరీక్షణకు తెరపడింది. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆసక్తి రేపిన ఈ మోటార్సైకిల్ను కంపెనీ అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. పలుమార్లు రోడ్లపై టెస్టింగ్లో కనిపించిన ఈ బైక్, ఇటీవల విడుదలైన అఫీషియల్ టీజర్తో అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో రానుండటం దీని ప్రత్యేకత.
అయితే, ఈ బైక్ను ప్రాథమికంగా ఆవిష్కరించినప్పటికీ, కంపెనీ దీని పూర్తి సాంకేతిక వివరాలను (Specifications) ప్రస్తుతానికి రహస్యంగానే ఉంచింది. నవంబర్ 3న ప్రారంభం కానున్న EICMA 2026 అంతర్జాతీయ మోటార్సైకిల్ ప్రదర్శనా వేదికపై దీనిని అధికారికంగా ప్రదర్శించనున్నారు. అప్పుడే ఇంజిన్, ఫీచర్లకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 నుంచి ఏం ఆశించవచ్చు?: కంపెనీ అధికారికంగా ధృవీకరించనప్పటికీ, పలు నివేదికల ప్రకారం ఈ మోటార్సైకిల్లో శక్తివంతమైన 750cc ఇంజిన్ లేదా దానికి దగ్గరగా ఉండే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందని తెలుస్తోంది. గతంలో బయటపడిన చిత్రాలు ఈ బైక్లో అడ్జస్టబుల్ సస్పెన్షన్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), కొత్త LED హెడ్లైట్ వంటి ఫీచర్లు ఉండవచ్చని కూడా సూచించాయి.
అంతేకాకుండా, చిత్రాల్లో ఈ బైక్ అల్లాయ్ వీల్స్, ట్యూబ్లెస్-కంపాటిబుల్ స్పోక్డ్ వీల్స్ రెండు ఆప్షన్లతో కనిపించింది. వీటిలో ఏ ఫీచర్లు స్టాండర్డ్గా వస్తాయి, ఏవి నిర్దిష్ట వేరియంట్లకు మాత్రమే పరిమితమై ఉంటాయనేది EICMA 2026 వేదికపైనే స్పష్టత రానుంది.
అదనంగా, ఈ బైక్ వేరియంట్లకు సంబంధించిన కొంత సమాచారం కూడా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఇతర రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోడళ్ల మాదిరిగానే, కంపెనీ సాధారణంగా రంగుల ఆధారంగానే వేరియంట్లను నిర్ణయిస్తుంది. ఇది కాకుండా, ఫీచర్లలో పెద్దగా తేడాలు ఉండకపోవచ్చు.
ఒకవేళ కంపెనీ ఇదే విధానాన్ని కొనసాగిస్తే, కొత్త హిమాలయన్ కనీసం 3 వేరియంట్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. చిత్రాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే, 'అంటార్కిటిక్ సిల్వర్' (Antarctic Silver) రంగులో ఉన్న మోడల్లో ట్యూబ్లెస్ స్పోక్డ్ వీల్స్తో పాటు కొన్ని అదనపు యాక్సెసరీలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దీన్ని టాప్-వేరియంట్గా పరిగణిస్తున్నారు. ఇది ఈ బైక్లో అందుబాటులో ఉండే యాక్సెసరీల శ్రేణిపై కూడా ఒక అవగాహన కల్పిస్తుంది.
అదనంగా 'సైబీరియా వైట్', 'వైకింగ్ బ్రాంజ్' అనే మరో రెండు కలర్ ఆప్షన్లు కూడా ప్రవేశపెట్టారు. ఈ వెర్షన్లలోనూ ట్యూబ్లెస్ స్పోక్డ్ వీల్స్ ఉన్నప్పటికీ, యాక్సెసరీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. దీంతో ఇవి మిడ్-రేంజ్ వేరియంట్లుగా ఉండవచ్చని భావిస్తున్నారు. చివరగా ఈ బైక్ 'టెక్టోనిక్ బ్లాక్', 'అజ్టెక్ గ్రీన్' రంగులలో కూడా అందుబాటులో ఉండనుంది. ఈ మోడళ్లు అల్లాయ్ వీల్స్తో కనిపించాయి. కాబట్టి ఇవి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 సిరీస్లో తక్కువ ధరలో లభించే బేస్ వేరియంట్లు కావచ్చు.