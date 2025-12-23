ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీతో రెడ్మీ 'ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G'!- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
మరికొన్ని రోజుల్లో భారత్కు "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G"- లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్
Published : December 23, 2025 at 12:13 PM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మీ భారతదేశంలో తన కొత్త "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G" లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. కంపెనీ భారతదేశంలో ఈ టాబ్లెట్ లాంఛ్పై టీజ్ చేసిన కొద్ది రోజులకే ఈ ప్రకటన రావడం గమనార్హం. అదనంగా ఈ అప్కమింగ్ "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G" బ్యాటరీ సామర్థ్యం, డిస్ప్లే పరిమాణానికి సంబంధించిన వివరాలను కూడా వెల్లడించింది. లాంఛ్ అనంతరం ఇది కంపెనీ వెబ్సైట్ ద్వారా దేశంలో అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఇవే ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లతో ఇటీవల ఈ టాబ్లెట్ను ఎంపిక చేసిన యూరోపియన్ దేశాలలో ఆవిష్కరించారు.
రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G లాంఛ్ తేదీ: ఈ కొత్త "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G" కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మైక్రోసైట్ను అప్డేట్ చేశారు. దీని ప్రకారం ఈ టాబ్లెట్ షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ ద్వారా 2026 జనవరి 6న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఇంకా కంపెనీ తన అప్కమింగ్ "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G"లో 12,000mAh బ్యాటరీని అందిస్తున్నట్లు కూడా ధృవీకరించింది. ఒక మార్కెట్ పరిశోధన సంస్థ డేటాను ఉటంకిస్తూ, 12.1-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉన్న టాబ్లెట్లో అమర్చిన "ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బ్యాటరీ" ఇదే అని కంపెనీ పేర్కొంది.
Redmi Pad 2 Pro launching on January 6th in India.— Mukul Sharma (@stufflistings) December 22, 2025
Will feature a massive 12000mAh battery. pic.twitter.com/wFK6NKQTHp
రెడ్మీ ఇటీవల భారతదేశంలో "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G" లాంఛ్ను సూచిస్తూ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. అందులో ఈ టాబ్లెట్ దేశంలో షావోమీ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుందని కూడా ధృవీకరించింది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ టాబ్లెట్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను వెల్లడిస్తామని కూడా కంపెనీ తెలిపింది.
ఈ "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G" ఇప్పటికే ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలో బేస్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ కోసం EUR 379.9 (సుమారు రూ. 40,000) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేశారు. ఇది లావెండర్ పర్పుల్, సిల్వర్ మరియు గ్రాఫైట్ గ్రే రంగులలో లభిస్తుంది. ఇందులో 2.5K (2,560x1,600 పిక్సెల్స్) రిజల్యూషన్, 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 16:10 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్తో కూడిన 12.1-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంది.
రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G యూరప్ వెర్షన్లో క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ 7s జెన్ 4 చిప్సెట్ను అందించారు. ఈ ట్యాబ్లెట్లో అడ్రినో 810 GPU, 6GB LPDDR4x RAM కూడా ఉన్నాయి. ఇది 128GB UFS 2.2 అంతర్గత స్టోరేజ్ను కూడా పొందుతుంది. దీనిని మైక్రోఎస్డీ (MicroSD) కార్డ్ ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించుకోవచ్చు.
దీని క్వాడ్-స్పీకర్ సెటప్లో డాల్బీ అట్మోస్, హై-రెస్ ఆడియో, 300 శాతం ఆడియో బూస్ట్ సపోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కెమెరాల విషయానికొస్తే, ఈ "రెడ్మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో 5G" డివైజ్ వెనుక భాగంలో ఒక 8-MP కెమెరా, ముందు భాగంలో ఒక 8-మెగాపిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఇక దీని బ్యాటరీ 33W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 27W రివర్స్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.