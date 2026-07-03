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నాసా టెలిస్కోప్ రక్షణకు రంగంలోకి రోబోటిక్ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్!

కక్ష్య జారిపోతున్న 'స్విఫ్ట్' టెలిస్కోప్‌ను రక్షించేందుకు నార్త్‌రోప్ గ్రుమ్మన్ రెస్క్యూ మిషన్‌ను శుక్రవారం విజయవంతంగా ప్రయోగించింది. సౌర తుఫానుల వల్ల భూమి వైపు దూసుకొస్తున్న దీన్ని కాపాడటానికి నాసా ఈ అత్యవసర చర్యలు చేపట్టింది.

This photo provided by NASA shows Kieran Wilson, LINK’s principal investigator, and Hunter Robertson, a space systems engineer, both at Katalyst Space, standing next to their spacecraft inside the SES (Space Environment Simulator) at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., April 17, 2026, ahead of thermal vacuum testing.
This photo provided by NASA shows Kieran Wilson, LINK’s principal investigator, and Hunter Robertson, a space systems engineer, both at Katalyst Space, standing next to their spacecraft inside the SES (Space Environment Simulator) at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., April 17, 2026, ahead of thermal vacuum testing. (Photo Credit- AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 9:15 PM IST

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Cape Canaveral: భూవాతావరణంలోకి దూసుకొచ్చి దగ్ధమయ్యే ప్రమాదంలో ఉన్న నాసా 'స్విఫ్ట్' టెలిస్కోప్‌ను రక్షించేందుకు నార్త్‌రోప్ గ్రుమ్మన్ సంస్థ చేపట్టిన రెస్క్యూ మిషన్‌ను శుక్రవారం విజయవంతంగా ప్రయోగించారు. పసిఫిక్ మహాసముద్రంలోని మార్షల్ దీవుల నుంచి 'పెగాసస్' రాకెట్ ద్వారా క్యాటలిస్ట్ స్పేస్ టెక్నాలజీస్ రూపొందించిన 'లింక్' స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను నింగిలోకి పంపారు. గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న ప్రత్యేక విమానం నుంచి 'పెగాసస్' రాకెట్‌ను విడుదల చేశారు. ఇది సుమారు ఒక నెల రోజుల్లో నాసాకు చెందిన 'స్విఫ్ట్ అబ్జర్వేటరీ' (Swift Observatory) టెలిస్కోప్‌ను చేరుకుని, దానిని పట్టుకోనుంది.

సౌర తుఫానుల వల్లే ఈ ముప్పు: 2004లో ప్రయోగించిన 'స్విఫ్ట్' టెలిస్కోప్, ఇటీవలి కాలంలో సంభవించిన తీవ్రమైన సౌర తుఫానుల (Solar storms) కారణంగా గతంలో కంటే వేగంగా కక్ష్యను కోల్పోతూ భూమి వైపునకు దిగిపోతోంది. విశ్వంలో జరిగే అతిపెద్ద పేలుళ్లు, గామా కిరణాల ఉద్గారాలు (Gamma ray bursts), నక్షత్రాల పేలుళ్లను నిరంతరం పర్యవేక్షించే ఈ టెలిస్కోప్‌ను కాపాడటానికి నాసా.. కాటలిస్ట్ సంస్థకు 30 మిలియన్ డాలర్లు (సుమారు ₹250 కోట్లు) చెల్లిస్తోంది. తాజాగా ప్రయోగించిన ఈ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్.. ఆ టెలిస్కోప్‌ను పట్టుకుని సురక్షితమైన పైకక్ష్యలోకి నెట్టడం ద్వారా అది తన పరిశోధనలను యథావిధిగా కొనసాగించగలుగుతుంది.

సెప్టెంబర్ నాటికి పునఃప్రారంభం: అంతా అనుకున్నట్లు జరిగితే, ఈ స్విఫ్ట్ టెలిస్కోప్ సెప్టెంబర్ నాటికి తిరిగి అంతరిక్ష పరిశోధనలను ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి దాని కక్ష్య మరింత పడిపోకుండా కాపాడేందుకు టెలిస్కోప్ ద్వారా సాగే పరిశీలనలను నాసా తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది.

