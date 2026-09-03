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7,900mAh బ్యాటరీతో 'రెడ్​మీ 17 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

7,900mAh బ్యాటరీ, స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 Gen 5 చిప్‌సెట్‌తో భారత్‌లో "రెడ్​మీ 17 5G" లాంఛ్ అయింది.

రెడ్​మీ 17 5G
రెడ్​మీ 17 5G (ఫొటో క్రెడిట్: Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2026 at 1:13 PM IST

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Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ నుంచి కొత్త "రెడ్​మీ 17 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ భారతదేశంలో విడుదలైంది. గత నెల ప్రారంభంలో అంతర్జాతీయంగా విడుదలైన మోడల్ మాదిరిగానే, ఈ ఫోన్ కూడా మూడు విభిన్న రంగుల ఎంపికలలో లభించనుంది. ఇందులో 7,900mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. గ్లోబల్ మోడల్‌తో పోలిస్తే ఇది గణనీయంగా పెద్దది కావడం విశేషం. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆక్టా-కోర్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 4 సిరీస్ చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. అలాగే, ఇందులో 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది.

రెడ్​మీ 17 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను రెండు RAM & 128GB స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. 39,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: రూ. రూ. 41,999

అయితే, కంపెనీ ఈ రెండు వేరియంట్లపై ప్రారంభ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. వీటి 'నెట్ ఎఫెక్టివ్ ధర' (అన్ని ఆఫర్లు పోను చెల్లించాల్సిన అసలు ధర) వరుసగా రూ. 23,999, రూ. 26,999గా ఉంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: రెడ్​మీ 17 5G మూడు విభిన్న రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

రెడ్​మీ 17 5G భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
రెడ్​మీ 17 5G భారత మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. (ఫొటో క్రెడిట్: Xiaomi)
  • అబ్సల్యూట్ బ్లాక్ (Absolute Black)
  • ఎండ్‌లెస్ బ్లూ (Endless Blue)
  • ఎటర్నల్ ఆరెంజ్ (Eternal Orange)

సేల్ వివరాలు: ఈ కొత్త ఫోన్ సెప్టెంబర్ 10న అమెజాన్ (Amazon), షాయోమి (Xiaomi) ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.

రెడ్​మీ 17 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

  • డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.9-అంగుళాల HD+ (720 x 1,600 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ డిస్‌ప్లే 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్, 825 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 240Hz వరకు టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 16.7 మిలియన్ల రంగులు, 83 శాతం NTSC కవరేజ్, కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్​ను అందిస్తుంది. అలాగే, ఇది TÜV Rheinland 'Low Blue Light' (తక్కువ నీలి కాంతి), 'Circadian Friendly', 'Flicker Free' సర్టిఫికేషన్​లను కూడా కలిగి ఉంది.
  • ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యూయల్-సిమ్ సపోర్టెడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్ Android 16 ఆధారిత Xiaomi సరికొత్త HyperOS 3తో నడుస్తుంది.
  • ప్రాసెసర్: ఇది 4nm ప్రక్రియపై రూపొందించిన క్వాల్కమ్ ఆక్టా-కోర్ స్నాప్​డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ SoC గరిష్ఠంగా 2.4GHz క్లాక్ స్పీడ్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో Adreno GPU, 8GB వరకు LPDDR4x RAM, 256GB వరకు UFS 2.2 ఆన్‌బోర్డ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా స్టోరేజ్‌ను 2TB వరకు పెంచుకునే సదుపాయం కూడా ఉంది.
  • కెమెరా సెటప్: కెమెరా విషయానికొస్తే, రెడ్​మీ 17 5Gలో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో f/1.8 ఎపర్చరుతో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉండగా, దీనికి తోడుగా మరొక సెకండరీ కెమెరా (దీని వివరాలు వెల్లడించలేదు) ఉంది. అలాగే, సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో f/2.05 ఎపర్చరుతో కూడిన 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అమర్చారు. ఈ ఫోన్ గరిష్ఠంగా 1080p/30 fps వద్ద వీడియోలను రికార్డ్ చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
  • బ్యాటరీ: ఈ రెడ్​మీ 17 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 7,900mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 22.5W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.
  • కనెక్టివిటీ ఫీచర్లు: కనెక్టివిటీ పరంగా ఇందులో 5G, 4G LTE, డ్యూయల్-బ్యాండ్ Wi-Fi, బ్లూటూత్, NFC, USB Type-C పోర్ట్, 3.5mm ఆడియో జాక్, GPS వంటి ఫీచర్ల మద్దతు లభిస్తుంది. భద్రత కోసం ఇందులో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్, ఫేస్ అన్‌లాక్ సదుపాయం కూడా ఉంది.
  • IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి తుంపరుల (splash) నుంచి రక్షణ కోసం ఈ ఫోన్ IP64 రేటింగ్‌తో వస్తుంది.

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