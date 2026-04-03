మీ పాత ల్యాప్​టాప్​ లేదా PCని పక్కన పడేశారా?- 'ChromeOS Flex'తో కొత్త జీవం పోయండిలా!

సరిగ్గా పనిచేయట్లేదని మీ ల్యాప్​టాప్ లేదా PCని పక్కన పడేశారా? అయితే దాన్ని ఒక క్రోమ్​బుక్​గా మార్చుకుని ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Revive Old Laptops For Free: Save Your Old Laptop with ChromeOS Flex (Image Credits: Google)
Published : April 3, 2026 at 4:03 PM IST

Hyderabad: మీ వద్ద పాత ల్యాప్‌టాప్ లేదా PC ఉందా? అది బేసిక్ పనులను చేయడంలో కూడా మొరాయిస్తూ ఇబ్బంది పెడుతోందా? ఇందుకు కారణం దాని పాత హార్డ్‌వేర్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తాజా వెర్షన్‌ను, ముఖ్యంగా విండోస్ 11ను నడపడానికి సరిపోకపోవడమే కావచ్చు. అందుకని దాన్ని ఒక ఇ-వేస్ట్​గా చూసి పక్కన పడేయాల్సిన పనిలేదు. దాన్ని ఎంతో సాఫీగా పనిచేసే యంత్రంగా మార్చుకోవచ్చు. అది కూడా పూర్తి ఉచితంగా. అదెలాగో తెలుసుకుందాం రండి.

మీరు క్రోమ్‌బుక్‌ల గురించి వినే ఉంటారు. ఇవి బడ్జెట్‌కు అనువైన ల్యాప్‌టాప్‌లు. ఈ ల్యాప్​టాప్​లు "ChromeOS" అనే తేలికపాటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో పనిచేస్తాయి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, వెబ్ ఆధారిత అప్లికేషన్‌ల కోసం గూగుల్ రూపొందించిన ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, క్రోమ్ బ్రౌజర్‌ను తన ప్రధాన యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇది ఆండ్రాయిడ్ లాంటిదే. అయితే ల్యాప్‌టాప్‌లలో మెరుగైన నావిగేషన్, ఫైల్ మేనేజ్‌మెంట్, పూర్తి బ్రౌజర్ అనుభవం, కీబోర్డ్, మౌస్ సపోర్ట్‌ కోసం దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు.

ఈ "ChromeOS" సరసమైన క్రోమ్‌బుక్‌ మెషీన్‌లకు (అంటే ఎంట్రీ-లెవల్ ల్యాప్‌టాప్‌లకు) శక్తినిస్తుండగా, "ChromeOS Flex" అనే ఒక విభిన్న వెర్షన్, విండోస్‌తో ముడిపడి ఉండే భారీ సాఫ్ట్‌వేర్ భారాన్ని తగ్గించి పాత సిస్టమ్‌లకు కొత్త జీవం పోయగలదు. దీనిని పాత మ్యాక్​బుక్​లలో కూడా ఇన్‌స్టాల్ చేయొచ్చు. ఆండ్రాయిడ్ యాప్ సపోర్ట్ లేకపోవడం (no Play Store), 'Verified Boot' భరోసా లేకపోవడం మినహా, "ChromeOS Flex" అనేది లేటెస్ట్ క్రోమ్​బుక్​లో మీరు చూసే "ChromeOS" మాదిరిగానే ఉంటుంది. ఇది అదే రకమైన ఇంటర్‌ఫేస్, వేగం, భద్రతను అందిస్తుంది.

This is how web apps will appear on ChromeOS Flex (Image Credits: Google)

ఈ నేపథ్యంలో మనం మన పాత ల్యాప్​టాప్​ లేదా PCలో "ChromeOS Flex"ను ఇన్​స్టాల్ చేసుకుని వాటిని కాపాడుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకోసం ఈ కింది సాధనాలు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అవేంటంటే?

