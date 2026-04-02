'వెట్ టచ్' టెక్నాలజీతో 'రెడ్మీ A7 ప్రో' లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
6,000mAh బ్యాటరీ, 13-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాతో "రెడ్మీ A7 ప్రో" ఎంపిక చేసిన గ్లోబల్ మార్కెట్లలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
Published : April 2, 2026 at 10:31 AM IST
Hyderabad: షావోమీ నుంచి ఒక కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్గా "రెడ్మీ A7 ప్రో" కొన్ని గ్లోబల్ మార్కెట్లలో లాంఛ్ అయింది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 120Hz డిస్ప్లే, 6,000mAh బ్యాటరీ, ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత HyperOS 3, యూనిసోక్ T7250 చిప్సెట్ ఉన్నాయి. ఇది 128GB వరకు అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్ సపోర్ట్ను అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్లో గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి AI ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇందులో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. అయితే భారతదేశంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లభ్యతకు సంబంధించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి నిర్ధారణ చేయలేదు.
రెడ్మీ A7 ప్రో ధర, లభ్యత: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 4GB + 64GB, 4GB + 128GB అనే రెండు RAM & స్టోరేజ్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. వీటి ధరలు వరుసగా EUR 129.99 (సుమారు రూ. 14,100), EUR 149.99 (సుమారు రూ. 16,300)గా ఉన్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది బ్లాక్ (Black), మిస్ట్ బ్లూ (Mist Blue), పామ్ గ్రీన్ (Palm Green), సన్సెట్ ఆరెంజ్ (Sunset Orange) రంగులలో అందుబాటులో ఉంటుంది.
రెడ్మీ A7 ప్రో ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల HD+ IPS LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఇందులో DC డిమ్మింగ్, TÜV రైన్ల్యాండ్ (TÜV Rheinland) ఐ కంఫర్ట్ సర్టిఫికేషన్లు, తేమతో కూడిన పరిస్థితుల్లోనూ మెరుగైన వినియోగాన్ని అందించే 'వెట్ టచ్' మద్దతు వంటి ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి.
ప్రాసెసర్: ఈ పరికరం యూనిసోక్ T7250 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB LPDDR4X RAM, గరిష్ఠంగా 128GB UFS 2.2 ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 15W ఛార్జింగ్ మద్దతుతో కూడిన 6,000mAh బ్యాటరీ ఉంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరా విభాగం విషయానికి వస్తే, "రెడ్మీ A7 ప్లో"లో f/2.2 అపెర్చర్తో కూడిన 13-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన వెనుక కెమెరా సెన్సార్తో పాటు, మరొక ద్వితీయ సెన్సార్ను అమర్చారు. అయితే దీని వివరాలను ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఇందులో f/2.2 అపెర్చర్తో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ ముందు కెమెరా ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ హ్యాండ్సెట్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత HyperOS 3తో వస్తుంది. అలాగే గూగుల్ జెమిని, సర్కిల్ టు సెర్చ్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లను కలిగి ఉంటుంది.
కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: దీని కనెక్టివిటీ ఫీచర్లలో డ్యూయల్ 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C పోర్ట్తో పాటు, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, FM రేడియో ఉన్నాయి. భద్రత కోసం ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ కూడా అందించారు.
కొలతలు, బరువు: ఈ ఫోన్ 171.56 x 79.47 x 8.15mm కొలతలతో 208 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.