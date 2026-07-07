BIS లిస్టింగ్తో షావోమి ప్లాన్ లీక్.. త్వరలోనే భారత్లోకి రెడ్మీ నోట్ 17, పోకో M8 ప్లస్!
BIS సర్టిఫికేషన్ డేటాబేస్లో కనిపించిన రెడ్మీ నోట్ 17, పోకో M8 ప్లస్; త్వరలోనే భారత్లో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశం: నివేదిక
Published : July 7, 2026 at 10:24 AM IST
Hyderabad: షావోమి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్. కంపెనీ సబ్-బ్రాండ్లు రెడ్మీ, పోకో నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు త్వరలోనే భారత్లో లాంఛ్ కానున్నాయి. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ (BIS) వెబ్సైట్లో షావోమికి చెందిన రెండు కొత్త మోడల్ నంబర్లు ప్రత్యక్షమవడంతో ఈ వార్తలకు బలం చేకూరింది. ఈ నెలలోనే చైనాలో విడుదల కానున్న రెడ్మీ నోట్ 17 సిరీస్, అతి త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి కూడా రాబోతోందని ఈ లీక్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది.
BIS జాబితా వెల్లడించిన వివరాలు: XpertPick నివేదిక ప్రకారం, BIS సర్టిఫికేషన్ డేటాబేస్లో 2607DRA18I, 2607DPC18I అనే రెండు మోడల్ నంబర్లు కనిపించాయి. వీటిలో 2607DRA18I మోడల్ 'Redmi Note 17'కి సంబంధించినది గానూ, 2607DPC18I మోడల్ 'Poco M8 Plus'గానూ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు.
దీన్నిబట్టి ఒకే రకమైన హార్డ్వేర్ రెండు వేర్వేరు బ్రాండ్ పేర్లతో మార్కెట్లోకి రావచ్చు. ఒకే ఫోన్ను వేర్వేరు బ్రాండ్ల పేరుతో రీబ్రాండ్ చేసి విడుదల చేయడం షావోమికి అలవాటే. ఇప్పుడు కూడా అదే స్ట్రాటజీని వాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ లిస్టింగ్లో పూర్తి వివరాలు (స్పెసిఫికేషన్లు) లేనప్పటికీ, ఈ ఫోన్లు త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కావడం మాత్రం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
ఇదిలా ఉండగా, రెడ్మీ నోట్ 17 సిరీస్ ఈ నెలలోనే చైనాలో అధికారికంగా విడుదల కానుందని రెడ్మీ సోమవారం ధృవీకరించింది. ఈ ప్రకటనలో కంపెనీ కేవలం రెడ్మీ నోట్ 17 సిరీస్ గురించి మాత్రమే ప్రస్తావించినప్పటికీ, ఈ శ్రేణిలో రెడ్మీ నోట్ 17, రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో, రెడ్మీ నోట్ 17 ప్రో మ్యాక్స్ అనే మూడు మోడల్స్ ఉంటాయని అంచనా.
కొత్త మోడల్ (Redmi Note 17) పాత మోడల్ (Redmi Note 15) కంటే ఎంత భిన్నంగా ఉండబోతోంది?
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో భారతదేశంలో లాంఛ్ అయిన రెడ్మీ నోట్ 15 మోడల్కు అప్గ్రేడెడ్ వెర్షన్గా (Successor) ఈ కొత్త రెడ్మీ నోట్ 17 రాబోతోందని భావిస్తున్నారు. రెడ్మీ నోట్ 15 జనవరి 2026లో రూ. 22,999 ప్రారంభ ధరతో భారత్లో విడుదలైంది.
దీని కీలక ఫీచర్లు ఇవే:
- డిస్ప్లే: 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.77-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్
- ప్రాసెసర్: స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 (Snapdragon 6 Gen 3) చిప్సెట్
- వెనుక కెమెరా: 108MP ప్రధాన కెమెరా + 8MP అల్ట్రా-వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్
- సెల్ఫీ కెమెరా: 20MP ఫ్రంట్ కెమెరా
- బ్యాటరీ: 45W ఫాస్ట్ చార్జింగ్, 18W రివర్స్ చార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 5,520mAh బ్యాటరీ.
పాత మోడల్లోనే ఈ స్థాయి ఫీచర్లు ఉన్నందున, రాబోయే కొత్త రెడ్మీ నోట్ 17లో షావోమి సంస్థ అంతకంటే మెరుగైన స్పెసిఫికేషన్లు, మరింత వేగవంతమైన ప్రాసెసర్, అప్గ్రేడెడ్ కెమెరా సెటప్ను ఏ రేంజ్లో ఇస్తుందో చూడాలి.