ETV Bharat / technology

వీగన్ లెదర్ ఫినిష్‌తో 'రెడ్​మీ నోట్ 15 SE 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

5,800mAh బ్యాటరీ, వీగన్ లెదర్ ఫినిష్‌తో భారతదేశంలో రెడ్​మీ నోట్ 15 SE 5G లాంఛ్ అయింది.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 2, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: షావోమీ సబ్​-బ్రాండ్ రెడ్​మీ భారత మార్కెట్లో తన "రెడ్​మీ నోట్ 15 SE 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. దీన్ని ఇటీవల ప్రారంభించిన "రెడ్​మీ నోట్ 15 5G"లో స్పెషల్ ఎడిషన్​గా తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ స్నాప్​డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, 256GB అంతర్గత స్టోరేజ్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇది మూడు రంగుల ఎంపికలలో, మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

రెడ్​మీ నోట్ 15 SE 5G ధర, లభ్యత:

వేరియంట్లు: భారతదేశంలో ఇది మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో లభిస్తుంది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999

కంపెనీ దీనిపై ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ICICI బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 2,000 తగ్గింపు ఆఫర్‌ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా రూ. 4,000 విలువైన "special" ప్రారంభ డిస్కౌంట్​ను కూడా అందిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారతమార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • కార్బన్ బ్లాక్
  • క్రిమ్సన్ రిజర్వ్ (ఎరుపు)
  • ఫ్రాస్టెడ్ వైట్

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్ ఏప్రిల్ 7న ఫ్లిప్​కార్ట్, షావోమీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా భారతదేశంలో విక్రయానికి రానుంది.

రెడ్​మీ నోట్ 15 SE 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 6.77-అంగుళాల (1,080x2,392 పిక్సెల్స్) కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 3,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, DCI-P3 కలర్ గామట్‌ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free సర్టిఫికేషన్​లను కూడా కలిగి ఉంది.

ప్రాసెసర్: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ క్వాల్కమ్ 4nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్​డ్రాగన్ 6 జెన్​ 3 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్​ను అందిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్​లో అడ్రినో GPU, 8GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్​బోర్డ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఈ స్టోరేజ్​ను microSD కార్డు ద్వారా 1TB వరకు విస్తరించుకోవచ్చు. భద్రత కోసం, ఇందులో అండర్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, AI ఫేస్ అన్​లాక్ సదుపాయాలు కూడా పొందుపరచారు.

బ్యాటరీ: ఇందులో 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 5,800mAh బ్యాటరీ ఉంది.

కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, రెడ్​మీ "నోట్ 15 SE 5G" వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 1/2.88-అంగుళాల 'Light Hunter 400' సెన్సార్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రధాన కెమెరా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ కూడా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 1/4-అంగుళాల సెన్సార్‌తో కూడిన 20-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరా ఉంది. ఇది 4K/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్టెడ్ హ్యాండ్​సెట్ షావోమీకి చెందిన Android 15-ఆధారిత HyperOS 2 పై పనిచేస్తుంది.

IP రేటింగ్‌: దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ ఫోన్ IP65 + IP66 రేటింగ్‌ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.

కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ కోసం ఇది 5G, 4G LTE, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C పోర్ట్, GPS, GLONASS, BDS, Galileoలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.

కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 164x75.42x7.35mm కొలతలతో సుమారు 178 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

TAGGED:

REDMI NOTE 15 SE 5G
REDMI NOTE 15 SE 5G PRICE IN INDIA
REDMI NOTE 15 SE 5G SPECIFICATIONS
REDMI NOTE 15 5G FEATURES
REDMI NOTE 15 SE 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.