  • లక్షిత ల్యాప్‌టాప్: మీ పాత విండోస్ ల్యాప్‌టాప్ లేదా PC (64-bit ప్రాసెసర్ అవసరం)
  • ఒక USB డ్రైవ్: కనీసం 8GB సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి.
  • గూగుల్ క్రోమ్ బ్రౌజర్: ప్రస్తుతం మీరు వాడుతున్న కంప్యూటర్‌లో లేదా వేరే సిస్టమ్‌లో అయినా ఇన్‌స్టాల్ చేసి పెట్టుకోవాలి.
  • క్రోమ్​బుక్ రికవరీ యుటిలిటీ: క్రోమ్​ వెబ్ స్టోర్​లో లభించే ఒక ఉచిత ఎక్స్‌టెన్షన్.
  • ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్: OSను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి, ప్రాథమిక సెటప్ కోసం అవసరం.

గమనిక: రికవరీ ఇమేజ్‌ (కంప్యూటర్ లేదా మొబైల్ పరికరాన్ని సమస్యలు వచ్చినప్పుడు, మొదట కొన్నప్పటి స్థితికి తీసుకురావడానికి ఉపయోగపడే ఒక ప్రత్యేకమైన సాఫ్ట్‌వేర్ ఫైల్)ను రూపొందించడానికి మీ USB డ్రైవ్‌లోని డేటా మొత్తం పోతుంది. అలాగే, కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్‌స్టాలేషన్ మీ పరికరాన్ని పూర్తిగా క్లియర్ చేస్తుంది కాబట్టి, మీ ఫైళ్లను బ్యాకప్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.

పాత ల్యాప్‌టాప్ లేదా PCలో "ChromeOS Flex"ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం ఎలా?:

Step 1: మీ బూటబుల్ USB ఇన్‌స్టాలర్ (రికవరీ ఇమేజ్)ను సృష్టించండి.

The extension will allow you to turn your USB Drive into a bootable USB Installer (Image Credits: Google)
  • మీ వర్కింగ్ కంప్యూటర్‌లో "Chrome"ను తెరిచి, "Chromebook" రికవరీ యుటిలిటీని ఇన్‌స్టాల్ చేయండి.
  • ఎక్స్‌టెన్షన్‌ను ప్రారంభించి, "Get Started"పై క్లిక్ చేయండి.
  • ఇప్పుడు "Identify your Chromebook" స్క్రీన్‌పై కన్పిస్తున్న "Select a model from a list"పై క్లిక్ చేయండి.
  • అందులో "Google ChromeOS Flex"ను ఎంచుకోండి.
  • ఇప్పుడు USB డ్రైవ్​ను ఇన్​సెర్ట్ చేయండి. డ్రాప్‌డౌన్ మెను నుంచి దాన్ని ఎంచుకుని, "Create now"పై క్లిక్ చేయండి.

Step 2: USB డ్రైవ్ నుంచి బూట్ చేయడం

  • ఇప్పుడు, మీరు తిరిగి సాఫీగా పనిచేసేలా చేయాలనుకుంటున్న పాత ల్యాప్‌టాప్​ను తీసుకోండి.
  • ఆ పాత ల్యాప్‌టాప్‌కు USB డ్రైవ్‌ను కనెక్ట్ చేయండి.
  • ల్యాప్‌టాప్‌ను ఆన్ చేసి, వెంటనే "Boot Menu Key"ని (మీ ల్యాప్‌టాప్ బ్రాండ్‌ను బట్టి సాధారణంగా F12, F9, F10 లేదా ESC కీ లు ఉంటాయి) పదే పదే ట్యాప్​ చేయండి.
  • బూట్ ఆప్షన్ల జాబితా నుంచి మీ USB డ్రైవ్‌ను ఎంచుకోండి.

Step 3: ట్రై ఇట్ బిఫోర్ యు బై ఇట్

  • మీ USB నుంచి "ChromeOS Flex" లోడ్ అవుతుంది. అప్పుడు మీకు ఒక "Welcome" స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది.
  • ఇప్పుడు "Get Started"ను ఎంచుకోండి.
  • అనంతరం మీకు "Install ChromeOS Flex" or "Try it first" అనే రెండు ఎంపికలు లభిస్తాయి.

