200MP కెమెరాతో "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్- భారత్ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
భారతదేశంలో "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్ లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక ఫీచర్ల వివరాలు కూడా వెల్లడి
Published : January 22, 2026 at 3:40 PM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్మీ తన "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించింది. కంపెనీ ఎన్ని ఫోన్లను విడుదల చేస్తున్నదనేది వెల్లడించనప్పటికీ, ఈ సిరీస్ను జనవరి ఐదవ వారంలో భారతదేశంలో ప్రారంభించనున్నట్లు గురువారం ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్ల కోసం ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉంది. ఇది "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్ స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు, డిజైన్తో పాటు మరిన్ని వివరాలను వెల్లడించింది. ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్ లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: కంపెనీ తన "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్ను జనవరి 29, 2026న లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో సిరీస్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో 5G సిరీస్ 6.83- అంగుళాల క్రిస్టల్రాస్ AMOLED డిస్ప్లే, 3200 నిట్స్ బ్రైట్నెస్, 3840Hz PWM డిమ్మింగ్, TUV ట్రిపుల్ ఐ కేర్, హైడ్రో టచ్ 2.0తో వస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇది స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 చిప్సెట్తో వస్తుంది. ఇది 24GB వరకు RAM, 12GB వరకు వర్చువల్ RAM సపోర్ట్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 6,500 mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 100W ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతోపాటు 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా ఈ బ్యాటరీ 5 సంవత్సరాల లాంగ్ లైఫ్ను అందిస్తుందని కూడా కంపెనీ చెబుతోంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ సిరీస్ భారతదేశంలో ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్తో లాంఛ్ అవుతుంది. ఇది 200-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. ది స్క్విర్కిల్ ఆకారపు డెకో లోపల అమరి ఉంటుంది.
IP రేటింగ్: ఈ సిరీస్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP66, IP68, IP69, IP69K రేటింగ్తో వస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ అప్కమింగ్ "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్ దేశంలో కనీసం రెండు రంగుల ఎంపికలలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.