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రెడ్‌మీ చరిత్రలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీతో 'టర్బో 5': ధర ఎంత ఉండొచ్చంటే?

పర్ఫార్మెన్స్ ప్రియుల కోసం రెడ్​మీ నుంచి మరో పవర్‌హౌస్ రెడీ అవుతోంది. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్, భారీ 7,540mAh బ్యాటరీతో రెడ్​మీ టర్బో జూన్ 16, 2026న భారత్​లో లాంఛ్ కానుంది.

The Redmi Turbo 5 is set to launch in India on June 16th, 2026
The Redmi Turbo 5 is set to launch in India on June 16th, 2026 (Image Credit: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 15, 2026 at 11:19 AM IST

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Hyderabad: ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న "రెడ్​మీ టర్బో 5" ఇండియా లాంఛ్ టైమ్ ఆసన్నమైంది. రేపే ఇది (జూన్ 16న) భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుంది. కంపెనీ గత నెలలోనే దీని అరంగేట్రాన్ని టీజ్ చేయడం ప్రారంభించింది, అప్పటి నుంచి దీని డిజైన్, వివిధ స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లకు సంబంధించిన వివరాలను వెల్లడిస్తూ వస్తోంది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ చైనాలో ఇప్పటికే అంటే జనవరి 29, 2026న విడుదలైంది. అక్కడ అందించిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ చిప్​సెట్​నే ఇప్పుడు ఇండియన్ వెర్షన్​లో కూడా ఉపయోగించనున్నారు. కానీ, భారతదేశంలో విడుదలయ్యే ఈ ఫోన్‌లో కొంచెం తక్కువ సామర్థ్యం గల బ్యాటరీని అమర్చనున్నారు. ఈ సందర్భంగా ప్రస్తుతం దీనిపై అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

రెడ్​మీ టర్బో 5 లాంఛ్ వివరాలు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను జూన్ 16న విడుదల చేయనున్నట్లు వెల్లడించింది కానీ ఏ సమయానికి అనేది మాత్రం ఇంకా ప్రకటించలేదు. అంతేకాకుండా, ఈ ఫోన్ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏదైనా లాంఛ్ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తారా లేక సాధారణ పద్ధతిలో (soft launch) విడుదల చేస్తారా అనే దానిపై కూడా కంపెనీ ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఒకవేళ ప్రత్యేక లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహిస్తే, దానిని కంపెనీ తన అధికారిక YouTube ఛానెల్, ఇతర సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల ద్వారా లైవ్‌స్ట్రీమ్ చేసే అవకాశం ఉంది. భారతదేశంలో రెడ్​మీ టర్బో 5 కోసం ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చింది, దీని ద్వారా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ Amazonలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని నిర్ధారణ అయ్యింది.

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను కనీసం మూడు రంగు ఎంపికలలోనైనా విడుదల చేయొచ్చు. అవి:

  • నలుపు
  • ఆకుపచ్చ
  • తెలుపు

చైనాలో అయితే, ఈ ఫోన్ 'ఆస్పిషియస్ క్లౌడ్ వైట్' (Auspicious Cloud White), 'షాడో బ్లాక్' (Shadow Black), 'షలో సీ బ్లూ' (Shallow Sea Blue) రంగులలో అందుబాటులో ఉంది.

భారతదేశంలో రెడ్​మీ టర్బో 5 ధర (అంచనా): భారతదేశంలో ఈ అప్​కమింగ్ స్మార్ట్​ఫోన్ ధరకు సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా వెల్లడికాలేదు. లాంఛ్ రోజునే కంపెనీ ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే చైనాలో అందుబాటులో ఉన్నందున, అక్కడ ఉన్న ధరను బట్టి భారతదేశంలో దీని ధర ఎంత ఉండవచ్చో ఒక అంచనాకు రావచ్చు.

చైనాలో దీన్ని నాలుగు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో విడుదల చేశారు. దీని బేస్ వేరియంట్ (12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్) ప్రారంభ ధర CNY 2,299 (సుమారు రూ. 30,000)గా ఉంది. అలాగే, 12GB + 512GB, 16GB + 256GB కాన్ఫిగరేషన్లు కలిగిన హై-ఎండ్ వేరియంట్లు CNY 2,599 (సుమారు రూ. 34,000) ధరకు విడుదలయ్యాయి. చివరగా, 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ కలిగిన అత్యుత్తమ మోడల్ CNY 2,899 (సుమారు రూ. 38,000) ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.

ఇక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికి వస్తే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్‌తో ఇది పనిచేస్తుందని కంపెనీ కన్ఫర్మ చేసింది. ఈ చిప్ 2.3 మిలియన్ పాయింట్లకు పైగా AnTuTu స్కోర్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్ 24GB వరకు RAM‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది, అందులో 12GB వర్చువల్ RAM ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది. దీన్ని బట్టి చూస్తే, రాబోయే ఈ హ్యాండ్‌సెట్ 12GB LPDDR5x RAM వేరియంట్‌లో అందుబాటులో ఉండవచ్చని తెలుస్తోంది.

రెడ్‌మీ ఈ ఫోన్‌లో UFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్‌ను కూడా అందిస్తుంది. అయితే కచ్చితమైన స్టోరేజ్ కెపాసిటీని మాత్రం ఇంకా వెల్లడించలేదు. కాగా, సమర్థవంతమైన హీట్ డిస్సిపేషన్ కోసం "టర్బో 5"లో 3D ఐస్-లూప్ కూలింగ్ ఫీచర్‌ను అందిస్తున్నట్లు కూడా కంపెనీ ధృవీకరించింది.

ఈ హ్యాండ్‌సెట్ చైనా వేరియంట్ 6.59-అంగుళాల (1,268 x 2,756 పిక్సెల్స్) AMOLED స్క్రీన్‌తో వస్తుంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 480Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 3,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 16GB వరకు LPDDR5x అల్ట్రా RAM, 512GB వరకు UFS 4.1 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది.

కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ ఉంది. దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.5) సోనీ IMX882 మెయిన్ షూటర్, 8-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. ముందువైపు, దీనికి 20-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) సెల్ఫీ కెమెరా లభిస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 7,560mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

ఫోన్ మైక్రోసైట్‌ను ఇటీవల అప్‌డేట్ చేయడం ద్వారా, "రెడ్‌మీ టర్బో 5"లో 7,540mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని కంపెనీ కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్​తో వస్తుంది. ఇది భారత్​లో ఇప్పటివరకు వచ్చిన రెడ్‌మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలోకెల్లా అత్యంత వేగవంతమైనదని, అలాగే ఇప్పటి వరకు ఏ రెడ్‌మీ ఫోన్‌లోనూ లేనంత పెద్ద బ్యాటరీ ఇదేనని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే చైనా వేరియంట్‌లో కొంచెం పెద్దదైన 7,560mAh బ్యాటరీ ఉంది.

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