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రెనాల్ట్ డస్టర్​లో స్పెషల్ ఎడిషన్‌- లుక్ అదిరింది.. ధర, ఫీచర్లు చూశారా?

రెనాల్ట్ ఇండియా తన మోస్ట్ పాపులర్ మోడల్ రెనాల్ట్ డస్టర్​లో స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. అధునాతన ఫీచర్లు, క్లాసిక్ లుక్‌తో వచ్చిన ఈ SUV ప్రారంభ ధర రూ. 12.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).

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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 14, 2026 at 3:52 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ 'రెనాల్ట్ ఇండియా' మార్కెట్లోకి సరికొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ ఎస్‌యూవీ (Renault Duster SUV) స్పెషల్ ఎడిషన్‌ను విడుదల చేసింది. 'డస్టర్ అడ్వెంచర్' (Duster Adventure) పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ సరికొత్త మోడల్ ధర రూ. 12.99 లక్షల నుంచి రూ. 15.39 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుంది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ రెండు రకాల టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. ధర పరంగా చూస్తే, ఇది మిడ్-స్పెక్ 'ఎవల్యూషన్', 'టెక్నో' ట్రిమ్ లెవెల్స్ మిడిల్ పొజిషన్​లో ఉంటుంది.

రైనో డస్టర్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్ ఫీచర్లు: ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్​లో డస్టర్ ఎవల్యూషన్ ట్రిమ్ ఫీచర్లతో పాటు టెక్నో వేరియంట్‌కు సంబంధించిన కొన్ని అదనపు ఫీచర్లను కూడా జోడించారు. వీటిలో ఫుల్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, పవర్డ్ టెయిల్‌గేట్, డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్ ఉన్నాయి.

అడ్వెంచర్ ఎడిషన్‌లో విలక్షణమైన గ్రాఫిక్స్, అలంకరణ అంశాలు, ఫ్లోర్ మ్యాట్‌లు కూడా ఉన్నాయి. అదనంగా, ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్‌లో 10.1-అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్, కనెక్టెడ్ కార్ సర్వీసెస్, 17-అంగుళాల 'ఓషన్' అల్లాయ్ వీల్స్ కూడా లభిస్తాయి.

రెనాల్ట్ డస్టర్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: కొత్త రెనాల్ట్ డస్టర్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్ రెండు రకాల ఇంజిన్ల ఎంపికను అందిస్తుంది. అవి:

  • 1.0 TCe100 టర్బో-పెట్రోల్
  • 1.3 TCe160 టర్బో-పెట్రోల్

వీటిలో మొదటిది 99 bhp పవర్, 166 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే సమయంలో, రెండో ఇంజిన్ 161 bhp పవర్, గరిష్ఠంగా 280 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. 1.3-లీటర్ టర్బో ఇంజిన్ ప్రామాణికంగా 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఆప్షనల్​గా 6-స్పీడ్ DCT యూనిట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.

రెనాల్ట్ డస్టర్ అడ్వెంచర్ ఎడిషన్ ధర: ధరల విషయానికొస్తే, 'డస్టర్ టెక్నో' (Duster Techno)తో పోలిస్తే 'అడ్వెంచర్ ఎడిషన్' (Adventure Edition) ధర సుమారు రూ. 50,000 తక్కువగా ఉంటుంది. అదే సమయంలో, 'డస్టర్ ఎవల్యూషన్' (Duster Evolution)తో పోల్చినప్పుడు, 'అడ్వెంచర్ ఎడిషన్ TCe100' ధర సుమారు రూ. 1.3 లక్షలు ఎక్కువగా ఉండగా, 'TCe160' ధర రూ. 90,000 నుంచి రూ. 1 లక్ష వరకు అధికంగా ఉంటుంది.

వేరియంట్లుధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
Renault Duster Adventure TCe100 (1.0 Turbo) Manualరూ. 12.99 లక్షలు
Renault Duster Adventure TCe160 (1.3 Turbo) Manualరూ. 13.99 లక్షలు
Renault Duster Adventure TCe160 (1.3 Turbo) DCTరూ. 15.39 లక్షలు

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