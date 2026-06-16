బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ బ్యాటరీతో రెడ్మీ 'టర్బో 5' లాంఛ్!- ధర ఎంతంటే?
ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "రెడ్మీ టర్బో 5" కంపెనీ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీతో భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
Published : June 16, 2026 at 1:46 PM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మీ భారతదేశంలో తన మొట్టమొదటి రెడ్మీ టర్బో సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ "టర్బో 5"ను అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఈ ప్రీమియం మిడ్-రేంజ్ స్మార్ట్ఫోన్ అధిక పనితీరు, దృఢమైన నిర్మాణం, ఫ్లూయిడ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. రెడ్మీ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద 7,540mAh బ్యాటరీతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను తీసుకొచ్చారు. భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు ఏ రెడ్మీ ఫోన్లోనూ లేనంత పెద్ద బ్యాటరీ ఇదేనని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే చైనా వేరియంట్లో కొంచెం పెద్దదైన 7,560mAh బ్యాటరీ ఉండటం గమనార్హం.
అలాగే భారత్లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన రెడ్మీ స్మార్ట్ఫోన్లలోకెల్లా అత్యంత వేగవంతమైన స్మార్ట్ఫోన్ ఇదేనని రెడ్మీ పేర్కొంది. ఇక ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో చైనా వెర్షన్లో అందించినట్లుగానే మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్సెట్ను అందించారు. ఈ చిప్ 2.3 మిలియన్ పాయింట్లకు పైగా AnTuTu స్కోర్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 24GB వరకు RAMకు సపోర్ట్ చేస్తుంది, అందులో 12GB వర్చువల్ RAM ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది భారత్లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన రెడ్మీ స్మార్ట్ఫోన్లలోకెల్లా అత్యంత వేగవంతమైనదని చెబుతోంది.
రెడ్మీ టర్బో 5 వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 40,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది ఆస్ఫాల్ట్ బ్లాక్ (Asphalt Black), నైట్రో బ్లూ (Nitro Blue), టర్బో వైట్ (Turbo White) అనే మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ జూన్ 19 నుంచి ప్రత్యేకంగా అమెజాన్ (Amazon) ద్వారా విక్రయానికి రానుంది.
రెడ్మీ టర్బో 5 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఇందులో 6.59-అంగుళాల 1.5K (1,268 × 2,756 పిక్సెల్స్) 12-బిట్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 460 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, 3,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, 68.7 బిలియన్ల రంగులు, 2,560Hz ఇన్స్టంట్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 480Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 3,840Hz PWM డిమ్మింగ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్, డాల్బీ విజన్ వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్లతో వస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఇది Android 16 ఆధారిత HyperOS 3పై పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్కు నాలుగేళ్లపాటు OS అప్గ్రేడ్లు, ఆరేళ్లపాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
కెమెరా సెటప్: ఆప్టిక్స్ విషయానికొస్తే, రెడ్మీ టర్బో 5 డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సిస్టమ్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో కూడిన సోనీ IMX882 సెన్సార్ను కలిగి ఉన్న 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.5) ప్రైమరీ షూటర్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఈ ప్రధాన కెమెరాకు జతగా 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరాను అమర్చారు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఈ హ్యాండ్సెట్లో ముందువైపు 20-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరా కూడా ఉంది. ఇది 4K/60 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. నోటిఫికేషన్లు, అలర్ట్ల కోసం ఈ ఫోన్లో కెమెరా లెన్స్ల చుట్టూ రెడ్మి పిక్సెల్ మ్యాట్రిక్స్ ఫీచర్ కూడా ఉంది.