సలహా, సూచన: "Try it first" ఎంపికను ఎంచుకోండి. ఇది OSను పూర్తిగా USB స్టిక్ నుంచే నడుపుతుంది, తద్వారా మీ హార్డ్ డ్రైవ్‌ డేటాను పూర్తిగా క్లియర్​ చేయడానికి, మీ Wi-Fi, ట్రాక్‌ప్యాడ్, కీబోర్డ్ సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయని నిర్ధారించుకోవచ్చు.

Step 4: ఫైనల్ ఇన్‌స్టాలేషన్

  • ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్​పై కనిపిస్తున్నది ఓకే అయితే, ప్రాసెస్ కొనసాగించడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, ఈ తుది దశను అనుసరించండి.
  • లాగిన్ స్క్రీన్‌పై లేదా ట్రే మెనూలో ఉన్న "Install ChromeOS Flex" బటన్‌పై క్లిక్ చేయండి.

హెచ్చరిక: ఇది మీ విండోస్ OSను, ఆ ల్యాప్‌టాప్‌లోని అన్ని ఫైళ్లను శాశ్వతంగా తొలగిస్తుంది. కాబట్టి ముందుగా మీ ముఖ్యమైన ఫొటోలు లేదా డాక్యుమెంట్‌లను బ్యాకప్ చేసుకున్నారని మరోసారి నిర్ధారించుకోవడం ఉత్తమం.

  • ఇప్పుడు స్క్రీన్‌పై కనిపించే సూచనలను అనుసరించండి. ఇన్‌స్టాలేషన్‌కు సాధారణంగా 5 నుంచి 15 నిమిషాలు పడుతుంది.
  • పూర్తయిన తర్వాత, USB డ్రైవ్‌ను తీసివేసి, "Restart" చేయండి.

మీరు "ChromeOS Flex"కు మారడం వల్ల విండోస్​ మాదిరిగా కాకుండా, మీ సిస్టమ్ తక్షణమే వేగవంతం అవుతుంది. అత్యంత వేగవంతమైన బూట్‌ను కూడా అందిస్తుంది. అయితే కొన్ని పరిమితులు, అనేక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు కూడా ఉన్నాయి.

ChromeOS Flex supports web applications and opens them through Chrome browser (Image Credits: Google)

ఉదాహరణకు ఇది "Photoshop" వంటి భారీ విండోస్ సాఫ్ట్‌వేర్‌ను రన్ చేయలేదు, కానీ "Pixlr" లేదా "Canva" వంటి వెబ్ అప్లికేషన్‌లను "Chrome"లో రన్ చేయగలదు. ఇది "MS Word" లేదా "Excel" వంటి అప్లికేషన్‌లను అందించదు, కానీ "Chrome" ద్వారా "Google Docs"లో రాయడానికి లేదా "Google Sheets"లో స్ప్రెడ్‌షీట్‌లను రూపొందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఒకవేళ ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ వెబ్ యాప్‌గా అందుబాటులో లేకపోయినా, దానికి ప్రత్యామ్నాయం కూడా లేకపోయినా, అప్పుడు మీ మెషీన్​లో "ChromeOS Flex"ను ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనే నిర్ణయాన్ని మీరు పునఃపరిశీలించుకోవాలి.

మరో విధంగా చెప్పాలంటే, మీకు ఒక నిర్దిష్ట ప్రోగ్రామ్ అవసరమైతే, అది వెబ్ యాప్‌గా అందుబాటులో ఉందో లేదో లేదా కనీసం వెబ్‌లో యాక్సెస్ చేయగల ప్రత్యామ్నాయం ఏదైనా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయండి. మీ అన్వేషణ విఫలమైతే, మీ మెషీన్‌లో "ChromeOS Flex"ను ఇన్‌స్టాల్ చేయాలనే మీ నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించుకోవాలి.

సలహా, సూచన: ల్యాప్‌టాప్ ఇంకా కాస్త నెమ్మదిగానే పనిచేస్తుందని అనిపిస్తుంటే, తక్కువ ధర గల RAMను అప్‌గ్రేడ్ చేయడం లేదా పాత స్పిన్నింగ్ హార్డ్ డ్రైవ్‌కు బదులుగా తక్కువ ధర గల SSDని అమర్చడం వంటివి వాటిని పరిగణించండి.

