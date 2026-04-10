మార్కెట్లోకి రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ తొలి ఎలక్ట్రిక్ బైక్- వింటేజ్​ లుక్​లో మతిపోగొడుతోందిగా!

రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6"ను రూ. 2.79 లక్షలకు విడుదల చేసింది. ఇది 154 కిలోమీటర్ల రేంజ్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ను అందిస్తుంది.

Royal Enfield Launches First Electric Motorcycle: Flying Flea C6 (Photo Credit- Royal Enfield Flying Flea)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 10, 2026 at 3:34 PM IST

Hyderabad: సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత, ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్ "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6"ను భారత మార్కెట్లో ఎట్టకేలకూ విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ ధరను రూ. 2.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. దీనిని 'Battery-as-a-Service' ప్లాన్‌తో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు. దీనివల్ల దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1.99 లక్షలకు తగ్గుతుంది. ఇది రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ మొట్టమొదటి EVని ఒక విశిష్ట స్థానంలో నిలబెడుతుంది.

భారతదేశంలో దీనికి ప్రత్యక్ష పోటీదారులు ఎవరూ లేకపోయినప్పటికీ, దీని ధర "అల్ట్రావయోలెట్ F77" ధరలకు చాలా దగ్గరగా ఉంది. అయితే "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6"తో ​​పోలిస్తే, "అల్ట్రావయోలెట్ F77" అనేది ఎంతో శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ బైక్. ఇకపోతే ఈ "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6"ను తొలిసారిగా 2024లోనే ఆవిష్కరించడం గమనార్హం.

Royal Enfield First Electric Motorcycle: Flying Flea C6 (Photo Credit- Royal Enfield Flying Flea)

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త మోటార్​సైకిల్​ను ప్రత్యేకమైన "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ" స్టోర్ల ద్వారా మాత్రమే విక్రయించనున్నారు. ఈ బైక్ ఆవిష్కరణతో పాటే, బెంగళూరులోని జయనగర్‌లో మొట్టమొదటి స్టోర్ ప్రారంభించారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాంతానికే దీన్ని పరిమితం చేశారు. ఇక్కడ ఈ మోటార్​సైకిల్ డెలివరీలు మే నెలలో ప్రారంభమవుతాయని, ఆ తర్వాత దశలవారీగా ఇతర నగరాల్లోనూ ఈ మోటార్‌సైకిల్ అమ్మకానికి అందుబాటులోకి వస్తుందని కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

Royal Enfield Launches First Electric Motorcycle: Flying Flea C6 (Photo Credit- Royal Enfield Flying Flea)

2026 రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 డిజైన్: ఈ కొత్త ఫ్లీ C6 ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన వింటేజ్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్​లో బ్రిటిష్ సైన్యంలో ఉపయోగించిన ఒరిజినల్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ప్రేరణతో దీన్ని రూపొందించినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీని డిజైన్‌లోని అత్యంత విశిష్టమైన లక్షణం, 'ఆర్టిక్యులేటింగ్ మడ్‌గార్డ్'తో జత చేసిన 'ఫోర్జ్డ్ అల్యూమినియం గర్డర్ ఫోర్క్'.

Royal Enfield Launches First Electric Motorcycle: Flying Flea C6 (Photo Credit- Royal Enfield Flying Flea)

అంతేకాకుండా, బ్యాటరీ కోసం ఉపయోగించిన 'ఫిన్డ్ మెగ్నీషియం కేసింగ్' ఈ బైక్‌కు మరింత విశిష్టమైన రూపాన్ని కూడా ఇస్తుంది. ఈ బైక్ ముందు, వెనుక భాగాలలో 19-అంగుళాల చక్రాలను కలిగి ఉంది. వీటికి సన్నని 90/90-సెక్షన్ Ceat టైర్లు ఉన్నాయి. ఈ బైక్ సీటు ఎత్తు 823 mm కాగా, దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ 207 mmగా ఉంది. మోటార్‌సైకిల్ స్టార్ట్ బటన్, అలాగే 15-వాట్ల వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్ ట్యాంక్ భాగంలో అమర్చారు. ఈ మోటార్‌సైకిల్ వెనుక సీటును తొలగించవచ్చు, దీని ఫుట్‌పెగ్‌లను కూడా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు.

