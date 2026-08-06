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భారత మార్కెట్లోకి రెడ్​మీ 'నోట్ 17 5G'- ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!

భారత్‌లో 8,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగా పిక్సెల్ కెమెరా, 120Hz AMOLED డిస్‌ప్లేతో 'రెడ్​మీ నోట్ 17 5G' విడుదలైంది.

Redmi Note 17 5G Launched in India With 8,000mAh Battery, 50-Megapixel Rear Camera
Redmi Note 17 5G Launched in India With 8,000mAh Battery, 50-Megapixel Rear Camera (Image Credit: Xiaomi India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 2:42 PM IST

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Hyderabad: రెడ్​మీ నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన 'నోట్ 17' సిరీస్‌లో మొదటి ఫోన్‌గా కంపెనీ 'రెడ్​మీ నోట్ 17 5G' స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇటీవలే చైనాలో ఈ ఫోన్​ను విడుదల చేయగా, తాజాగా భారత మార్కెట్లోకి కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇండియన్ వేరియంట్ చైనా వెర్షన్​ మాదిరిగానే ఉంది.

ఇది ఆక్టా-కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్​లో 8,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది సుమారు 2.5 రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల 'TrueColour AMOLED' డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. అలాగే, ఇది సరికొత్త HyperOS 3తో వస్తుంది.

రెడ్​మీ నోట్ 17 5G వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్​ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టారు.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 30,999

ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ దీనిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. SBI, Axis Bank, Kotak క్రెడిట్ కార్డ్‌లపై రూ. 3,000 తక్షణ తగ్గింపును (instant discount) అందిస్తోంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 12న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, షావోమీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

VariantsPriceFirst sale date and Availablity
6GB + 128GBRs 27,999

First sale date: August 12, 2026

Available on: Xiaomi's official website | Amazon

8GB + 128GBRs 30,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ 'రెడ్​మీ నోట్ 17 5G' భారత మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

Redmi Note 17 5G is offered in Arctic Blue, Dark Night, and Starlight Purple colour options.
Redmi Note 17 5G is offered in Arctic Blue, Dark Night, and Starlight Purple colour options. (Image Credit: Xiaomi India)
  • ఆర్కిటిక్ బ్లూ (Arctic Blue)
  • డార్క్ నైట్ (Dark Night)
  • స్టార్‌లైట్ పర్పుల్ (Starlight Purple)

రెడ్​మీ నోట్ 17 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లువివరాలు
డిస్​ప్లే120Hz | 6.9-అంగుళాల FHD+
ప్రాసెసర్స్నాప్​డ్రాగన్ 4 జెన్ 4
RAM + స్టోరేజ్6GB + 128GB
8GB + 128GB
రియర్ కెమెరాలు50MP (మెయిన్) + Unspecified (సెకండరీ)
ఫ్రంట్ కెమెరా8MP
బ్యాటరీ8,000mAh
ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ45W (వైర్డ్)
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)HyperOS 3 based on Android 16
OS అప్​గ్రేడ్ & సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్

OS upgrade: 4 years

Security patches: 6 years

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