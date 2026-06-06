డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్సెట్తో 'రెడ్మీ టర్బో 5' వస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
రెడ్మీ టర్బో 5 ఇండియా లాంఛ్ డేట్ను కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ హ్యాండ్సెట్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్సెట్ ఉంటుందని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది.
Published : June 6, 2026 at 11:39 AM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్బ్రాండ్ రెడ్మీ ఇండియాలో తన ఫస్ట్ టర్బో సిరీస్ ఫోన్ను లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. రెడ్మీ టర్బో 5 పేరుతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. లాంఛ్ డేట్తో పాటు, హ్యాండ్సెట్ ప్రాసెసర్ వివరాలను కూడా కంపెనీ కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన రెడ్మీ స్మార్ట్ఫోన్లలోకెల్లా అత్యంత వేగవంతమైనదని, అలాగే ఇప్పటి వరకు ఏ రెడ్మీ ఫోన్లోనూ లేనంత పెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని పేర్కొంది.
రెడ్మీ టర్బో 5 ఇండియా లాంఛ్ డేట్: ఈ "రెడ్మీ టర్బో 5" జూన్ 16న భారతదేశంలో విడుదల కానుందని కంపెనీ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ హ్యాండ్సెట్ అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఇందుకోసం అమెజాన్లో ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
Speed has a new name.— Redmi India (@RedmiIndia) June 5, 2026
Introducing the all-new #REDMITurbo5, the fastest REDMI ever. Made to move fast, engineered to stay ahead, and designed for those who never slow down.
Always #ReadyWhenYouAre.
Launching on 16th June, 2026.
Get notified: https://t.co/W46X9IMmV4 pic.twitter.com/PJVGv6zb4d
కలర్ ఆప్షన్లు: టర్బో 5 కనీసం రెండు కలర్వేస్ (బ్లాక్, వైట్)లో రానుందని కంపెనీ టీజ్ చేసింది. అయితే ఆ ఫినిష్ల కచ్చితమైన పేర్లను మాత్రం ఇంకా వెల్లడించలేదు.