రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 'ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6' డెలివరీలు షురూ- వివరాలు ఇవే!
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6" (Flying Flea C6) డెలివరీలను ప్రారంభించింది.
Published : June 20, 2026 at 7:41 PM IST
Hyderabad: రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ లవర్స్కు అదిరే అప్డేట్. ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న కంపెనీ తొలి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6" డెలివరీలను బెంగళూరు నగరంలో ప్రారంభించింది. బైక్ డెలివరీలతో పాటు, కస్టమర్లకు పూర్తి స్థాయి కవరేజ్, సులువైన యాక్సెస్ అందించడమే లక్ష్యంగా కంపెనీ నగరంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సర్వీస్, సపోర్ట్ నెట్వర్క్ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో కస్టమర్ల సౌకర్యార్థం పలు టచ్పాయింట్లను చేర్చింది.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 డెలివరీలు: సమాచారం ప్రకారం, మరింత ప్రత్యేకమైన సర్వీస్ అవసరాలను హ్యాండిల్ చేయడం కోసం కంపెనీ బెంగళూరులోని BTM లేఅవుట్లో ఒక ప్రధాన 'హబ్ సర్వీస్ సెంటర్'ను (Hub Service Center) ఏర్పాటు చేసింది. అదే సమయంలో, నగరవ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న చిన్న చిన్న సెంటర్ల నెట్వర్క్ సాధారణ సర్వీసింగ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ బాధ్యతలను చూసుకుంటుంది. ఇకపోతే, ఈ "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6" బైక్.. రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్కు ప్రస్తుతం ఉన్న డీలర్ నెట్వర్క్ సేవలను కూడా పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటోంది.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్లు, సర్వీస్ సెంటర్లలో షాప్-ఇన్-షాప్ మోడల్లో "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6" అందుబాటులో ఉంటుంది. తద్వారా కంపెనీ కొత్త షోరూమ్లు లేకుండానే దేశవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది. ఈ మోటార్సైకిల్ను కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకు 24x7 రోడ్సైడ్ అసిస్టెన్స్ సదుపాయం కూడా లభిస్తుంది.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 ధర వివరాలు: కంపెనీ ఇటీవలే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఈ "ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6" మోటార్సైకిల్లో రూ. 2.79 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదల చేసింది. దీనిలో 'Battery-as-a-Service' (BaaS) ఆప్షన్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఆప్షన్ ద్వారా కొనుగోలు సమయంలో బ్యాటరీ ధర మినహాయించి కేవలం రూ. 1.99 లక్షలు చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. అయితే ఆ తర్వాత కిలోమీటర్ చొప్పున దీనికి అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ బైక్ ఆవిష్కరణ సమయంలో కంపెనీ తన ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ సబ్-బ్రాండ్ ఫ్లయింగ్ ఫ్లీని కూడా భారత్లో ప్రారంభించింది.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 పవర్ట్రెయిన్: ఇందులో 3.91 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఇది 154 కిలోమీటర్ల IDC పరిధిని (range) అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఒక పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్తో వస్తుంది. ఇది 15.4 kW పవర్, 60 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ 0 నుంచి 60 km/h వేగాన్ని కేవలం 3.7 సెకన్లలోనే అందుకోగలదని ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ పేర్కొంది.
కంపెనీ చెబుతున్న ప్రకారం ఈ మోటార్సైకిల్ టాప్ స్పీడ్ 115kph. బైక్ బరువు 124kg మాత్రమే. ఇది చాలా తేలికైన, సన్నని మోటార్సైకిల్. ఈ బైక్ పెద్ద 19-అంగుళాల వీల్స్, 90-సెక్షన్ సన్నని టైర్లపై నడుస్తుంది.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ C6 ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ మోటార్సైకిల్లో 3.5-అంగుళాల వృత్తాకార కలర్ TFT డిస్ప్లే, అడ్జస్టబుల్ రీజనరేటివ్ బ్రేకింగ్, ఐదు రైడింగ్ మోడ్లు, లీన్-సెన్సిటివ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటివి ఉన్నాయి.
ఫ్లయింగ్ ఫ్లీ ఈ బైక్ను దశలవారీగా ఒక్కో నగరంలో అందుబాటులోకి తెస్తోంది. తొలుత బెంగళూరులో ప్రారంభించింది. తర్వాత ఇతర ప్రధాన మెట్రో నగరాలకు విస్తరించనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
|స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|బ్యాటరీ ప్యాక్
|3.91 kWh
|రేంజ్ (IDC)
|154 km
|ఛార్జింగ్
|~1% per minute (20% → 80% in 65 minutes)
|మోటార్ టైప్
|15.4 kW PMSM
|యాక్సిలరేషన్
|0–60 kmph in 3.7 seconds
|టాప్ స్పీడ్
|115 kmph