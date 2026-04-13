భారత్​కు 'రెడ్​మీ A7 ప్రో 5G' వచ్చేసిందోచ్- రూ. 11,499లకే!

32-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, యూనిసోక్ T8300 SoCతో భారతదేశంలో రెడ్​మీ A7 ప్రో 5G లాంఛ్ అయింది.

Redmi A7 Pro 5G Launched in India (Photo Credit- Xiaomi)
Published : April 13, 2026 at 1:28 PM IST

Hyderabad: భారత మార్కెట్లో "రెడ్​మీ A7 ప్రో 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ విడుదలయ్యింది. ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో అరంగేట్రం చేసిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత ఈ ఫోన్ ఇక్కడికి చేరుకుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.9-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్ ఉంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ Unisoc చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB RAMతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ Android 16 ఆధారిత HyperOS 3 పై రన్ అవుతుంది. కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఫోన్ వెనుక భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో కూడా డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇంకా ఇందులో 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.

రెడ్​మీ A7 ప్రో 5G వేరియంట్లు:

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 11,499
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • బ్లాక్ (Black)
  • మిస్ట్ బ్లూ (Mist Blue)
  • సన్​సెట్ ఆరెంజ్ (Sunset Orange)

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో దీని సేల్స్ ఏప్రిల్ 15 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Flipkart, Xiaomi ఆన్‌లైన్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

REDMI A7 PRO 5G LAUNCHED IN INDIA
