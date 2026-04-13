భారత్కు 'రెడ్మీ A7 ప్రో 5G' వచ్చేసిందోచ్- రూ. 11,499లకే!
32-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరా, యూనిసోక్ T8300 SoCతో భారతదేశంలో రెడ్మీ A7 ప్రో 5G లాంఛ్ అయింది.
Published : April 13, 2026 at 1:28 PM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లో "రెడ్మీ A7 ప్రో 5G" స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలయ్యింది. ఎంపిక చేసిన ప్రపంచ మార్కెట్లలో అరంగేట్రం చేసిన దాదాపు రెండు వారాల తర్వాత ఈ ఫోన్ ఇక్కడికి చేరుకుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.9-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్ ఉంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ Unisoc చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 4GB RAMతో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ Android 16 ఆధారిత HyperOS 3 పై రన్ అవుతుంది. కెమెరా విషయానికి వస్తే, ఫోన్ వెనుక భాగంలో 32-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో కూడా డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇంకా ఇందులో 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
రెడ్మీ A7 ప్రో 5G వేరియంట్లు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 11,499
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- బ్లాక్ (Black)
- మిస్ట్ బ్లూ (Mist Blue)
- సన్సెట్ ఆరెంజ్ (Sunset Orange)
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో దీని సేల్స్ ఏప్రిల్ 15 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Flipkart, Xiaomi ఆన్లైన్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయవచ్చు.