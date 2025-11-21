ETV Bharat / technology

Hyderabad: రియల్‌మీ తన "P4 5G" సిరీస్​లో మరో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ ఫోన్​ పేరు "రియల్‌మీ P4x 5G". కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన అధికారిక మైక్రోసైట్​ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో విడుదల చేసింది. ఈ మైక్రోసైట్ ఫోన్​కు సంబంధించిన కొన్ని కీలక ఫీచర్లు, లభ్యత సమాచార వివరాలను వెల్లడించింది. కంపెనీ "Built to be Fastest" అనే ట్యాగ్‌లైన్‌ను అందించింది. ఇది ఈ ఫోన్‌ను ప్రత్యేకంగా గేమింగ్ ప్రియుల కోసం తీసుకొస్తున్నట్లుగా సూచిస్తుంది.

ఈ రియల్​మీ "P4x 5G" సన్నని బెజెల్స్‌తో హోల్-పంచ్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ GT మోడ్‌లో 90 fps గేమ్‌ప్లేను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో దీనిలో హై-గ్రాఫిక్స్ గేమ్‌లు చాలా సజావుగా నడుస్తాయి. ప్రత్యేకంగా 90 యాప్‌లు ఒకేసారి నడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఫోన్ లాగ్ అవ్వదని రియల్​మీ పేర్కొంది. దీంతో పాటు ఈ ఫోన్ 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్​తో వస్తుంది. ఇవి గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా, బ్యాటరీ వేగంగా ఛార్జ్ అవ్వటానికి ఉపయోగపడతాయి.

ఈ ఫోన్ మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో​ వేపర్ చాంబర్ (VC) కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దీని ధర రేంజ్​లో VC కూలింగ్​తో వచ్చే ఏకైక ఫోన్ ఇదేనని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది​ ఎక్కువ కాలం గేమింగ్ లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ సమయంలో కూడా ఫోన్​ పనితీరులో ఎటువంటి తగ్గుదల ఉండదని నిర్ధారిస్తుంది.

గత ఫిబ్రవరిలో మార్కెట్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రియల్‌మీ "P3x 5G"కి సక్సెసర్​గా ఈ "P4x 5G"ని తీసుకొస్తున్నారు. దీని ప్రీవియస్ "P3x 5G"లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్, 8GB RAM, 6.7-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 120Hz LCD డిస్‌ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 6,000 mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.

మరోవైపు కంపెనీ ఇటీవలే ఆగస్టులో "రియల్‌మీ P4 ప్రో 5G", "P4 5G" అనే రెండు ఫోన్‌లను విడుదల చేసింది. వీటిలో "P4 ప్రో 5G" మోడల్ 6.8-అంగుళాల ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్‌ప్లే (144Hz), 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్, 12GB వరకు RAMను కలిగి ఉంది.

ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి ఈ రియల్​మీ "P4 5G" లాంఛ్​ తేదీ, ధరపై ఉంది. అయితే కంపెనీ ప్రస్తుతానికి వీటిపై సమాచారం అందించలేదు. కానీ మరికొన్ని రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్లతో పాటు లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించనున్నట్లు వెల్లడించింది. బడ్జెట్ గేమింగ్ విభాగంలో ఈ ఫోన్ పోకో, మోటో, ఐకూ మోడల్​లకు గట్టి పోటీని ఇస్తుందని తెలుస్తోంది.

