ETV Bharat / technology

Reliance AGM 2026: ఇక 'హే జియో' అనగానే కాల్‌లోకి 'AI'- భారత్ కోసం 5 కొత్త యాప్స్!

రిలయన్స్ తన ఏజీఎం సమావేశంలో ఐదు కొత్త AI యాప్‌లు, వాయిస్ కమాండ్‌తో పనిచేసే 'జియో కాల్ ఏజెంట్', 'జియో టెలిఫ్రేమ్' ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఆవిష్కరించింది. వీటిద్వారా దేశవ్యాప్తంగా తన AI సేవలను మరింత విస్తరించనుంది.

Reliance AGM 2026: Jio Unveils AI Voice Agent, TeleFrame Agents and Five New IQ Apps
Reliance AGM 2026: Jio Unveils AI Voice Agent, TeleFrame Agents and Five New IQ Apps (Photo Credit- YouTube/Reliance Updates)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 19, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL) ఈరోజు తన 49వ వార్షిక సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశాన్ని (AGM) ఘనంగా నిర్వహించింది. ఈ యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్‌లో మీడియా, ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ విభాగాల కోసం పలు సరికొత్త AI ఆధారిత ఫీచర్లను ప్రకటించింది.

కీనోట్ ప్రసంగంలో, ఈ దిగ్గజ సంస్థ భారత మార్కెట్ కోసం ఐదు కొత్త AI ఆధారిత యాప్‌లను రిలయన్స్ ప్రకటించింది. అవి:

  • జియోభారత్ IQ (JioBharat IQ): సాధారణ వినియోగదారులకు రోజువారీ పనులలో సహాయపడే స్మార్ట్ AI అసిస్టెంట్.
  • AI వ్యాపార్ (AI Vyapar): చిన్న, మధ్య తరహా వ్యాపారస్తుల బిజినెస్ పనులను సులభతరం చేసే వ్యాపార AI టూల్.
  • జియోహెల్త్ IQ (JioHealth IQ): ఆరోగ్య చిట్కాలు, మెడికల్ సమాచారాన్ని అందించే డిజిటల్ హెల్త్ అసిస్టెంట్.
  • జియోలెర్న్ IQ (JioLearn IQ): విద్యార్థులకు చదువులో, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడంలో సహాయపడే ఎడ్యుకేషన్ AI.
  • జియోకృషి IQ (JioKrishi IQ): రైతులకు పంటలు, వాతావరణం, వ్యవసాయ పద్ధతులపై అవగాహన కల్పించే అగ్రి-టెక్ AI.

ఈ ఐదు యాప్‌లు కూడా 22 భారతీయ భాషలకు సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇవన్నీ త్వరలోనే జియో కస్టమర్లందరికీ అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

"Hey Jio"తో లైవ్ కాల్‌లోనే సమాధానాలు: ఈ స్టాండ్‌అలోన్ యాప్స్‌తో పాటు, రిలయన్స్ ఇకపై AIని నేరుగా జియో నెట్‌వర్క్‌లోనే అంతర్భాగం చేయనుంది. లైవ్ కాల్స్ మాట్లాడుతుండగానే యూజర్ల సందేహాలకు సమాధానం ఇచ్చే కొత్త AI ఏజెంట్‌ను రిలయన్స్ ప్రకటించింది. ఈ AI ఏజెంట్ భారతదేశంలోని అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. "Hey Jio" అని వాయిస్ కమాండ్ ఇస్తే చాలు, ఈ ఏజెంట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది.

ఈ AI టూల్‌లోని మరికొన్ని అదిరిపోయే ఫీచర్లు ఇవే:

  • కాల్ ట్రాన్స్‌క్రిప్షన్: మీరు ఫోన్​లో మాట్లాడే మాటలను ఇది వెంటనే టెక్స్ట్ రూపంలోకి మారుస్తుంది.
  • కాన్ఫరెన్స్ కాల్ అసిస్టెంట్: ఒకే కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌లో ఉన్న 10 మంది ఉన్నా సరే, వారందరి వాయిస్​ను విడివిడిగా పక్కాగా గుర్తిస్తుంది.
  • కాల్ సమ్మరీ: మాట్లాడిన మొత్తం కాల్ ముఖ్యమైన సారాంశాన్ని (Summary) AI సహాయంతో అందిస్తుంది. అంటే మీరు ఎన్నిగంటలు కాల్ మాట్లాడినా నిమిషాల్లో AI సమ్మరీ రెడీ చేసి పెడుతుంది.

ఈ AI ఏజెంట్ వినియోగదారుల తరపున అదనపు చర్యలు కూడా తీసుకోగలదని రిలయన్స్ తెలిపింది. ఉదాహరణకు, ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయడం, క్యాబ్ బుక్ చేయడం, రెస్టారెంట్ టేబుల్స్ రిజర్వ్ చేయడం లేదా కాన్ఫరెన్స్ కాల్‌కు పార్టిసిపెంట్లను జోడించడం వంటి పనులను ఈ ఏజెంట్ ఆటోమేటిక్‌గా కాల్స్ చేసి పూర్తి చేస్తుంది. ఈ ఫీచర్‌ను కంపెనీ ప్రతి కాల్‌లో అందుబాటులో ఉండే డిజిటల్ అసిస్టెంట్‌గా అభివర్ణించింది.

వీటితో పాటు జియోహాట్‌స్టార్ (JioHotstar)లో కొత్త సినిమాలు, వీడియోల తయారీ, ఎడిటింగ్ పనులను మరింత సులభంగా, వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు 'జియోస్టార్ జెన్ AI మీడియా స్టూడియో' (JAMS) అనే సరికొత్త ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను పరిచయం చేసింది. అదనంగా, AI స్నాప్‌షాట్, కంటెంట్ కామర్స్, మల్టీవ్యూ వంటి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఫీచర్లను కూడా రంగంలోకి దించింది. దీంతో ఇకపై మీరు సినిమాలు, లైవ్ మ్యాచ్‌లు చూసే స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోనుంది.

TAGGED:

RELIANCE AGM 2026
RELIANCE AGM 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.