అంటే, సాధారణంగా స్విఫ్ట్ టెలిస్కోప్ అంతరిక్షంలో గ్రహాలను, నక్షత్రాలను నిరంతరం ఫొటోలు తీస్తూ పర్యవేక్షిస్తుంటుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఆ పనిని తాత్కాలికంగా ఆపేశారు (On hold లో పెట్టారు). ఎందుకంటే, టెలిస్కోప్ పని చేయాలంటే అది అంతరిక్షంలో ఒక నిర్దిష్టమైన దిశలో తిరగడానికి తన వద్ద ఉన్న ఇంధనాన్ని (Fuel) వాడుకోవాలి. సౌర తుఫానుల వల్ల అది ఇప్పటికే భూమి వైపునకు పడిపోతోంది. కాబట్టి, దానిని పరిశోధనల కోసం తిప్పకుండా అలానే ఉంచితే.. అది కక్ష్యను కోల్పోకుండా ఎక్కువ రోజులు అంతరిక్షంలో మనగలుగుతుంది. రెస్క్యూ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ వచ్చి దానిని కాపాడే వరకు ఆ టెలిస్కోప్‌కు విశ్రాంతినిచ్చారన్నమాట.

ఇకపోతే ఇదే తరహాలో రాబోయే కొన్నేళ్లలో నాసాకు చెందిన ప్రముఖ 'హబుల్ స్పేస్ టెలిస్కోప్' (Hubble Space Telescope) ను కూడా రక్షించాల్సి రావచ్చు. సూర్యుని తీవ్రత వల్ల వాతావరణంలో ఏర్పడుతున్న ప్రతిఘటన (Atmospheric drag) కారణంగా హబుల్ టెలిస్కోప్ ఎత్తు కూడా క్రమంగా తగ్గిపోతోంది.

అక్టోబర్‌లోనే కూలిపోయే ప్రమాదం: ప్రస్తుతం 1.6 టన్నుల (1.4 మెట్రిక్ టన్నులు) బరువున్న 'స్విఫ్ట్' టెలిస్కోప్ భూమికి 360 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కక్ష్యలో తిరుగుతోంది. దీన్ని తిరిగి పాత కక్ష్యలోకి చేర్చేందుకు, ఇప్పుడున్న కక్ష్య ఎత్తును 240 కిలోమీటర్లు పెంచాలని క్యాటలిస్ట్ స్పేస్ భావిస్తోంది. ఇందుకోసం 'లింక్' స్పేస్‌క్రాఫ్ట్ థ్రస్టర్లను ఉపయోగించి, స్విఫ్ట్ టెలిస్కోప్‌కు ఎలాంటి భారీ నష్టం లేదా కుదుపులు (Jostling) కలగకుండా చాలా నెమ్మదిగా పైకి నెట్టాలని నెట్టనున్నారు.

ఈ స్పేస్ రెస్క్యూ మిషన్‌ను కాటలిస్ట్ సంస్థ కేవలం తొమ్మిది నెలల స్వల్ప వ్యవధిలోనే సిద్ధం చేసింది. శరదృతువు నాటికి టెలిస్కోప్ చాలా కిందకు జారిపోయి రికవరీ అసాధ్యమవుతుందని, వెంటనే రంగంలోకి దిగాలని నాసా పట్టుబట్టింది. ఇప్పుడు కక్ష్యను పెంచకపోతే, అక్టోబర్‌ నాటికి అది భూవాతావరణంలోకి దూసుకొచ్చి పూర్తిగా దగ్ధమవుతుందని శాస్త్రవేత్తలు అంచనా వేశారు. అయితే ప్రతికూల వాతావరణం, సాంకేతిక లోపాల వల్ల ప్రయోగం చివరి నిమిషంలో పలుమార్లు వాయిదా పడింది.

అధిక రిస్క్‌తో కూడిన మిషన్: "ఇది చాలా ఎక్కువ రిస్క్, అదే సమయంలో అంతే ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉన్న మిషన్" అని క్యాటలిస్ట్ స్పేస్ సీఈవో ఘోన్‌హీ లీ ప్రయోగానికి ముందు పేర్కొన్నారు. "అసలు ఈ రెస్క్యూ మిషన్‌ను చేపట్టకుండా, 'స్విఫ్ట్' టెలిస్కోప్ భూవాతావరణంలోకి దూసుకొచ్చి పూర్తిగా కాలిపోయేలా వదిలేయడమే అన్నింటికంటే పెద్ద ప్రమాదం. మేము ఎప్పుడూ ఆ రిస్క్‌నే తప్పించాలని చూశాం, మా టీమ్ దానిని విజయవంతంగా సాధించింది" అని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.

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NASA
LINK SPACECRAFT LIFTS OFF
NASA TELESCOPE
NASA SWIFT TELESCOPE RESCUE MISSION

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