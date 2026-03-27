6,300mAh బ్యాటరీ, 32MP కెమెరాతో 'రెడ్మీ 15A' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 6,300mAh బ్యాటరీతో భారత మార్కెట్లో "రెడ్మీ 15A" లాంఛ్ అయింది.
Published : March 27, 2026 at 2:05 PM IST
Hyderabad: షావోమీ సబ్-బ్రాండ్ భారత మార్కెట్లో సరికొత్త సరసమైన స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "రెడ్మీ 15A". ఈ కొత్త A సిరీస్ రెడ్మీ స్మార్ట్ఫోన్ మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ 5G చిప్సెట్, 6,300mAh బ్యాటరీ, 32-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.9-అంగుళాల డిస్ప్లే ఉంది.
రెడ్మీ 15A వేరియంట్లు: భారతదేశంలో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,999
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ మూడు వేరియంట్లతో ఈ "రెడ్మీ 15A" స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలతో లభిస్తుంది.
- ఏస్ బ్లాక్ (Ace Black)
- ఆసమ్ బ్లూ (Awesome Blue)
- అమేజ్ పర్పుల్ (Amaze Purple)
సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ కొత్త రెడ్మీ హ్యాండ్సెట్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 3 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Flipkart, Mi.com, అధీకృత Xiaomi రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
రెడ్మీ 15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ హ్యాండ్సెట్లో 6.9-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లే ఉంది. దీని రిఫ్రెష్ రేటు 60Hz, 90Hz, 120Hz మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్ గరిష్ఠంగా 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది 800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ 6nm ప్రక్రియపై రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ T8300 5G SoC ప్రాసెసర్పై పనిచేస్తుంది. ఇది Mali-G57 GPUతో వస్తుంది. అలాగే ఇది గరిష్ఠంగా 6GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ను అందిస్తుంది. ఈ RAM వర్చువల్ RAM విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తుంది, దీంతోపాటు ఫోన్లోని అంతర్గత స్టోరేజ్ను microSD కార్డు ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించుకోవచ్చు.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: రెడ్మీ 15Aలో 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ 7.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ బ్యాటరీ రెండు రోజుల వరకు వినియోగ సమయాన్ని (Playtime) అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, "రెడ్మీ 15A" వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో f/2.0 అపెర్చర్, సింగిల్ LED ఫ్లాష్తో కూడిన 32-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఈ ఫోన్లో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యాయల్ సిమ్ సపోర్టెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ HyperOS 3.0తో కూడిన Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్కు గరిష్ఠంగా నాలుగు సంవత్సరాల Android అప్డేట్లు, ఆరు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా ప్యాచ్లను అందిస్తామని రెడ్మీ హామీ ఇస్తోంది. ఇందులో Google Gemini, Circle to Search, Xiaomi Interconnectivity వంటి AI-ఆధారిత ఫీచర్లు పొందుపరచారు.
IP రేటింగ్: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు ఇది IP52 రేటింగ్ కలిగిన నిర్మాణాన్ని అందిస్తుంది.
కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు: రెడ్మీ 15Aలో అందుబాటులో ఉన్న కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS/AGPS, Glonass, Galileo, FM Radio, 3.5mm ఆడియో జాక్, USB OTG, USB Type-C పోర్ట్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇందులో అమర్చిన సెన్సార్లలో యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, e-compass, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, ఫింగర్ప్రింట్ స్కానర్ ఉన్నాయి. ఇది స్టీరియో స్పీకర్లను కలిగి ఉంది.
కొలతలు, బరువు: ఇది 171.56x79.47x8.15mm కొలతలతో 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.