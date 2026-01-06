ETV Bharat / technology

Redmi Note 15 5G Launched in India
Redmi Note 15 5G Launched in India (Photo Credit- Xiaomi)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 6, 2026 at 4:05 PM IST

Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్​మీ భారతదేశంలో కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "రెడ్​మీ నోట్ 15 5G". కంపెనీ ఈ కొత్త ఫోన్‌ను '108 మాస్టర్‌పిక్సెల్ ఎడిషన్'గా అభివర్ణించింది. డిసెంబర్ 2024లో దేశంలో ప్రారంభించిన "రెడ్​మీ నోట్ 14 5G"కి సక్కెసర్​గా దీన్ని తీసుకొచ్చారు.

ఈ కొత్త ఫోన్​లో క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 Gen 3 చిప్‌సెట్‌ ఉంది. ఇది మునుపటి తరం మోడల్ కంటే 30 శాతం కంటే ఎక్కువ వేగవంతమైన మల్టీ టాస్కింగ్ పనితీరును అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ "రెడ్​మీ నోట్ 15 5G" ఫోన్‌లో 108MP కెమెరా, 5,520mAh బ్యాటరీ వంటి ఇతర కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

రెడ్‌మీ నోట్ 15 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.77-అంగుళాల (1,080 x 2,392 పిక్సెల్స్) AMOLED స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,200 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో వస్తుంది. దీనిపై కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ ఉంది.
  • ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్​ స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. దీనికి 8GB LPDDR4X RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఇది MicroSD స్టోరేజ్ విస్తరణకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది.
Redmi Note 15 5G has 5520 mAh Battery
Redmi Note 15 5G has 5520 mAh Battery (Photo Credit- Xiaomi)
  • బ్యాటరీ కెపాసిటీ: కంపెనీ దీనిలో 5,520mAh బ్యాటరీని అందించింది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 18W రివర్స్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
Redmi Note 15 5G has 108 Master Pixel Camera
Redmi Note 15 5G has 108 Master Pixel Camera (Photo Credit- Xiaomi)
  • కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికొస్తే, ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 108-మాస్టర్​పిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఇందులో 20-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను అమర్చారు. దీని వెనుక కెమెరాలు 4K 30 fps వరకు వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తాయి. అయితే ముందు కెమెరాను 1080p 30fpsకి పరిమితం చేశారు.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో) "రెడ్‌మీ నోట్ 15 5G" ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత హైపర్‌ఓఎస్ 2పై పనిచేస్తుంది. దీనికి నాలుగు సంవత్సరాల ఓఎస్, ఆరు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లను అందిస్తామని కంపెనీ హామీ ఇస్తోంది. వీటితో పాటు ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌కు త్వరలో ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS 3కి OTA అప్‌డేట్ కూడా లభిస్తుందని పేర్కొంది.
Redmi Note 15 5G has IP 66 Rating for Dust and Water Resistance
Redmi Note 15 5G has IP 66 Rating for Dust and Water Resistance (Photo Credit- Xiaomi)
  • IP రేటింగ్: ఈ ఫోన్ దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP65 రేటింగ్ బిల్డ్ క్వాలిటీతో వస్తుంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi, USB టైప్-C పోర్ట్, బ్లూటూత్ 5.1, GPS, NFC ఉన్నాయి. ఇంకా ఇందులో డాల్బీ అట్మోస్, హై-రెస్ ఆడియోతో కూడిన స్టీరియో స్పీకర్లు ఉన్నాయి.
  • ఇతర ఫీచర్లు: ఇది AI ఫేస్ అన్‌లాక్ ఫీచర్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీనిలో ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ కూడా ఉంది.
  • కొలతలు, బరువు: ఈ రెడ్​మీ నయా స్మార్ట్​ఫోన్ 164 x 75.42 x 7.35mm కొలతలతో 178 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

రెడ్​మీ నోట్ 15 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను రెండు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 56GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • భారతదేశంలో "రెడ్​మీ నోట్ 15 5G" 8GB RAM + 128GB ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 22,999.
  • అదే సమయంలో 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ. 24,999గా ఉంది.

కస్టమర్లు యాక్సిస్, ICICI, SBI కార్డ్ లావాదేవీలపై రూ. 3,000 వరకు బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ కూడా పొందవచ్చు. అదనంగా రెండు నెలల యూట్యూబ్ ప్రీమియం, మూడు నెలల స్పాటిఫై ప్రీమియం స్టాండర్డ్, ఆరు నెలల గూగుల్ వన్ యాక్సెస్‌ను అదనపు ఖర్చు లేకుండా లభిస్తుంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ షావోమీ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్, అమెజాన్ ద్వారా భారత మార్కెట్​లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనిని రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

