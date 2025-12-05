తక్కువ ధరలో స్మార్ట్వాచ్ కొనాలా?- అయితే ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి!
పెద్ద AMOLED డిస్ప్లే, GPS సపోర్ట్తో "రియల్మీ వాచ్ 5"- ధర ఎంతంటే?
Published : December 5, 2025 at 10:59 AM IST
Hyderabad: కొత్త స్మార్ట్వాచ్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అది కూడా తక్కువ ధరలో? అయితే రియల్మీ మీకోసం ఒక కొత్త ఎంపికను అందిస్తోంది. కంపెనీ భారతదేశంలో తన "P4x 5G" ఫోన్తో పాటు "రియల్మీ వాచ్ 5"ను గురువారం విడుదల చేసింది. డిజైన్ నుంచి హెల్త్ ఫీచర్ల వరకు ఈ కొత్త స్మార్ట్వాచ్ను అప్గ్రేడ్ చేసి తీసుకొచ్చింది.
కంపెనీ తన కొత్త AIoT ఉత్పత్తి శ్రేణిలో భాగంగా ఈ వాచ్ను పరిచయం చేసింది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ వాచ్ను ఆప్టిమస్ ఎలక్ట్రానిక్స్తో భాగస్వామ్యం ద్వారా మన భారత్లోనే తయారు చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో తన AIoT ఉత్పత్తులలో ఎక్కువ భాగం స్థానిక ఉత్పత్తిని పెంచే దిశగా రియల్మీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.
రియల్మే వాచ్ 5 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఈ రియల్మీ వాచ్ 5ను రూ. 4,499 ధరకు ప్రారంభించారు. కానీ వినియోగదారులు లాంఛ్ ఆఫర్లో భాగంగా దీన్ని కేవలం రూ. 3,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ వాచ్ సేల్స్ డిసెంబర్ 10న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్వాచ్ నాలుగు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- టైటానియం బ్లాక్
- టైటానియం సిల్వర్
- మింట్ బ్లూ
- వైబ్రంట్ ఆరెంజ్
రియల్మీ వాచ్ 5 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిజైన్, డిస్ప్లే: ఈ వాచ్ 1.97-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది షార్ప్నెస్, బ్రైట్నెస్ రెండింటి పరంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని డిస్ప్లే 390x450 రిజల్యూషన్, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 600 నిట్స్ వరకు బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దీని అల్యూమినియం అల్లాయ్ క్రౌన్, మెటల్ యూనిబాడీ ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి. కొత్త 3D వేవ్ స్ట్రాప్, హనీకోంబ్ స్పీకర్ రంధ్రాలు డిజైన్ను మరింత ఆధునీకరిస్తాయి.
ఫిట్నెస్ ఫీచర్లు, హెల్త్ మానిటరింగ్: ఇందులో ఫిట్నెస్ ఔత్సాహికుల కోసం అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ వాచ్ ఐదు GNSS వ్యవస్థలకు మద్దతు ఇచ్చే స్వతంత్ర GPSని కలిగి ఉంది. ఇది గైడెడ్ వర్కౌట్లు, స్ట్రెచింగ్ టూల్స్తో సహా మొత్తం 108 స్పోర్ట్స్ మోడ్లను అందిస్తుంది. ఇది రియల్మీ లింక్ యాప్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా ఈ స్మార్ట్వాచ్ హెల్త్ ఫీచర్ల సమగ్ర సూట్ను అందిస్తుంది:
- హార్ట్ రేట్ మానిటర్
- స్పో-టూ మెజర్మెంట్
- స్లీప్ ట్రాకింగ్
- స్ట్రెస్ లెవెల్ మానిటరింగ్
- మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్
- బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మోడ్స్
కనెక్టివిటీ, ఇతర ఫీచర్లు:
- ఈ వాచ్ బ్లూటూత్ కాలింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.
- ఇది NFC, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కంపాస్, పర్సనల్ కోచ్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.
- ఈ వాచ్ 300 కంటే ఎక్కువ వాచ్ ఫేసెస్తో వస్తుంది. వీటిని వినియోగదారులు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు.
బ్యాటరీ, డ్యూరబిలిటీ: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ రియల్మీ వాచ్ 5 సాధారణ వాడకంతో 16 రోజుల వరకు ఉంటుంది. లైట్ మోడ్లో బ్యాటరీ 20 రోజుల వరకు ఉంటుంది.
రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్ బిల్డ్తో వస్తుంది.
|Features
|Details
|display
|1.97 inch AMOLED
|resolution
|390 × 450
|Brightness
|600 nits
|GPS
|Independent, 5 GNSS
|Sports Mode
|108
|Health Features
|Heart rate, spo2, sleep, stress, menstrual tracking
|Connectivity
|Bluetooth Calling, NFC
|Battery
|16 to 20 days
|IP Rating
|IP68