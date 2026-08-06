భారత మార్కెట్లోకి రెడ్మీ 'నోట్ 17 5G'- ధర, ఫీచర్లతో పాటు ఆఫర్ల వివరాలు ఇవే!
భారత్లో 8,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగా పిక్సెల్ కెమెరా, 120Hz AMOLED డిస్ప్లేతో 'రెడ్మీ నోట్ 17 5G' విడుదలైంది.
Published : August 6, 2026 at 2:42 PM IST
Hyderabad: రెడ్మీ నుంచి సరికొత్త స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తన 'నోట్ 17' సిరీస్లో మొదటి ఫోన్గా కంపెనీ 'రెడ్మీ నోట్ 17 5G' స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఇటీవలే చైనాలో ఈ ఫోన్ను విడుదల చేయగా, తాజాగా భారత మార్కెట్లోకి కూడా తీసుకొచ్చారు. ఇక ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇండియన్ వేరియంట్ చైనా వెర్షన్ మాదిరిగానే ఉంది.
ఇది ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 4 సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఫోన్లో 8,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది సుమారు 2.5 రోజుల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. స్క్రీన్ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల 'TrueColour AMOLED' డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. అలాగే, ఇది సరికొత్త HyperOS 3తో వస్తుంది.
రెడ్మీ నోట్ 17 5G వేరియంట్లు: ఈ ఫోన్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టారు.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 30,999
ఆఫర్ల వివరాలు: కంపెనీ దీనిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. SBI, Axis Bank, Kotak క్రెడిట్ కార్డ్లపై రూ. 3,000 తక్షణ తగ్గింపును (instant discount) అందిస్తోంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఆగస్టు 12న ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్, షావోమీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
|Variants
|Price
|First sale date and Availablity
|6GB + 128GB
|Rs 27,999
First sale date: August 12, 2026
Available on: Xiaomi's official website | Amazon
|8GB + 128GB
|Rs 30,999
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ 'రెడ్మీ నోట్ 17 5G' భారత మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
- ఆర్కిటిక్ బ్లూ (Arctic Blue)
- డార్క్ నైట్ (Dark Night)
- స్టార్లైట్ పర్పుల్ (Starlight Purple)
రెడ్మీ నోట్ 17 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
|ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు
|వివరాలు
|డిస్ప్లే
|120Hz | 6.9-అంగుళాల FHD+
|ప్రాసెసర్
|స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 4
|RAM + స్టోరేజ్
|6GB + 128GB
|8GB + 128GB
|రియర్ కెమెరాలు
|50MP (మెయిన్) + Unspecified (సెకండరీ)
|ఫ్రంట్ కెమెరా
|8MP
|బ్యాటరీ
|8,000mAh
|ఛార్జింగ్ కెపాసిటీ
|45W (వైర్డ్)
|ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ (OS)
|HyperOS 3 based on Android 16
|OS అప్గ్రేడ్ & సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్
OS upgrade: 4 years
Security patches: 6 years