రెనాల్ట్ క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- బడ్జెట్ ధరలో అదిరిపోయే మార్పులు!
రెనాల్ట్ ఇండియా క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ లాంఛ్ డేట్ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. రిఫ్రెష్డ్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్, పెద్ద టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, అప్గ్రేడెడ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఈ మోడల్ జులై 3న మార్కెట్లోకి రానుంది.
Published : June 29, 2026 at 11:58 AM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా తన పాపులర్ మోడల్ 'క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్' లాంఛ్ డేట్ను కన్ఫర్మ్ చేసింది. జులై 3, 2026న ఈ కొత్త కారును మార్కెట్లోకి తీసుకురానున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సరికొత్త మోడల్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కంపెనీ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. అయితే స్పై చిత్రాలు, విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, మెకానికల్గా ఎలాంటి మార్పులు లేకుండానే కాస్మెటిక్ అప్డేట్లు, అదనపు ఫీచర్లతో ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మార్కెట్లోకి రానుంది.
ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్: ఎక్స్టీరియర్ విషయానికి వస్తే.. క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్, రెనాల్ట్ గ్లోబల్ బడ్జెట్ EV 'డేసియా స్ప్రింగ్' ఆధారిత డిజైన్ అంశాలతో రానున్నట్లు అంచనా. దీంతో కారుకు మరింత మోడ్రన్ లుక్ రానుంది. ఇందులో అత్యంత కీలకమైన మార్పు.. Y-షేప్డ్ (Y-ఆకారపు) ఎల్ఈడీ డేటైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ (DRLs) జోడించడం.
ఈ తరహా డిజైన్ ఎలిమెంట్ కొత్త డస్టర్, ఇతర రెనాల్ట్ మోడళ్లలో కూడా కనిపిస్తుంది. వెనుకవైపు టెయిల్ ల్యాంప్లు కూడా ఇదే Y-ఆకారపు థీమ్ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. అదనంగా ముందు, వెనుక బంపర్లను రీడిజైన్ చేయడంతో పాటు కొత్త వీల్స్ అందించే అవకాశం ఉంది. అయితే, మెయిన్ హెడ్ల్యాంప్లు మాత్రం LEDలకు మారకుండా ప్రస్తుత హాలోజెన్ యూనిట్లతోనే కొనసాగే అవకాశం ఉంది.
ఇంటీరియర్ & ఫీచర్లు: కారు వెలుపలి భాగం కంటే క్యాబిన్ (లోపలి భాగం)లోనే అత్యంత కీలకమైన అప్డేట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ సెగ్మెంట్లో కస్టమర్లు ఆశించే ప్రమాణాలకు తగ్గట్టుగా ప్రస్తుత ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ స్థానంలో పెద్ద సైజ్ టచ్స్క్రీన్ను తీసుకురానున్నారు. దీనితో పాటు సరికొత్త స్టీరింగ్ వీల్ డిజైన్, అప్డేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, రిఫ్రెష్డ్ ఇంటీరియర్ థీమ్ను అందించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండాఈ అప్డేట్తో సేఫ్టీ ప్యాకేజీని కూడా రెనాల్ట్ మెరుగుపరచనుంది. అప్డేటెడ్ క్విడ్లో ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు స్టాండర్డ్గా అందించే అవకాశం ఉంది.
ఇంజిన్ వివరాలు: యాంత్రికంగా ఈ వాహనంలో ఎటువంటి మార్పులు ఉండకపోవచ్చు. కొత్త క్విడ్ ఫేస్లిఫ్ట్ కూడా 67bhp శక్తినిచ్చే ప్రస్తుత 1.0-లీటర్, త్రీ-సిలిండర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తోనే కొనసాగనుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్, 5-స్పీడ్ AMT ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది.
ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: మార్కెట్లో ప్రస్తుత క్విడ్ ధర రూ. 4.30 లక్షల నుంచి రూ. 5.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది. ఇప్పుడు జులై 3న ప్రకటించబోయే ఈ కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ ధరలు దీనికంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది.