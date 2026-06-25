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రెనాల్డ్ కైగర్‌లో కొత్త వేరియంట్ వచ్చింది- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

రెనాల్ట్ ఇండియా ఆటో ఏసీతో కూడిన కొత్త 'కైగర్ ఎవల్యూషన్+' వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 6.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

Renault Launches New Kiger Evolution+ Variant With Auto AC, Priced from Rs 6.99 Lakh
Renault Launches New Kiger Evolution+ Variant With Auto AC, Priced from Rs 6.99 Lakh (Image Credit- Renault)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 25, 2026 at 2:14 PM IST

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Hyderabad: రెనాల్డ్ తన కైగర్ SUVలో కొత్త 'ఎవల్యూషన్+' వేరియంట్‌ను భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ.6.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ కొత్త వేరియంట్ నార్మల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్‌లో కూడా వస్తుంది. రెండింటికీ మ్యానువల్ గేర్‌బాక్స్ ఉంటుంది. 1.0 లీటర్ టర్బో ఇంజిన్, మ్యానువల్ గేర్‌బాక్స్ ఉన్న మోడల్ ధర రూ.7.89 లక్షలు.

అంతేకాకుండా, టెక్నో వేరియంట్‌లో కూడా టర్బో మ్యానువల్ ఆప్షన్ యాడ్ చేశారు. ఇది ఇప్పుడు ఐదు-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. ఈ ఆప్షన్ ఇంతకుముందు కేవలం CVT ఆటోమేటిక్ యూనిట్‌తో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది.

వేరియంట్ఇంజిన్ట్రాన్స్​మిషన్ధర (ఎక్స్-షోరూమ్​)
ఎవల్యూషన్+1.0-litre NA (Petrol)మాన్యువల్రూ. 6,99,000
ఆటోమేటెడ్ మాన్యువల్రూ. 7,45,000
1.0-litre Turbo (Petrol)మాన్యువల్రూ. 7,89,000

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NEW KIGER EVOLUTION PLUS VARIANT
NEW KIGER EVOLUTION PLUS VARIANT

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