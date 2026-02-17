ETV Bharat / technology

రెనాల్ట్ ఇండియా త్వరలో తన బడ్జెట్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ అయిన రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేయబోతోందని తెలుస్తోంది. దీనిని పరీక్షిస్తున్నట్లు గుర్తించారు.

Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా నుంచి త్వరలో రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతోంది. ఈ బడ్జెట్ హ్యాచ్‌బ్యాక్​ను రోడ్లపై పరీక్షిస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. కంపెనీ ఇప్పటికే భారత మార్కెట్ కోసం రెనాల్ట్ ట్రైబర్, రెనాల్ట్ కిగర్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ వెర్షన్‌లను విడుదల చేయడంతో పాటు ఐకానిక్ రెనాల్ట్ డస్టర్‌ను కూడా తిరిగి తీసుకువచ్చింది. ఇప్పుడు రెనాల్ట్ క్విడ్​ను కూడా అప్డేట్ చేసి తీసుకొస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెనాల్ట్ క్విడ్​లో అప్‌డేట్‌లు వచ్చి చాలా కాలమైంది. ఇప్పుడు ఇది మిడ్-లైఫ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌ను పొందబోతోందని సమాచారం.

నివేదికల ప్రకారం, ఇటీవల ఈ కొత్త ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ రెనాల్డ్ క్విడ్ ఇండియాలో కమోఫ్లేజ్డ్ (హిడెన్) రూపంలో టెస్టింగ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఆ సమయంలో, కొత్త రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ మొత్తం ముందు భాగం, అలాగే వెనుక లోగో, టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు టెస్ట్ మ్యూల్స్‌తో కవర్​చేశారు. ఇది ముందు భాగంలో కొత్త డిజైన్, అప్‌డేటెడ్ హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, టెయిల్ ల్యాంప్‌లతో కూడిన మార్పులను సూచిస్తోంది. ముందు భాగంలో ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్.. రెనాల్ట్ డిజైన్ లాంగ్వేజ్​కు దగ్గరగా తీసుకొచ్చే అప్డేట్​లను పొందవచ్చు.

ఫ్రంట్ ఫాసియా కొత్త రెనాల్ట్ కిగర్ SUV లాగానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇందులో సన్నగా ఉండే LED DRLలు, హెడ్‌ల్యాంప్‌లు ఉంటాయి. ఫ్రంట్ గ్రిల్, బంపర్ కూడా మరింత దృఢమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటాయి. వెనుక భాగంలో, రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్ కొత్త రెనాల్ట్ లోగో, సవరించిన టెయిల్‌లైట్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది కొత్త ఆన్-రోడ్ గుర్తింపును ఇస్తుంది. ఈ ఎంట్రీ-లెవల్ హ్యాచ్‌బ్యాక్ ఆధునిక డిజైన్ ఫీచర్లు, మెరుగైన ఇంటీరియర్స్‌తో త్వరలో మార్కెట్‌లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

కొత్త రెనాల్ట్ క్విడ్ ఇంటీరియర్, ఫీచర్లు: ఈ అప్​కమింగ్ రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో కొత్త ఇంటీరియర్ అప్హోల్స్టరీ మెటీరియల్స్, కొత్త కలర్ ఆప్షన్లు ఉంటాయని భావిస్తున్నారు. ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ హ్యాచ్‌బ్యాక్‌ను పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో పాటు, రిఫ్రెష్ చేసిన UIతో కొత్త డిజిటల్ క్లస్టర్‌తో అప్‌గ్రేడ్ చేయవచ్చు. ఇతర ఫీచర్లలో వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఫ్రంట్ పవర్ విండోస్, ఆప్షనల్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఉంటాయి.

కొత్త రెనాల్ట్ క్విడ్ ఇంజిన్: కొత్త రెనాల్ట్ క్విడ్ ఇంజిన్ మారకుండానే ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా AMTతో అందిస్తున్న ప్రస్తుత 1.0-లీటర్ మూడు-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఈ ఇంజిన్ 68 bhp, 92.5 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఆధారంగా క్విడ్ CNG పవర్‌ట్రెయిన్‌తో కూడా అమ్ముడవుతోంది.

గత కొన్నేళ్లుగా భారతదేశంలో ఎంట్రీ-లెవల్ కార్ల అమ్మకాలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతుండటం గమనించదగ్గ విషయం, అయితే రెనాల్ట్ క్విడ్ ఈ రంగంలో కొనసాగడానికి అప్డేట్లు అందుకుంటోంది. మార్కెట్లో దీనికి అత్యంత సన్నిహిత పోటీదారు మారుతి సుజుకి ఆల్టో, ఇది కూడా కొంతకాలంగా ఎటువంటి అప్డేట్​లు పొందలేదు.

