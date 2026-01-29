రెండు మోడళ్లతో "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో" సిరీస్ వచ్చేసింది- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
200MP కెమెరాతో "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో+ 5G", "నోట్ 15 ప్రో 5G" ఫోన్లు భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. వీటి ఫస్ట్ సేల్ ఫిబ్రవరి 3, 2026న ప్రారంభమవుతుంది.
Published : January 29, 2026 at 1:25 PM IST
Hyderabad: రెడ్మీ భారతదేశంలో తన "నోట్ 15 ప్రో సిరీస్ 5G"ని విడుదల చేసింది. ఈ లైనప్లో "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో 5G", "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో+ 5G" అనే రెండు మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ రెండు ఫోన్లూ 200MP డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉన్నాయి. ఇవి ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత షావోమీ హైపర్ఓఎస్ 2పై నడుస్తాయి.
ఈ కొత్త "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో 5G" కీలక ఫీచర్లలో అల్ట్రా QHD AMOLED డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్సెట్, 8GB RAM, 256GB వరకు స్టోరేజ్, 45W ఫాస్ట్ వైర్డ్, 18W రివర్స్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 6,580mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
ఇక "రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో+ 5G"లో క్వాడ్-కర్వ్డ్ అల్ట్రా QHD డిస్ప్లే, స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్, 12GB వరకు RAM, 512GB స్టోరేజ్, 100W ఫాస్ట్ వైర్డ్, 22.5W రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో కూడిన 6,500mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
రెడ్మి నోట్ 15 ప్రో 5G సిరీస్ ధర, లభ్యత:
రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో 5G ధర రూ. 26,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో "రెడ్మీ నోట్ ప్రో+ 5G" ధర రూ. 34,999 నుంచి మొదలవుతుంది.
సేల్ వివరాలు: ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్ల ఫస్ట్ సేల్ ఫిబ్రవరి 3, 2026న ఉదయం 10 గంటల నుంచి రాత్రి 11:59 గంటల వరకు భారత ప్రామాణిక సమయం (IST) ప్రకారం అందుబాటులో ఉంటుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్లో రూ. 1,999 టోకెన్ మొత్తానికి చెల్లించడం ద్వారా వీటిని ప్రీ-బుక్ చేసుకోవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో 5G కార్బన్ బ్లాక్, మిరాజ్ బ్లూ, సిల్వర్ యాష్ రంగులలో లభిస్తుంది. అయితే "నోట్ 15 ప్రో+ 5G" కార్బన్ బ్లాక్, కాఫీ మోచా, మిరాజ్ బ్లూ షేడ్స్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