2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ సాంకేతికత: ఈ బైక్ రెట్రో థీమ్​ను అనుసరిస్తూ, ఒక 3.5-అంగుళాల వృత్తాకార TFT టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫంక్షన్, శక్తి పునరుత్పత్తి (Energy Regeneration)కి సంబంధించిన వివిధ స్థాయిలను ఎంచుకునే అవకాశాన్ని కూడా అందిస్తుంది. ఈ బైక్ వైర్‌లెస్ ఛార్జర్‌తో పాటు, 27-వాట్ల USB-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌ను కూడా అందించారు. ఇంకా ఇందులో ఈ బైక్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ హ్యాండిల్‌బార్ లాక్ కూడా ఉంది.

Royal Enfield Launches First Electric Motorcycle: Flying Flea C6 (Photo Credit- Royal Enfield Flying Flea)

2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ భద్రతా ఫీచర్లు: భద్రతా ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ కొత్త "ఫ్లీ C6"లో రెండు వైపులా డిస్క్ బ్రేక్‌లు ఉన్నాయి. వీటికి తోడుగా లీన్-యాంగిల్-సెన్సింగ్ యాంటీ-లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ (ABS) మరియు ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (TCS) వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.

2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ బ్యాటరీ & పనితీరు: బ్యాటరీ ప్యాక్ విషయానికి వస్తే, ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 మోడల్ ఫ్రేమ్ మధ్యభాగంలో అమర్చిన 3.91 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ఒక 'పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ మోటార్'కు శక్తిని అందిస్తుంది.

Royal Enfield Launches First Electric Motorcycle: Flying Flea C6 (Photo Credit- Royal Enfield Flying Flea)

ఈ మోటార్ 3,500 rpm వద్ద గరిష్ఠంగా 20.6 bhp శక్తిని, 60 Nm పీక్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, అలాగే 'బెల్ట్ డ్రైవ్' ద్వారా వెనుక చక్రానికి శక్తిని చేరవేస్తుంది. Flea C6 బరువు కేవలం 124 kg మాత్రమే ఉండటం వల్ల, ఇది కేవలం 3.7 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 60 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 115 km వరకు ఉంటుంది.

2026 రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ రేంజ్ & ఛార్జింగ్: ఈ మోటార్‌సైకిల్ బరువు తక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఇది అత్యంత వేగంతో దూసుకెళ్లే వాహనమైనప్పటికీ, అద్భుతమైన రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇండియన్ డ్రైవింగ్ సైకిల్ ప్రమాణాల ప్రకారం ఇది గరిష్ఠంగా 154 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుందని రాయల్ ఎన్​ఫీల్డ్ పేర్కొంది. వాస్తవ వినియోగ పరిస్థితుల్లో కూడా దీని రేంజ్ మూడు అంకెల సంఖ్యలోనే (వంద కిలోమీటర్లకు పైగానే) కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ తన ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 మోటార్‌సైకిల్‌లో 2.2 kW ఆన్‌బోర్డ్ ఛార్జర్‌ను అమర్చింది. దీనిని 16-amp వాల్ సాకెట్‌కు అనుసంధానించినప్పుడు, ఇది మోటార్‌సైకిల్‌ను రెండు గంటల 15 నిమిషాల్లో పూర్తిగా ఛార్జ్ చేయగలదు. 20% నుంచి 80% వరకు ఛార్జ్ కావడానికి కేవలం ఒక గంట కంటే కాస్త ఎక్కువ సమయం మాత్రమే పడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఈ మోటార్‌సైకిల్ Rapid, Standard, Trickle అనే మూడు ఎంచుకోదగిన ఛార్జింగ్ వేగాలతో కూడా లభిస్తుంది.

SpecificationDetails
Battery Pack3.91 kWh
Range (IDC)154 km
Charging~1% per minute (20% → 80% in 65 minutes)
Motor Type15.4 kW PMSM
Acceleration0–60 kmph in 3.7 seconds
Top Speed115 kmph

