భారత్లో 'రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో' సిరీస్ ఫోన్లు లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
భారత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి రెడ్మీ నోట్ "17 ప్రో", "ప్రో మ్యాక్స్" ఫోన్లు ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. 10,000mAh జంబో బ్యాటరీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో ఈ సిరీస్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
Published : September 15, 2026 at 3:57 PM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మీ తన "నోట్ 17" సిరీస్లో రెండు కొత్త ఫోన్లను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో ఇప్పటికే "రెడ్మీ నోట్ 17" మోడల్ లాంఛ్ కాగా, తాజాగా "రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మ్యాక్స్", "రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో" మోడళ్లను తీసుకొచ్చింది. కొత్త "ప్రో మ్యాక్స్"లో 10,000mAh బ్యాటరీ ఉండగా,"ప్రో" మోడల్లో 9,000mAh బ్యాటరీని అందించారు. పనితీరు విషయానికి వస్తే, "ప్రో మ్యాక్స్" ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. అలాగే 'రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో'లో స్నాప్డ్రాగన్ 6s సిరీస్ SoC ఉంది. రెండు ఫోన్లలో 6.83-అంగుళాల 1.5K 120Hz AMOLED డిస్ప్లే, 50MP + 8MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉన్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం రండి.
1. రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ మోడల్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.
Power that goes on and on! Meet the #REDMINote17Pro, a true #mAhsterOfStrength.— Redmi India (@RedmiIndia) September 15, 2026
✅ 9000mAh Battery | 3.5+ days backup
✅ Snapdragon® 6s Gen 4 Processor
✅ 50MP AI Camera System
Sale starts 17th September at ₹33,999*.
Know More: https://t.co/jRNUTCto4y pic.twitter.com/LJHunYvgrj
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 36,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 39,999
కలర్ ఆప్షన్లు:
- క్లౌడ్ బ్లూ (Cloud Blue)
- పర్పుల్ వైబ్ (Purple Vibe)
- స్టెల్త్ బ్లాక్ (Stealth Black)
2. రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ వేరియంట్లు: ఇది కూడా భారత మార్కెట్లో రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
Power, performance, & perfection. Meet the #REDMINote17ProMax, the ultimate #mAhsterOfStrength.— Redmi India (@RedmiIndia) September 15, 2026
✅ 10000mAh Battery
✅ 50MP AI Camera System
✅ Next-gen Snapdragon® 6 Gen 5 Processor
Sale starts 23rd September 2026. Starting at ₹44,999*.
Know More: https://t.co/iChlviBYxR pic.twitter.com/YkWcRDfpNh
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 49,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 49,999
కలర్ ఆప్షన్లు:
- మచ్చా గ్రీన్ (Matcha Green)
- సీక్రెట్ సన్రైజ్ (Secret Sunrise)
- స్టెల్త్ బ్లాక్ (Stealth Black)
కంపెనీ వీటిపై ప్రారంభ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. SBI, Axis Bank, IDFC First Bank కార్డుల ద్వారా రూ. 5,000 వరకు తక్షణ తగ్గింపును లేదా HDB Financial Services ద్వారా రూ. 5,000 వరకు క్యాష్బ్యాక్ను అందిస్తోంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త రెడ్మీ "నోట్ 17 ప్రో", "నోట్ 17 ప్రో మ్యాక్స్" ఫోన్లు వరుసగా సెప్టెంబర్ 17, సెప్టెంబర్ 23 తేదీల్లో అమెజాన్ (Amazon) ద్వారా భారతదేశంలో అమ్మకానికి రానున్నాయి.
1. రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- డిస్ప్లే: ఇందులో 6.83 అంగుళాల 1.5K (1,280 x 2,772 పిక్సెల్స్) AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఈ డిస్ప్లే 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 12-బిట్ కలర్ డెప్త్, 3,500 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్, 3,200Hz వరకు ఇన్స్టంటేనియస్ టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, HDR10+ సపోర్ట్, డాల్బీ విజన్, 100 శాతం DCI-P3 కలర్ గామట్, వెట్ టచ్ 2.0 వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉంది.
- కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికొస్తే, దీని వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్ (OIS) సదుపాయంతో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.5) ప్రధాన కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా ఉన్నాయి. అలాగే, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 32-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చారు. ఈ ఫోన్ 4K/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
- ప్రాసెసర్: ఇందులో క్వాల్కామ్ 4nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 5 చిప్సెట్ అందించారు. ఇది 2.6GHz వరకు పీక్ క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 12GB వరకు LPDDR5x RAM, అడ్రెనో GPU, 256GB UFS 4.1 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
- ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS 3తో నడుస్తుంది. దీనికి నాలుగేళ్లపాటు OS అప్గ్రేడ్లు, ఆరేళ్లపాటు సెక్యూరిటీ అప్డేట్లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది.
- బ్యాటరీ: ఇందులో 10,000mAh బ్యాటరీని అందించారు. ఇది 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 27W వైర్డ్ రివర్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
- కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ పరంగా ఇది 5G, 4G LTE, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, Bluetooth 6.0, USB Type-C పోర్ట్ వంటి సదుపాయాలను కలిగి ఉంది. ఇందులో ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, ఈ-కంపాస్, IR బ్లాస్టర్ వంటి సెన్సార్లతో పాటు భద్రత కోసం ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉన్నాయి.
- IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కోసం IP66, IP68, IP69K రేటింగ్లను కలిగి ఉంది.
2. రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ "ప్రో" మోడల్ "మ్యాక్స్" మాదిరిగానే అదే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS), సాఫ్ట్వేర్ సపోర్ట్, డిస్ప్లే, ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ (IP) రేటింగ్లను కలిగి ఉంది. అయితే, ఈ ఫోన్ గరిష్టంగా 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్ను అందించే ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 6s జెన్ 4 SoC ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. అలాగే, ఇందులో "ప్రో మ్యాక్స్" మోడల్లో ఉన్నటువంటి రియర్ కెమెరా సెటప్నే అమర్చారు.
ఇక ఈ ఫోన్ ముందు భాగంలో 16-మెగాపిక్సెల్ (f/2.4) సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 1080p/30 fps వద్ద వీడియోలను రికార్డ్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది. ఇందులో 9,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 67W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 22.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది.