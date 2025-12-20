ETV Bharat / technology

చౌకగా రెడ్​మీ 'నోట్ 15 5G'!- ధర వివరాలు లీక్!!

త్వరలో భారత మార్కెట్​లోకి రెడ్​మీ కొత్త ఫోన్- లాంఛ్​కు ముందే కీలక వివరాలు రివీల్!

Redmi Note 15 5G Price in India, Storage Configurations Tipped Ahead of January 6 Launch
Redmi Note 15 5G Price in India, Storage Configurations Tipped Ahead of January 6 Launch (Photo Credit- Redmi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 20, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: షావోమీ సబ్​బ్రాండ్ రెడ్​మీ తన కొత్త మిడ్-రేంజ్ "రెడ్​మీ నోట్ 15 5G" స్మార్ట్‌ఫోన్​ను త్వరలో భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ దీన్ని జనవరి 6, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. లాంఛ్ అనంతరం ఇది అమెజాన్, షావోమీ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్‌లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

ఈ ఫోన్ కోసం ఇప్పటికే అమెజాన్​లో ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్​ రన్ అవుతోంది. ఇది కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్‌లను ధృవీకరిస్తుంది. మరోవైపు తాజాగా టిప్​స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర, RAM-స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లను లీక్ చేశారు. ఈ ఫోన్ గ్లోబల్ మార్కెట్‌తో పోలిస్తే భారతదేశంలో చౌకగా, ఎక్కువ RAMతో వస్తుందని చెబుతున్నారు. మరి ఆ వివరాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.

రెడ్​మీ నోట్ 15 5G కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్​కు సంబంధించిన కొన్ని కీలక ఫీచర్లు అమెజాన్ మైక్రోసైట్​ ద్వారా వెల్లడయ్యాయి. ముందుగా ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

The handset will sport a 6.77-inch Curved AMOLED display with up to 120Hz refresh rate, up to 3,200 nits of peak brightness, and Hydro Touch 2.0 for improved touch response for usage with wet fingers.
The handset will sport a 6.77-inch Curved AMOLED display with up to 120Hz refresh rate, up to 3,200 nits of peak brightness, and Hydro Touch 2.0 for improved touch response for usage with wet fingers. (Photo Credit- Redmi)

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.77-అంగుళాల కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 320 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ హైడ్రో టచ్ 2.0 టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది తడి వేళ్లతో కూడా మంచి టచ్ రెస్పాన్స్‌ను అందిస్తుంది. అలాగే ఇది TUV ట్రిపుల్ ఐ కేర్ సర్టిఫికేషన్, IP66 డస్ట్-వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్​ను కలిగి ఉంటుంది.

Indian version of the Redmi Note 15 5G is teased to be powered by Qualcomm's Snapdragon 6 Gen 3 chipset
Indian version of the Redmi Note 15 5G is teased to be powered by Qualcomm's Snapdragon 6 Gen 3 chipset (Photo Credit- Redmi)

ప్రాసెసర్: ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్‌సెట్​ను అందిస్తున్నారు. గ్లోబల్ వేరియంట్​లో కూడా ఇదే చిప్​సెట్​ను అందించడం గమనార్హం. ఈ చిప్‌సెట్ GPU పనితీరును 10 శాతం, CPU పనితీరును 30 శాతం మెరుగుపరుస్తూ 48 నెలల పాటు లాగ్-ఫ్రీ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

The Redmi
The Redmi "Note 15 5G" will have a 5520mAh battery. (Photo Credit- Redmi)

బ్యాటరీ: ఇందులో 5520mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

The Redmi Note 15 5G will feature a 108-megapixel Master Pixel primary rear camera.
The Redmi Note 15 5G will feature a 108-megapixel Master Pixel primary rear camera. (Photo Credit- Redmi)

కెమెరా సెటప్: దీని కెమెరా విషయానికొస్తే, రెడ్​మీ "నోట్ 15 5G"లో 108-మెగాపిక్సెల్ మాస్టర్ పిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇది OIS (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్), 4K వీడియో రికార్డింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.

The Redmi Note 15 5G features an IP66 dust and water resistance rating.
The Redmi Note 15 5G features an IP66 dust and water resistance rating. (Photo Credit- Redmi)

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఆధారంగా పనిచేసే HyperOS 2పై రన్ అవుతుంది.

రెడ్​మీ నోట్ 15 5G ధర (అంచనా): భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర, RAM-స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లను టిప్‌స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ లీక్ చేశారు. భారతదేశంలో దీని బేస్ వేరియంట్ (8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్) ధర రూ. 22,999 ఉంటుందని చెబుతున్నారు. టాప్ వేరియంట్ (8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్) రూ. 24,999కు అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

ఈ ఫోన్​ను గ్లోబల్ మార్కెట్ (పోలాండ్)లో PLN 1119 (సుమారు రూ. 30,000) ధరతో ప్రారంభించారు. ఈ బేస్ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో లభిస్తుంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే భారతదేశంలో బేస్ మోడల్​లో​ ఎక్కువ RAM లభిస్తున్నప్పటికీ అక్కడితో పోలిస్తే ధర చౌకగా ఉంటుందని అర్థమవుతుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఇక కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, ఇది భారత మార్కెట్​లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • బ్లాక్
  • గ్లేసియర్ బ్లూ
  • మిస్ట్ పర్పుల్

ఈ ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో, ముఖ్యంగా డిస్​ప్లే, కెమెరా, బ్యాటరీ పరంగా మార్కెట్​లో గట్టి పోటీని ఇస్తుంది. లాంఛ్ తర్వాత దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ఆఫర్‌లు వెల్లడికానున్నాయి. రెడ్‌మీ నోట్ సిరీస్ ఎప్పటిలాగే బడ్జెట్ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

