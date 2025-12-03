ETV Bharat / technology

50MP AI, 6000mAh బ్యాటరీతో 'రెడ్​మీ 15C 5G'- బడ్జెట్ ధరలోనే లాంఛ్!

భారత మార్కెట్​లో "రెడ్​మీ 15C 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!

Redmi 15C 5G
Redmi 15C 5G (Image Credit: Redmi India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: షావోమీ భారతదేశంలో "రెడ్​మీ 15C 5G" అనే కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.9-అంగుళాల HD+ స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్​ 50MP AI డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా షావోమీ హైపర్‌ఓఎస్ 2పై రన్ అవుతుంది. ఇందులో 6000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, రివర్స్ ఛార్జింగ్ వంటి అనేక కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్‌లను అందిస్తుంది.

రెడ్​మీ 15C 5G వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,499
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు రంగులలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • డస్క్ పర్పుల్
  • మూన్ లైట్ బ్లూ
  • మిడ్ నైట్ బ్లాక్

సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు డిసెంబర్ 11 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు దీన్ని అమెజాన్, షావోమీ వెబ్‌సైట్, షావోమీ రిటైల్ స్టోర్లను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

రెడ్​మీ 15C 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్‌లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్​లో రేట్‌తో 6.9-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్​: ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 6nm చిప్‌సెట్‌తో పాటు ఆర్మ్ మాలి-G57 MC2 GPU ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 8GB వరకు LPDDR4X RAM, 128GB UFS2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్టోరేజ్‌ను మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 1TB వరకు విస్తరించవచ్చు.

బ్యాటరీ: ఈ రెడ్​మీ 15C 5Gలో 6000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది రివర్స్ ఛార్జింగ్​కూ మద్దతు ఇస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్‌లో f/1.8 అపెర్చర్‌తో 50MP వెనుక కెమెరా ఉంది. సెకండరీ కెమెరా కూడా అందించారు. అయితే దాని వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం కంపెనీ f/2.0 అపెర్చర్‌తో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చింది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హైపర్‌ఓఎస్ 2పై రన్ అవుతుంది. ఇది డ్యూయల్ నానో-సిమ్, మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్​ బిల్డ్​తో వస్తుంది.

ఇతర ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్‌లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, 3.5mm ఆడియో జాక్, FM రేడియో ఉన్నాయి.

TAGGED:

REDMI 15C 5G PRICE IN INDIA
REDMI 15C SPECIFCIATIONS
BEST BUDGET SMARTPHONE UNDER 12000
REDMI 15C 5G CAMERA SPECS
REDMI 15C 5G LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.