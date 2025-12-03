50MP AI, 6000mAh బ్యాటరీతో 'రెడ్మీ 15C 5G'- బడ్జెట్ ధరలోనే లాంఛ్!
భారత మార్కెట్లో "రెడ్మీ 15C 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : December 3, 2025 at 2:20 PM IST
Hyderabad: షావోమీ భారతదేశంలో "రెడ్మీ 15C 5G" అనే కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.9-అంగుళాల HD+ స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 50MP AI డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా షావోమీ హైపర్ఓఎస్ 2పై రన్ అవుతుంది. ఇందులో 6000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, రివర్స్ ఛార్జింగ్ వంటి అనేక కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను అందిస్తుంది.
రెడ్మీ 15C 5G వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో మూడు వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
Bold. Powerful. Unstoppable.— Redmi India (@RedmiIndia) December 3, 2025
The #REDMI15C 5G is pure #2026KaBigBoss energy!
✅ 6000mAh Battery + 33W Fast Charging
✅ 50MP AI Dual Camera
✅ 120Hz Smooth Display
✅ Royale Design
Sale starts 11th Dec, 12 Noon, starting at ₹12,499!
Know More: https://t.co/97CmQRpFhC pic.twitter.com/j9X9ZwMC7F
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,499
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,499
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు రంగులలో విడుదల చేసింది. అవి:
- డస్క్ పర్పుల్
- మూన్ లైట్ బ్లూ
- మిడ్ నైట్ బ్లాక్
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ అమ్మకాలు డిసెంబర్ 11 నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు దీన్ని అమెజాన్, షావోమీ వెబ్సైట్, షావోమీ రిటైల్ స్టోర్లను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.
రెడ్మీ 15C 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్లో రేట్తో 6.9-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 20:9 యాస్పెక్ట్ రేషియో, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 6nm చిప్సెట్తో పాటు ఆర్మ్ మాలి-G57 MC2 GPU ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఫోన్ 8GB వరకు LPDDR4X RAM, 128GB UFS2.2 ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఈ ఫోన్ స్టోరేజ్ను మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 1TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
బ్యాటరీ: ఈ రెడ్మీ 15C 5Gలో 6000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 33W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది రివర్స్ ఛార్జింగ్కూ మద్దతు ఇస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్లో f/1.8 అపెర్చర్తో 50MP వెనుక కెమెరా ఉంది. సెకండరీ కెమెరా కూడా అందించారు. అయితే దాని వివరాలను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం కంపెనీ f/2.0 అపెర్చర్తో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అమర్చింది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా హైపర్ఓఎస్ 2పై రన్ అవుతుంది. ఇది డ్యూయల్ నానో-సిమ్, మైక్రో SD కార్డ్ స్లాట్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఈ ఫోన్ డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్ బిల్డ్తో వస్తుంది.
ఇతర ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్లో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, 3.5mm ఆడియో జాక్, FM రేడియో ఉన్నాయి.