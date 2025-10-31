జియో యూజర్లకు బంపరాఫర్- రూ. 35,100 విలువైన ప్లాన్కు ఫ్రీ యాక్సెస్!
జియో స్పెషల్ ధమాకా- ఉచితంగా "గూగుల్ AI ప్రో" సబ్స్క్రిప్షన్- వారికి మాత్రమే!
Published : October 31, 2025 at 2:25 PM IST
Hyderabad: మీరు జియో సిమ్ వినియోగిస్తున్నారా? అయితే మీకో బంపర్ ఆఫర్ను అందిస్తోంది కంపెనీ. అదేంటంటే దాదాపు రూ. 35,100 విలువైన "గూగుల్ ఏఐ ప్రో" ప్లాన్ సబ్స్క్రిప్షన్ను ఉచితంగా ఇస్తోంది. అవును మీరు విన్నది నిజమే. భారత్లో తమ వినియోగదారులకు ఏఐ సేవలను అందుబాటులో తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా గూగుల్, జియో కంపెనీలు చేతులు కలిపాయి.
అర్హులైన జియో వినియోగదారులు "MyJio" యాప్ ద్వారా ఈ సర్వీస్కు ఉచితంగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా దాదాపు రూ. 35,100 విలువైన ఈ "గూగుల్ ఏఐ ప్రో" ప్లాన్ను 18 నెలల పాటు వినియోగించుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా యూజర్లు గూగుల్ అత్యంత పవర్ఫుల్ "Google Gemini 2.5 Pro", ఇటీవలే నెట్టింట సంచలనం సృష్టించిన "Nano Banana", "Vio 3.1" మోడళ్లను ఉపయోగించి ఫొటోలు, వీడియోలను రూపొందించుకునే అవకాశం లభిస్తుంది.
అదనంగా వినియోగదారులు నోట్బుక్ LM, 2TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లకు కూడా యాక్సెస్ను పొందొచ్చు. మరెందుకు ఆలస్యం జియో యూజర్లు దీన్ని ఎలా యాక్టివేట్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రండి.
"గూగుల్ AI ప్రో"ను ఉచితంగా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ఎలా?:
- మీరు జియో యూజర్ అయితే, ఉచితంగా "గూగుల్ AI ప్రో" పొందడానికి అర్హతా ప్రమాణాలను కలిగి ఉంటే, మీరు "MyJio" యాప్లోకి లాగిన్ అవ్వండి.
- అప్పుడు మీకు యాప్ హోమ్ పేజీ ఎగువన ఒక బ్యానర్ కన్పిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేస్తే మీ రిక్వస్ట్ జియోకు సెండ్ అవుతుంది.
- అప్పుడు జియో మీ అభ్యర్థనను స్వీకరించిందని, కొన్ని రోజుల్లో మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తుందని చెప్పే పాప్-అప్ మీకు కనిపిస్తుంది.
ఈ ప్లాన్ను క్లెయిమ్ చేయడానికి మరో మార్గం:
- ఏదైనా కారణంతో మీ యాప్లో "Google Gemini AI Pro" బ్యానర్ కనిపించకపోతే, మీరు సెర్చ్ లిస్ట్లో "Gemini" కోసం శోధించవచ్చు.
- అప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ "Google Gemini Offer" అని టాప్లో కనిపిస్తుంది.
- దానిపై క్లిక్ చేస్తే "Google AI Pro"కి సంబంధించిన పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ మీరు ఆఫర్కు సంబంధించిన మొత్తం సమాచారాన్ని పొందొచ్చు.
- ఆ తర్వాత కిందికి స్క్రోల్ చేసి "Claim Offer"పై క్లిక్ చేయండి.
- ఇప్పుడు మీకు ఇంతకుముందు పైన చెప్పినట్లుగా అదే పాప్-అప్ కన్పిస్తుంది. అది జియో మీ అభ్యర్థనను స్వీకరించిందని, కొన్ని రోజుల్లో దాని గురించి మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తుందని సమాచారం అందిస్తుంది.
అర్హత కలిగి జియో యూజర్లు వీరే!: అన్లిమిటెడ్ జియో 5G ప్లాన్ను ఉపయోగిస్తున్న 18 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గల వినియోగదారులకు మొదటగా ప్రారంభ యాక్సెస్ అందుబాటులో ఉంటుందని కంపెనీ తెలిపింది. కానీ కంపెనీ తర్వాత ఈ ఆఫర్ను భారతదేశంలోని జియో వినియోగదారులందరికీ విస్తరిస్తుంది.