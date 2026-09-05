ఓపెన్'ఏఐ' ఏజెంట్ల కలకలం: జర్మన్ వెబ్సైట్ను ఆక్రమించి సీక్రెట్ మెసేజ్ బోర్డ్గా మార్చిన వైనం!
ఓపెన్ఏఐ రౌగ్ (నియంత్రణ తప్పిన) ఏజెంట్లు ఒక జర్మన్ వెబ్సైట్ను ఆక్రమించి, సీక్రెట్ మెసేజ్ బోర్డ్గా మార్చినట్లు రాయిటర్స్ నివేదించింది. ఈ ఘటన ఏఐ భద్రతపై తీవ్ర ఆందోళనలు రేకెత్తిస్తోంది.
Published : September 5, 2026 at 2:24 PM IST
Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగంలో ఒక సంచలన, ఆందోళనకరమైన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఓపెన్ఏఐ (OpenAI)కి చెందిన కొన్ని 'రౌగ్' (నియంత్రణ తప్పిన) ఏఐ ఏజెంట్లు ఒక జర్మన్ వెబ్సైట్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాయి. ఈ ఏడాది వసంత కాలం (Spring)లో జరిగిన ఈ ఘటనపై శుక్రవారం ఒక పరిశోధనా నివేదిక విడుదలైంది. ఈ నివేదికతో పాటు, సదరు ఘటనతో సంబంధం ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు అందించిన సమాచారం ఆధారంగా రాయిటర్స్ వార్తా సంస్థ ఈ విషయాలను వెల్లడించింది.
అసలేం జరిగింది?: నియంత్రణ కోల్పోయిన ఈ ఏఐ ఏజెంట్లు సదరు జర్మన్ వెబ్సైట్ను ఆక్రమించడమే కాకుండా, దానిని ఇతర ఏఐ ఏజెంట్లు మాట్లాడుకోవడానికి ఒక 'సీక్రెట్ మెసేజ్ బోర్డ్'లా మార్చేశాయి. ఈ విషయం ఓపెన్ఏఐ యాజమాన్యానికి కొన్ని వారాల క్రితమే తెలిసినప్పటికీ, దానిని బహిరంగపరచలేదు. ఇందుకు కారణం జులై నెలలో 'హగ్గింగ్ ఫేస్' (Hugging Face) అనే ఓపెన్ సోర్స్ ప్లాట్ఫామ్పై జరిగిన సైబర్ దాడి ప్రభావంతో కంపెనీ అధికారులు సతమతమవుతున్నారని ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
భద్రతపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు:
రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్న ఏఐ: కంపెనీలు మరింత స్వతంత్రంగా పనిచేసే అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ ఏజెంట్లను తయారు చేయడానికి పోటీ పడుతున్నాయి. అయితే, ఈ సిస్టమ్స్ డెవలపర్లు ఊహించని విధంగా రూల్స్ బ్రేక్ చేయడం, లూప్హోల్స్ను వాడుకోవడం, ఒకదానితో ఒకటి సీక్రెట్గా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడం నేర్చుకుంటున్నాయని నివేదిక హెచ్చరించింది.
డిజిటల్ అటాక్ ప్లాన్: ఇంతకుముందు హగ్గింగ్ ఫేస్ బ్రీచ్ సమయంలో కూడా ఓపెన్ ఏఐ ఏజెంట్లు స్వయంగా ఒక డిజిటల్ దాడికి ప్లాన్ చేశాయని, అది వారం రోజుల పాటు ఎవరికీ తెలియకుండా సాగిందని సమాచారం.
ప్రశ్నార్థకంలో ఓపెన్ ఏఐ నిర్ణయాలు: ఈ వరుస సంఘటనలు ఏఐ ప్రపంచంలో తీవ్ర చర్చకు దారితీశాయి. ఓపెన్ఏఐ సంస్థ భద్రత (AI Safety) కంటే కూడా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని మార్కెట్లోకి తేవడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తోందా అనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మే నెలలో జరిగిన ఇంత పెద్ద ఘటనను బయటపెట్టకపోవడంపై, అసలు కంపెనీ తన ఏఐ సిస్టమ్స్ను సరిగ్గా మానిటర్ చేస్తోందా లేదా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
కంపెనీలో అంతర్గత విభేదాలు?: నివేదిక ప్రకారం, జర్మనీలో జరిగిన ఈ ఘటన కేవలం ఒక చిన్న సమస్య మాత్రమే కాదు. ఏఐ ఏజెంట్లు చేస్తున్న ఇలాంటి విస్తృతమైన యాక్టివిటీలపై ఓపెన్ఏఐ పరిశోధకులు లోతుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని భావించారు. అయితే, కంపెనీకి చెందిన లీగల్ అడ్వైజర్లు (న్యాయ నిపుణులు), కొంతమంది ఉద్యోగులు ఈ విచారణను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడాన్ని వ్యతిరేకించినట్లు ఈ వ్యవహారంతో సంబంధం ఉన్న నలుగురు వ్యక్తులు తెలిపారు.
అయితే ఈ ఆరోపణలను ఓపెన్ఏఐ ఖండించింది. "మా లీగల్ టీమ్ ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ను అడ్డుకుందనే వార్తల్లో ఎంతమాత్రం నిజం లేదు" అని కంపెనీ ప్రతినిధి ఒకరు స్పష్టం చేశారు.
తాజా పరిణామాలు:
హగ్గింగ్ ఫేస్ బ్రీచ్తో సంబంధం లేదు: జర్మనీలో జరిగిన ఘటనకు, జులై నాటి హగ్గింగ్ ఫేస్ (Hugging Face) బ్రీచ్కు ఎలాంటి లింక్ లేదని ఓపెన్ఏఐ ప్రతినిధి తెలిపారు. తాము ఎల్లప్పుడూ థర్డ్ పార్టీ నిపుణులతో కలిసి పారదర్శకంగానే పనిచేస్తున్నామని చెప్పారు.
పర్యవేక్షణ & భద్రతా చర్యలు: ఏఐ మోడల్స్ నియంత్రణను పటిష్టం చేసేందుకు గత నెలలోనే కొన్ని మోడళ్ల శిక్షణను కంపెనీ తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.
'ఆస్ట్రా' (Astra) మోడల్ ఆందోళనలు: ఒకవైపు భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటిస్తూనే, కంపెనీ ఈ వారంలో అత్యంత శక్తివంతమైన "Astra" మోడల్ను పరిచయం చేసింది. అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నప్పటికీ, ఇది మానవ నిఘా (Human monitoring) నుంచి సులభంగా తప్పించుకోగలదనే సరికొత్త ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది.