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డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్​తో 'రెడ్‌మీ టర్బో 5' వస్తోంది- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

రెడ్‌మీ టర్బో 5 ఇండియా లాంఛ్​ డేట్‌ను కంపెనీ ప్రకటించింది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8500 అల్ట్రా చిప్‌సెట్ ఉంటుందని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసింది.

Redmi Turbo 5 India Launch Date Announced; Confirmed to Feature MediaTek Dimensity 8500 Ultra Chip
Redmi Turbo 5 India Launch Date Announced; Confirmed to Feature MediaTek Dimensity 8500 Ultra Chip (Image Credit: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 11:39 AM IST

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Hyderabad: షావోమీ సబ్‌బ్రాండ్ రెడ్‌మీ ఇండియాలో తన ఫస్ట్ టర్బో సిరీస్ ఫోన్‌ను లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అవుతోంది. రెడ్‌మీ టర్బో 5 పేరుతో వస్తున్న ఈ ఫోన్ లాంఛ్ తేదీని కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. లాంఛ్ డేట్‌తో పాటు, హ్యాండ్‌సెట్ ప్రాసెసర్ వివరాలను కూడా కంపెనీ కన్ఫర్మ్ చేసింది. ఇది ఇప్పటివరకు వచ్చిన రెడ్‌మీ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలోకెల్లా అత్యంత వేగవంతమైనదని, అలాగే ఇప్పటి వరకు ఏ రెడ్‌మీ ఫోన్‌లోనూ లేనంత పెద్ద బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని పేర్కొంది.

రెడ్‌మీ టర్బో 5 ఇండియా లాంఛ్ డేట్: ఈ "రెడ్‌మీ టర్బో 5" జూన్ 16న భారతదేశంలో విడుదల కానుందని కంపెనీ తన సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా వెల్లడించింది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ అమెజాన్‌లో అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఇందుకోసం అమెజాన్‌లో ప్రత్యేక మైక్రోసైట్‌ను కూడా ఏర్పాటు చేసింది.

కలర్ ఆప్షన్లు: టర్బో 5 కనీసం రెండు కలర్‌వేస్ (బ్లాక్, వైట్‌)లో రానుందని కంపెనీ టీజ్ చేసింది. అయితే ఆ ఫినిష్‌ల కచ్చితమైన పేర్లను మాత్రం ఇంకా వెల్లడించలేదు.

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