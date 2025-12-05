ETV Bharat / technology

పెద్ద AMOLED డిస్‌ప్లే, GPS సపోర్ట్​తో "రియల్​మీ వాచ్ 5"- ధర ఎంతంటే?

Realme Watch 5 Launched in India
Realme Watch 5 Launched in India
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Hyderabad: కొత్త స్మార్ట్​వాచ్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అది కూడా తక్కువ ధరలో? అయితే రియల్​మీ మీకోసం ఒక కొత్త ఎంపికను అందిస్తోంది. కంపెనీ భారతదేశంలో తన "P4x 5G" ఫోన్‌తో పాటు "రియల్​మీ వాచ్ 5"ను గురువారం విడుదల చేసింది. డిజైన్ నుంచి హెల్త్ ఫీచర్ల వరకు ఈ కొత్త స్మార్ట్​వాచ్​ను అప్​గ్రేడ్ చేసి తీసుకొచ్చింది.

కంపెనీ తన కొత్త AIoT ఉత్పత్తి శ్రేణిలో భాగంగా ఈ వాచ్‌ను పరిచయం చేసింది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ వాచ్‌ను ఆప్టిమస్ ఎలక్ట్రానిక్స్‌తో భాగస్వామ్యం ద్వారా మన భారత్​లోనే తయారు చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో తన AIoT ఉత్పత్తులలో ఎక్కువ భాగం స్థానిక ఉత్పత్తిని పెంచే దిశగా రియల్​మీ సన్నాహాలు చేస్తోంది.

రియల్‌మే వాచ్ 5 ధర, లభ్యత: భారతదేశంలో ఈ రియల్‌మీ వాచ్ 5ను రూ. 4,499 ధరకు ప్రారంభించారు. కానీ వినియోగదారులు లాంఛ్ ఆఫర్‌లో భాగంగా దీన్ని కేవలం రూ. 3,999లకే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఈ వాచ్ సేల్స్ డిసెంబర్ 10న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ స్మార్ట్​వాచ్ నాలుగు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • టైటానియం బ్లాక్
  • టైటానియం సిల్వర్
  • మింట్ బ్లూ
  • వైబ్రంట్ ఆరెంజ్

రియల్‌మీ వాచ్ 5 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

The display has a resolution of 390x450, a refresh rate of 60Hz, and brightness of up to 600 nits.
The display has a resolution of 390x450, a refresh rate of 60Hz, and brightness of up to 600 nits.

డిజైన్, డిస్​ప్లే: ఈ వాచ్ 1.97-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది షార్ప్‌నెస్, బ్రైట్‌నెస్ రెండింటి పరంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. దీని డిస్​ప్లే 390x450 రిజల్యూషన్, 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 600 నిట్స్ వరకు బ్రైట్‌నెస్​ను అందిస్తుంది. దీని అల్యూమినియం అల్లాయ్ క్రౌన్, మెటల్ యూనిబాడీ ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తాయి. కొత్త 3D వేవ్ స్ట్రాప్, హనీకోంబ్ స్పీకర్ రంధ్రాలు డిజైన్‌ను మరింత ఆధునీకరిస్తాయి.

ఫిట్‌నెస్ ఫీచర్‌లు, హెల్త్ మానిటరింగ్: ఇందులో​ ఫిట్‌నెస్ ఔత్సాహికుల కోసం అధునాతన ఫీచర్‌లు ఉన్నాయి. ఈ వాచ్ ఐదు GNSS వ్యవస్థలకు మద్దతు ఇచ్చే స్వతంత్ర GPSని కలిగి ఉంది. ఇది గైడెడ్ వర్కౌట్‌లు, స్ట్రెచింగ్ టూల్స్‌తో సహా మొత్తం 108 స్పోర్ట్స్ మోడ్‌లను అందిస్తుంది. ఇది రియల్​మీ లింక్ యాప్‌కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇంకా ఈ స్మార్ట్‌వాచ్ హెల్త్ ఫీచర్ల సమగ్ర సూట్‌ను అందిస్తుంది:

  • హార్ట్ రేట్ మానిటర్
  • స్పో-టూ మెజర్మెంట్
  • స్లీప్ ట్రాకింగ్
  • స్ట్రెస్ లెవెల్ మానిటరింగ్
  • మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్
  • బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ మోడ్స్

కనెక్టివిటీ, ఇతర ఫీచర్లు:

Its new 3D wave strap and honeycomb speaker holes further modernize the design.
Its new 3D wave strap and honeycomb speaker holes further modernize the design.
  • ఈ వాచ్ బ్లూటూత్ కాలింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.
  • ఇది NFC, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, కంపాస్, పర్సనల్ కోచ్ వంటి ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.
  • ఈ వాచ్ 300 కంటే ఎక్కువ వాచ్ ఫేసెస్​తో వస్తుంది. వీటిని వినియోగదారులు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు.

బ్యాటరీ, డ్యూరబిలిటీ: కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ రియల్​మీ వాచ్ 5 సాధారణ వాడకంతో 16 రోజుల వరకు ఉంటుంది. లైట్ మోడ్‌లో బ్యాటరీ 20 రోజుల వరకు ఉంటుంది.

రెసిస్టెన్సీ: ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP68 రేటింగ్‌ బిల్డ్​తో వస్తుంది.

FeaturesDetails
display1.97 inch AMOLED
resolution390 × 450
Brightness600 nits
GPSIndependent, 5 GNSS
Sports Mode108
Health FeaturesHeart rate, spo2, sleep, stress, menstrual tracking
ConnectivityBluetooth Calling, NFC
Battery16 to 20 days
IP RatingIP68

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

