ETV Bharat / technology

6,300mAh బ్యాటరీ, 32MP​ కెమెరాతో 'రెడ్​మీ 15A' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్, 6,300mAh బ్యాటరీతో భారత మార్కెట్లో "రెడ్​మీ 15A" లాంఛ్ అయింది.

Redmi 15A Launched in India
Redmi 15A Launched in India
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 2:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: షావోమీ సబ్​-బ్రాండ్ భారత మార్కెట్లో సరికొత్త సరసమైన స్మార్ట్‌ఫోన్​ను విడుదల చేసింది. దీని పేరు "రెడ్​మీ 15A". ఈ కొత్త A సిరీస్ రెడ్​మీ స్మార్ట్‌ఫోన్ మూడు రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ 5G చిప్‌సెట్‌, 6,300mAh బ్యాటరీ, 32-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌, గరిష్ఠంగా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.9-అంగుళాల డిస్​ప్లే ఉంది.

రెడ్​మీ 15A వేరియంట్లు: భారతదేశంలో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది.

Redmi 15A
Redmi 15A (Photo Credit- Xiaomi)
  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,999
  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 14,499
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,499

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ మూడు వేరియంట్లతో ఈ "రెడ్​మీ 15A" స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో మూడు రంగు ఎంపికలతో లభిస్తుంది.

Redmi 15A available in Ace Black, Awesome Blue and Amaze Purple colour options.
Redmi 15A available in Ace Black, Awesome Blue and Amaze Purple colour options. (Photo Credit- Xiaomi)
  • ఏస్ బ్లాక్ (Ace Black)
  • ఆసమ్ బ్లూ (Awesome Blue)
  • అమేజ్ పర్పుల్ (Amaze Purple)

సేల్ వివరాలు: భారతదేశంలో ఈ కొత్త రెడ్​మీ హ్యాండ్‌సెట్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 3 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Flipkart, Mi.com, అధీకృత Xiaomi రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

రెడ్​మీ 15 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ హ్యాండ్‌సెట్​లో 6.9-అంగుళాల HD+ డిస్‌ప్లే ఉంది. దీని రిఫ్రెష్ రేటు 60Hz, 90Hz, 120Hz మధ్య మారుతూ ఉంటుంది. ఈ స్క్రీన్ గరిష్ఠంగా 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది 800 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ 6nm ప్రక్రియపై రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ T8300 5G SoC ప్రాసెసర్‌పై పనిచేస్తుంది. ఇది Mali-G57 GPUతో వస్తుంది. అలాగే ఇది గరిష్ఠంగా 6GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. ఈ RAM వర్చువల్ RAM విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తుంది, దీంతోపాటు ఫోన్‌లోని అంతర్గత స్టోరేజ్‌ను microSD కార్డు ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించుకోవచ్చు.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: రెడ్​మీ 15Aలో 6,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ బ్యాటరీ 7.5W వైర్డ్ రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే, ఈ బ్యాటరీ రెండు రోజుల వరకు వినియోగ సమయాన్ని (Playtime) అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

కెమెరా సెటప్: కెమెరాల విషయానికి వస్తే, "రెడ్​మీ 15A" వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో f/2.0 అపెర్చర్, సింగిల్ LED ఫ్లాష్‌తో కూడిన 32-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఈ ఫోన్‌లో 8-మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ డ్యాయల్ సిమ్ సపోర్టెడ్ స్మార్ట్​ఫోన్ HyperOS 3.0తో కూడిన Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై నడుస్తుంది. ఈ ఫోన్‌కు గరిష్ఠంగా నాలుగు సంవత్సరాల Android అప్‌డేట్‌లు, ఆరు సంవత్సరాల పాటు భద్రతా ప్యాచ్‌లను అందిస్తామని రెడ్​మీ హామీ ఇస్తోంది. ఇందులో Google Gemini, Circle to Search, Xiaomi Interconnectivity వంటి AI-ఆధారిత ఫీచర్లు పొందుపరచారు.

IP రేటింగ్‌: దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు ఇది IP52 రేటింగ్‌ కలిగిన నిర్మాణాన్ని అందిస్తుంది.

కనెక్టివిటీ, సెన్సార్లు: రెడ్​మీ 15Aలో అందుబాటులో ఉన్న కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS/AGPS, Glonass, Galileo, FM Radio, 3.5mm ఆడియో జాక్, USB OTG, USB Type-C పోర్ట్ వంటివి ఉన్నాయి. ఇందులో అమర్చిన సెన్సార్లలో యాంబియంట్ లైట్ సెన్సార్, e-compass, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్ ఉన్నాయి. ఇది స్టీరియో స్పీకర్లను కలిగి ఉంది.

కొలతలు, బరువు: ఇది 171.56x79.47x8.15mm కొలతలతో 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

TAGGED:

REDMI 15A INDIA LAUNCH
REDMI 15A PRICE IN INDIA
REDMI 15A FEATURES
REDMI 15A SPECIFICATIONS
REDMI 15A LAUNCHED IN INDIA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.