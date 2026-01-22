ETV Bharat / technology

Redmi Note 15 Pro Series India Launch Date Announced
Redmi Note 15 Pro Series India Launch Date Announced (Photo Credit- mi.com)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 22, 2026 at 3:40 PM IST

Hyderabad: షావోమీ సబ్​-బ్రాండ్ రెడ్​మీ తన "రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్​ ఇండియా లాంఛ్​ తేదీని ప్రకటించింది. కంపెనీ ఎన్ని ఫోన్లను విడుదల చేస్తున్నదనేది వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ సిరీస్​ను జనవరి ఐదవ వారంలో భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల కోసం ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. ఇది "రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్​ స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు, డిజైన్​తో పాటు మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించింది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్​ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: కంపెనీ తన "రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్​ను జనవరి 29, 2026న లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Redmi Note 15 Pro Series India Launch Date Announced
Redmi Note 15 Pro Series India Launch Date Announced (Photo Credit- mi.com)

రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్​ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో 5G సిరీస్​ 6.83- అంగుళాల క్రిస్టల్‌రాస్ AMOLED డిస్​ప్లే, 3200 నిట్స్ బ్రైట్​నెస్, 3840Hz PWM డిమ్మింగ్, TUV ట్రిపుల్ ఐ కేర్​, హైడ్రో టచ్ 2.0తో వస్తుంది.

Redmi Note 15 Pro Series Display Details
Redmi Note 15 Pro Series Display Details (Photo Credit- mi.com)

ప్రాసెసర్: ఇది స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్​ 4 చిప్​సెట్​తో వస్తుంది. ఇది 24GB వరకు RAM, 12GB వరకు వర్చువల్ RAM సపోర్ట్​తో వస్తుంది.

Redmi Note 15 Pro Series Chipset
Redmi Note 15 Pro Series Chipset (Photo Credit- mi.com)

బ్యాటరీ: ఇందులో 6,500 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 100W ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతోపాటు 22.5W రివర్స్​ ఛార్జింగ్​కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా ఈ బ్యాటరీ 5 సంవత్సరాల లాంగ్​ లైఫ్​ను అందిస్తుందని కూడా కంపెనీ చెబుతోంది.

Redmi Note 15 Pro Series Battery
Redmi Note 15 Pro Series Battery (Photo Credit- mi.com)

కెమెరా సెటప్: ఈ సిరీస్ భారతదేశంలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్​తో లాంఛ్​ అవుతుంది. ఇది 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ది స్క్విర్కిల్ ఆకారపు డెకో లోపల అమరి ఉంటుంది.

IP రేటింగ్: ఈ సిరీస్​ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్​తో వస్తుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ అప్​కమింగ్ "రెడ్​మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్ దేశంలో కనీసం రెండు రంగుల ఎంపికలలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

