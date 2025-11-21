రియల్మీ 'P4 5G' సిరీస్లో మరో ఫోన్- గేమింగ్ ప్రియులకు ఇక పండగే!
త్వరలో భారత మార్కెట్లోకి "రియల్మీ P4x 5G"- వివరాలు ఇవే!
Published : November 21, 2025 at 8:12 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ తన "P4 5G" సిరీస్లో మరో స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో లాంఛ్ చేసేందుకు రెడీ అయింది. ఈ ఫోన్ పేరు "రియల్మీ P4x 5G". కంపెనీ దీనికి సంబంధించిన అధికారిక మైక్రోసైట్ను ఫ్లిప్కార్ట్లో విడుదల చేసింది. ఈ మైక్రోసైట్ ఫోన్కు సంబంధించిన కొన్ని కీలక ఫీచర్లు, లభ్యత సమాచార వివరాలను వెల్లడించింది. కంపెనీ "Built to be Fastest" అనే ట్యాగ్లైన్ను అందించింది. ఇది ఈ ఫోన్ను ప్రత్యేకంగా గేమింగ్ ప్రియుల కోసం తీసుకొస్తున్నట్లుగా సూచిస్తుంది.
ఈ రియల్మీ "P4x 5G" సన్నని బెజెల్స్తో హోల్-పంచ్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ ఫోన్ GT మోడ్లో 90 fps గేమ్ప్లేను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీంతో దీనిలో హై-గ్రాఫిక్స్ గేమ్లు చాలా సజావుగా నడుస్తాయి. ప్రత్యేకంగా 90 యాప్లు ఒకేసారి నడుస్తున్నప్పుడు కూడా ఫోన్ లాగ్ అవ్వదని రియల్మీ పేర్కొంది. దీంతో పాటు ఈ ఫోన్ 45W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, బైపాస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇవి గేమింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కకుండా, బ్యాటరీ వేగంగా ఛార్జ్ అవ్వటానికి ఉపయోగపడతాయి.
ఈ ఫోన్ మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇందులో వేపర్ చాంబర్ (VC) కూలింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. దీని ధర రేంజ్లో VC కూలింగ్తో వచ్చే ఏకైక ఫోన్ ఇదేనని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇది ఎక్కువ కాలం గేమింగ్ లేదా మల్టీ టాస్కింగ్ సమయంలో కూడా ఫోన్ పనితీరులో ఎటువంటి తగ్గుదల ఉండదని నిర్ధారిస్తుంది.
గత ఫిబ్రవరిలో మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రియల్మీ "P3x 5G"కి సక్సెసర్గా ఈ "P4x 5G"ని తీసుకొస్తున్నారు. దీని ప్రీవియస్ "P3x 5G"లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్, 8GB RAM, 6.7-అంగుళాల ఫుల్-HD+ 120Hz LCD డిస్ప్లే, 50-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 6,000 mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
మరోవైపు కంపెనీ ఇటీవలే ఆగస్టులో "రియల్మీ P4 ప్రో 5G", "P4 5G" అనే రెండు ఫోన్లను విడుదల చేసింది. వీటిలో "P4 ప్రో 5G" మోడల్ 6.8-అంగుళాల ఫుల్-HD+ AMOLED డిస్ప్లే (144Hz), 6,500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, స్నాప్డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్సెట్, 12GB వరకు RAMను కలిగి ఉంది.
ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి ఈ రియల్మీ "P4 5G" లాంఛ్ తేదీ, ధరపై ఉంది. అయితే కంపెనీ ప్రస్తుతానికి వీటిపై సమాచారం అందించలేదు. కానీ మరికొన్ని రోజుల్లో దీనికి సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్లతో పాటు లాంఛ్ తేదీని ప్రకటించనున్నట్లు వెల్లడించింది. బడ్జెట్ గేమింగ్ విభాగంలో ఈ ఫోన్ పోకో, మోటో, ఐకూ మోడల్లకు గట్టి పోటీని ఇస్తుందని తెలుస్తోంది.