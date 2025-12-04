రియల్మీ P సిరీస్లో నయా మోడల్- 7000mAh బ్యాటరీతో రూ. 15,499లకే!
భారత మార్కెట్లో "రియల్మీ P4x 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!
Published : December 4, 2025 at 2:19 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ తన P సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని పేరు "రియల్మీ P4x 5G". ఇది 7000mAh బ్యాటరీ, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ స్క్రీన్, 2TB వరకు స్టోరేజ్ మద్దతు, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్సెట్తో సహా అనేక కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
రియల్మీ P4x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.72-అంగుళాల పూర్తి HD+ LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: 6nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్సెట్ ద్వారా ఆధారితమైన ఈ ఫోన్ ఫ్రోజెన్ క్రౌన్ కూలింగ్ సిస్టమ్, శీతలీకరణ కోసం 5300mm² వేపర్ చాంబర్ను కలిగి ఉంది. ఇది 8GB వరకు ఫిజికల్, 18GB వర్చువల్ RAMకి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ 256GB వరకు అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంది. దీనిని మైక్రోSD ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.
బ్యాటరీ: ఇందులో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో పాటు రివర్స్ ఛార్జింగ్కు కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8MP కెమెరాను అందించారు.
రియల్మీ P4x 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,499
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999
కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- మాట్టే సిల్వర్
- ఎలిగెంట్ పింక్
- లేక్ గ్రీన్
|Features
|Realme P4x 5G specifications
|display
|6.72-inch Full-HD+ LCD, 144Hz refresh rate, 1000 nits peak brightness
|processor
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra (6nm)
|Cooling System
|Frozen Crown Cooling, 5300mm² Vapor Chamber
|RAM and storage
|Camera
|Battery
|7000mAh, 45W fast charging, bypass + reverse charging support
|Connectivity
|5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C
|audio
|Hi-Res Audio, OReality Speakers
|Other