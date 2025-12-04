ETV Bharat / technology

రియల్​మీ P సిరీస్‌లో నయా మోడల్- 7000mAh బ్యాటరీతో రూ. 15,499లకే!

భారత మార్కెట్​లో "రియల్‌మీ P4x 5G" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!

Realme P4x 5G Launched in India
Realme P4x 5G Launched in India (Photo Credit- Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 2:19 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: రియల్​మీ తన P సిరీస్‌లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. దీని పేరు "రియల్‌మీ P4x 5G". ఇది 7000mAh బ్యాటరీ, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ స్క్రీన్, 2TB వరకు స్టోరేజ్​ మద్దతు, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్‌సెట్‌తో సహా అనేక కీలక స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఇతర ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

రియల్‌మీ P4x 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ ఫోన్ 6.72-అంగుళాల పూర్తి HD+ LCD స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: 6nm మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్‌సెట్ ద్వారా ఆధారితమైన ఈ ఫోన్ ఫ్రోజెన్ క్రౌన్ కూలింగ్ సిస్టమ్, శీతలీకరణ కోసం 5300mm² వేపర్ చాంబర్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 8GB వరకు ఫిజికల్, 18GB వర్చువల్ RAMకి మద్దతు ఇస్తుంది. ఈ ఫోన్ 256GB వరకు అంతర్నిర్మిత స్టోరేజ్​ను కలిగి ఉంది. దీనిని మైక్రోSD ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించవచ్చు.

బ్యాటరీ: ఇందులో 7000mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​తో పాటు రివర్స్ ఛార్జింగ్​కు కూడా సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో 50MP ప్రైమరీ కెమెరా, 2MP సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం ఫోన్ ముందు భాగంలో 8MP కెమెరాను అందించారు.

రియల్‌మీ P4x 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది.

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,499
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999

కలర్ ఆప్షన్స్: ఇది మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • మాట్టే సిల్వర్
  • ఎలిగెంట్ పింక్
  • లేక్ గ్రీన్
FeaturesRealme P4x 5G specifications
display6.72-inch Full-HD+ LCD, 144Hz refresh rate, 1000 nits peak brightness
processorMediaTek Dimensity 7400 Ultra (6nm)
Cooling SystemFrozen Crown Cooling, 5300mm² Vapor Chamber
RAM and storage
  • RAM: 8GB physical + up to 18GB virtual RAM,
  • Storage: Up to 256GB inbuilt, expandable via microSD up to 2TB
Camera
  • Back: 50MP main camera + 2MP secondary
  • Front: 8MP selfie camera
Battery7000mAh, 45W fast charging, bypass + reverse charging support
Connectivity5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB Type-C
audioHi-Res Audio, OReality Speakers
Other
  • Dual nano SIM + microSD slot
  • IP64 dust and water resistant
  • 8.39mm thin, weighs 208 grams

