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భారత మార్కెట్లోకి 'రెడ్​మీ 17C 5G'- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

6,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో "రెడ్​మీ 17C 5G" భారత్‌లో విడుదలైంది.

రెడ్​మీ 17C 5G
రెడ్​మీ 17C 5G (ఫొటో క్రెడిట్: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 1:00 PM IST

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Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్​మీ బడ్జెట్ సిరీస్‌లో రెండో ఫోన్‌గా "రెడ్​మీ 17C 5G" గురువారం భారత్‌లో లాంఛ్​ అయింది. ఇటీవల విడుదలైన రెడ్​మీ 17 5G తర్వాత ఈ సిరీస్​లో వచ్చిన లేటెస్ట్ మోడల్ ఇదే. మూడు కలర్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులోకి రానున్న ఈ ఫోన్ డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్ల పరంగా గ్లోబల్ వేరియంట్‌ను పోలి ఉంటుంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6000 సిరీస్ చిప్‌సెట్, 6,000mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.9-అంగుళాల డిస్‌ప్లే, వెనుకవైపు సింగిల్ కెమెరా యూనిట్‌ ఉన్నాయి.

రెడ్​మీ 17C 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారత మార్కెట్లో రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 20,999
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 22,999

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ సరికొత్త "రెడ్​మీ 17C 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ మూడు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంటుంది.

  • కాఫీ బ్రూ (Coffee Brew)
  • డార్క్ నైట్ (Dark Night)
  • పర్పుల్ డాన్ (Purple Dawn)

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 7 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్​ఫామ్ అమెజాన్ (Amazon), షావోమీ ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

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