భారత్లో రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ బుకింగ్స్ షురూ- రూ. 21,000 చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు!
రెనాల్ట్ ఇండియా తన సరికొత్త డస్టర్ హైబ్రిడ్ (Renault Duster Hybrid) కోసం బుకింగ్లను భారత్లో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఈ SUV అక్టోబర్ 17న మార్కెట్లోకి విడుదల కానుంది.
Published : October 9, 2026 at 5:38 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ రెనాల్ట్ ఇండియా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తన సరికొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ బుకింగ్లను అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ఆసక్తి గల కస్టమర్లు రూ. 21,000 టోకెన్ మొత్తం చెల్లించి కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ కారును బుక్ చేసుకోవచ్చు. కంపెనీ ఈ కొత్త మోడల్ మైలేజీ వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. ఇది ఈ సెగ్మెంట్లోనే అత్యధికంగా లీటరుకు 29 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుందని పేర్కొంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ వివరాలు: పవర్ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, ఈ కొత్త డస్టర్లో స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ ఇ-టెక్ 160 ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇందులో 1.8-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు రెండు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లు, 1.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ ఉంటుంది. ఈ హైబ్రిడ్ సెటప్ మొత్తంగా 157 bhp పవర్ను, 172 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్కు 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో వస్తుంది.
రెనాల్ట్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, రోజువారీ నగర డ్రైవింగ్లో ఈ డస్టర్ హైబ్రిడ్ దాదాపు 80 శాతం వరకు ఆల్-ఎలక్ట్రిక్ మోడ్లోనే పనిచేయగలదు. దీనివల్ల కేవలం ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్తో నడిచే వాహనంతో పోలిస్తే ఇంధన వినియోగాన్ని 40 శాతం వరకు తగ్గించుకోవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ భద్రతా ఫీచర్లు: ఈ కారులో స్టాండర్డ్గా ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ముందు & వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, టైర్-ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS), లెవెల్-2 ADAS, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేక్లు ఉండే అవకాశం ఉంది.
రెనాల్ట్ డస్టర్ హైబ్రిడ్ ఇతర ఫీచర్లు: ఇక ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, కొత్త డస్టర్ హైబ్రిడ్ వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో & యాపిల్ కార్ప్లేకు సపోర్ట్ చేసే 10.1-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పనోరమిక్ సన్రూఫ్, వైర్లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లతో రానుందని అంచనా.