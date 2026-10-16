హైపర్షిఫ్ట్ ఫినిష్తో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 'క్లాసిక్ 650' స్పెషల్ ఎడిషన్- కాంతి పడితే కలర్ మారిపోద్ది!
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన 125వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "క్లాసిక్ 650"లో ప్రత్యేక ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 4.26 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : October 16, 2026 at 5:42 PM IST
Hyderabad: రెట్రో-మోడ్రన్ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ తన 125వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని "క్లాసిక్ 650"లో స్పెషల్ ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్కు కంపెనీ "హైపర్షిఫ్ట్" అని నామకరణం చేసింది. ఈ బైక్ ధర రూ. 4.26 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించారు. భారత్తో సహా ప్రతి కీలక మార్కెట్లో ఈ మోడల్ కేవలం 125 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం అని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ బైక్ను కొనుగోలు చేయాలనుకునే కస్టమర్లు తప్పనిసరిగా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. రిజిస్ట్రేషన్లు అక్టోబర్ 16 మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ప్రారంభమై అక్టోబర్ 28 వరకు కొనసాగుతాయి. అదే రోజు నుంచి అమ్మకాలు కూడా ప్రారంభం కానున్నాయి.
ఈ క్లాసిక్ 650 హైపర్షిఫ్ట్ ఎడిషన్ స్పెషల్ ఏంటి?: ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ సాధారణ క్లాసిక్ 650 మాదిరిగానే ఉంటుంది. దీని డిజైన్లో కూడా పెద్దగా మార్పులు చేయలేదు. అయితే దీన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టేది దాని విశిష్టమైన 'హైపర్షిఫ్ట్' ఫినిష్. బైక్పై పడే వెలుతురును బట్టి దాని రంగు మారుతుంది. ఒక్కోసారి ఎరుపు, ఒక్కోసారి ఆకుపచ్చ, మరోసారి బంగారు రంగులో మెరుస్తుంది. ఈ ఫినిషింగ్తో పాటు దీని టియర్-డ్రాప్ ఆకారంలోని ఫ్యూయల్ ట్యాంక్పై ప్రత్యేక 125వ వార్షికోత్సవ చిహ్నం, సైడ్ ప్యానెళ్లపై ప్రత్యేక బ్యాడ్జింగ్, చేతితో వేసిన పిన్స్ట్రైప్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 650 హైపర్షిఫ్ట్ ఎడిషన్ ఇంజిన్: క్లాసిక్ 650 మొదటిసారిగా 2025లో విడుదలైంది. ఇందులో "రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఇంటర్సెప్టర్ 650"తో పాటు ఇతర 650cc మోడళ్లలో ఉన్న 648cc, ఎయిర్-కూల్డ్, పారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్నే అమర్చారు. ఇది 47 hp పవర్, 52.3 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీని ఛాసిస్ను "సూపర్ మీటియర్ 650" నుంచి తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 650 శ్రేణిలో అత్యంత ఖరీదైన మోడల్ ఇదే (సూపర్ మీటియర్ 650). దీని ధర రూ. 4.39 లక్షలు. సూపర్ మీటియర్లో USD (అప్సైడ్-డౌన్) ఫోర్కులు ఉండగా, క్లాసిక్ 650లో RSU (రైట్-సైడ్-అప్) టెలిస్కోపిక్ ఫోర్కులను ఉపయోగించారు. అంతేకాకుండా దీని ట్విన్-షాక్ అబ్జార్బర్ల ట్రావెల్ను 101mm నుంచి 90mmకి తగ్గించారు.
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 650 హైపర్షిఫ్ట్ ఎడిషన్ ధరల వివరాలు: ఈ హైపర్షిఫ్ట్ ఎడిషన్ ధర రూ. 4.26 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఇది బేస్ వేరియంట్ "వల్లం రెడ్" (Vallam Red) రూ. 3.68 లక్షలు కంటే రూ. 58,000 ఎక్కువ. అలాగే టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ "బ్లాక్ క్రోమ్" (Black Chrome) రూ. 3.82 లక్షలు కంటే రూ. 43,500 ప్రీమియం.