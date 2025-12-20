చౌకగా రెడ్మీ 'నోట్ 15 5G'!- ధర వివరాలు లీక్!!
త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి రెడ్మీ కొత్త ఫోన్- లాంఛ్కు ముందే కీలక వివరాలు రివీల్!
Published : December 20, 2025 at 12:10 PM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్బ్రాండ్ రెడ్మీ తన కొత్త మిడ్-రేంజ్ "రెడ్మీ నోట్ 15 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను త్వరలో భారతదేశంలో విడుదల చేయనుంది. కంపెనీ దీన్ని జనవరి 6, 2026న విడుదల చేయనున్నట్లు ఇటీవలే ప్రకటించింది. లాంఛ్ అనంతరం ఇది అమెజాన్, షావోమీ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్లలో కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్ కోసం ఇప్పటికే అమెజాన్లో ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ రన్ అవుతోంది. ఇది కొన్ని కీలక స్పెసిఫికేషన్లను ధృవీకరిస్తుంది. మరోవైపు తాజాగా టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ (@yabhishekhd) భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర, RAM-స్టోరేజ్ వేరియంట్లను లీక్ చేశారు. ఈ ఫోన్ గ్లోబల్ మార్కెట్తో పోలిస్తే భారతదేశంలో చౌకగా, ఎక్కువ RAMతో వస్తుందని చెబుతున్నారు. మరి ఆ వివరాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.
రెడ్మీ నోట్ 15 5G కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్కు సంబంధించిన కొన్ని కీలక ఫీచర్లు అమెజాన్ మైక్రోసైట్ ద్వారా వెల్లడయ్యాయి. ముందుగా ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.77-అంగుళాల కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 320 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇంకా ఈ ఫోన్ స్క్రీన్ హైడ్రో టచ్ 2.0 టెక్నాలజీతో వస్తుంది. ఇది తడి వేళ్లతో కూడా మంచి టచ్ రెస్పాన్స్ను అందిస్తుంది. అలాగే ఇది TUV ట్రిపుల్ ఐ కేర్ సర్టిఫికేషన్, IP66 డస్ట్-వాటర్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ను కలిగి ఉంటుంది.
ప్రాసెసర్: ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్సెట్ను అందిస్తున్నారు. గ్లోబల్ వేరియంట్లో కూడా ఇదే చిప్సెట్ను అందించడం గమనార్హం. ఈ చిప్సెట్ GPU పనితీరును 10 శాతం, CPU పనితీరును 30 శాతం మెరుగుపరుస్తూ 48 నెలల పాటు లాగ్-ఫ్రీ అనుభవాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
బ్యాటరీ: ఇందులో 5520mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: దీని కెమెరా విషయానికొస్తే, రెడ్మీ "నోట్ 15 5G"లో 108-మెగాపిక్సెల్ మాస్టర్ పిక్సెల్ ప్రైమరీ రియర్ కెమెరా ఉంటుంది. ఇది OIS (ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్), 4K వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ ఆధారంగా పనిచేసే HyperOS 2పై రన్ అవుతుంది.
రెడ్మీ నోట్ 15 5G ధర (అంచనా): భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ ధర, RAM-స్టోరేజ్ వేరియంట్లను టిప్స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ లీక్ చేశారు. భారతదేశంలో దీని బేస్ వేరియంట్ (8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్) ధర రూ. 22,999 ఉంటుందని చెబుతున్నారు. టాప్ వేరియంట్ (8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్) రూ. 24,999కు అందుబాటులో ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఈ ఫోన్ను గ్లోబల్ మార్కెట్ (పోలాండ్)లో PLN 1119 (సుమారు రూ. 30,000) ధరతో ప్రారంభించారు. ఈ బేస్ వేరియంట్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది. దీన్నిబట్టి చూస్తే భారతదేశంలో బేస్ మోడల్లో ఎక్కువ RAM లభిస్తున్నప్పటికీ అక్కడితో పోలిస్తే ధర చౌకగా ఉంటుందని అర్థమవుతుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇక కలర్ ఆప్షన్ల విషయానికి వస్తే, ఇది భారత మార్కెట్లో మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
- బ్లాక్
- గ్లేసియర్ బ్లూ
- మిస్ట్ పర్పుల్
ఈ ఫోన్ మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో, ముఖ్యంగా డిస్ప్లే, కెమెరా, బ్యాటరీ పరంగా మార్కెట్లో గట్టి పోటీని ఇస్తుంది. లాంఛ్ తర్వాత దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు, ఆఫర్లు వెల్లడికానున్నాయి. రెడ్మీ నోట్ సిరీస్ ఎప్పటిలాగే బడ్జెట్ వినియోగదారులను ఆకర్షిస్తుందని భావిస్తున్నారు.