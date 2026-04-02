వీగన్ లెదర్ ఫినిష్తో 'రెడ్మీ నోట్ 15 SE 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
5,800mAh బ్యాటరీ, వీగన్ లెదర్ ఫినిష్తో భారతదేశంలో రెడ్మీ నోట్ 15 SE 5G లాంఛ్ అయింది.
Published : April 2, 2026 at 1:31 PM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మీ భారత మార్కెట్లో తన "రెడ్మీ నోట్ 15 SE 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. దీన్ని ఇటీవల ప్రారంభించిన "రెడ్మీ నోట్ 15 5G"లో స్పెషల్ ఎడిషన్గా తీసుకొచ్చింది. ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 8GB RAM, 256GB అంతర్గత స్టోరేజ్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఇది మూడు రంగుల ఎంపికలలో, మూడు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
రెడ్మీ నోట్ 15 SE 5G ధర, లభ్యత:
వేరియంట్లు: భారతదేశంలో ఇది మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 24,999
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
కంపెనీ దీనిపై ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. ICICI బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 2,000 తగ్గింపు ఆఫర్ చేస్తోంది. అంతేకాకుండా రూ. 4,000 విలువైన "special" ప్రారంభ డిస్కౌంట్ను కూడా అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది భారతమార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- కార్బన్ బ్లాక్
- క్రిమ్సన్ రిజర్వ్ (ఎరుపు)
- ఫ్రాస్టెడ్ వైట్
సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ ఏప్రిల్ 7న ఫ్లిప్కార్ట్, షావోమీ ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా భారతదేశంలో విక్రయానికి రానుంది.
రెడ్మీ నోట్ 15 SE 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ హ్యాండ్సెట్లో 6.77-అంగుళాల (1,080x2,392 పిక్సెల్స్) కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. ఇది గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 3,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, DCI-P3 కలర్ గామట్ను అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది TÜV Rheinland Low Blue Light, Circadian Friendly, Flicker Free సర్టిఫికేషన్లను కూడా కలిగి ఉంది.
ప్రాసెసర్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ క్వాల్కమ్ 4nm ఆక్టా-కోర్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది గరిష్ఠంగా 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్ను అందిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో అడ్రినో GPU, 8GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఈ స్టోరేజ్ను microSD కార్డు ద్వారా 1TB వరకు విస్తరించుకోవచ్చు. భద్రత కోసం, ఇందులో అండర్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్, AI ఫేస్ అన్లాక్ సదుపాయాలు కూడా పొందుపరచారు.
బ్యాటరీ: ఇందులో 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 5,800mAh బ్యాటరీ ఉంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, రెడ్మీ "నోట్ 15 SE 5G" వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో 1/2.88-అంగుళాల 'Light Hunter 400' సెన్సార్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ (f/1.8) ప్రధాన కెమెరా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్లో 2-మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ కూడా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 1/4-అంగుళాల సెన్సార్తో కూడిన 20-మెగాపిక్సెల్ (f/2.2) కెమెరా ఉంది. ఇది 4K/30 fps వరకు వీడియోలను రికార్డ్ చేయగలదు.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్టెడ్ హ్యాండ్సెట్ షావోమీకి చెందిన Android 15-ఆధారిత HyperOS 2 పై పనిచేస్తుంది.
IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ ఫోన్ IP65 + IP66 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీని కలిగి ఉందని కంపెనీ పేర్కొంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ కోసం ఇది 5G, 4G LTE, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, Bluetooth 5.1, USB Type-C పోర్ట్, GPS, GLONASS, BDS, Galileoలకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 164x75.42x7.35mm కొలతలతో సుమారు 178 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.