29km మైలేజ్తో రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
రెనాల్ట్ ఇండియా సంస్థ తన పాపులర్ 'డస్టర్' హైబ్రిడ్ వెర్షన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 16.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : October 17, 2026 at 5:38 PM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా తన మిడ్-సైజ్ SUV 'డస్టర్' హైబ్రిడ్ వెర్షన్ను భారత్లో విడుదల చేసింది. మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా హైరైడర్ వంటి స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడళ్లకు పోటీగా వచ్చిన ఈ కొత్త డస్టర్ హైబ్రిడ్ ప్రారంభ ధరను రూ. 16.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న 1.0 లీటర్, 1.3 లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ల సరసన చేరింది. ARAI ప్రకారం ఈ వాహనం 29 kmpl మైలేజీని, 1,400 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ను అందిస్తుంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లు: రెనాల్ట్ ఈ హైబ్రిడ్ వెర్షన్ను మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- ఎవల్యూషన్
- టెక్నో
- ఎమోషన్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- ఎవల్యూషన్ ధర: రూ. 16.99 లక్షలు
- టెక్నో ధర: రూ. 18.99 లక్షలు
- ఎమోషన్ ధర: రూ. 19.49 లక్షలు
పైన పేర్కొన్నవన్నీ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు
|రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ వేరియంట్లు
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|ఎవల్యూషన్ (Evolution)
|రూ. 16.99 లక్షలు
|టెక్నో (Techno)
|రూ. 18.99 లక్షలు
|ఎమోషన్ (Emotion)
|రూ. 19.49 లక్షలు
అయితే స్టాండర్డ్ మోడల్తో పోలిస్తే హైబ్రిడ్ డస్టర్ డిజైన్, ఫీచర్లలో ఎటువంటి మార్పులు లేవని గమనించాలి. దీని ముందు భాగంలో ప్రకాశవంతమైన రెనాల్ట్ లోగో, లోపల డ్యూన్ బ్రౌన్ ఇంటీరియర్ థీమ్ తప్ప బయటకు చూస్తే దాదాపు మునుపటిలాగే ఉంటుంది. వెనుక భాగంలో ఉన్న 'హైబ్రిడ్ ఇ-టెక్ 160' బ్యాడ్జ్ మాత్రమే దీన్ని ప్రత్యేకంగా చూపిస్తుంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్: కొత్త 'E-Tech 160' హైబ్రిడ్ సిస్టమ్లో 1.8-లీటర్, ఫోర్-సిలిండర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు 1.4 kWh బ్యాటరీ, రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు ఉంటాయి. ఈ పవర్ట్రెయిన్ 158 bhp పవర్, 208 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది.
పనితీరు విషయానికి వస్తే, డస్టర్ హైబ్రిడ్ 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని కేవలం 9.6 సెకన్లలోనే అందుకుంటుందని రెనాల్ట్ చెబుతోంది. 50 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో 29 kmpl (ARAI-certified) మైలేజ్ను అందిస్తుంది. ఇది మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టయోటా హైరైడర్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ మోడళ్లు ఇచ్చే 27.97 kmpl (ARAI-రేటెడ్) మైలేజ్ కంటే ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
రెనాల్ట్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కొత్త డస్టర్ హైబ్రిడ్ సిటీ డ్రైవింగ్లో 80 శాతం వరకు పూర్తిగా ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనే నడుస్తుంది. దీంతో సాధారణ పెట్రోల్ కారుతో పోలిస్తే ఫ్యూయల్ వినియోగం 40 శాతం వరకు తగ్గుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది.