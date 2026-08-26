రియల్మీ నుంచి నయా స్మార్ట్ఫోన్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
8,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారత్లో రియల్మీ P4s 5G విడుదలయింది.
Published : August 26, 2026 at 3:40 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారతదేశంలో సరికొత్త 'రియల్మీ P4s 5G' స్మార్ట్ఫోన్ను లాంఛ్ చేసింది. ఇది కంపెనీకి చెందిన మిడ్-రేంజ్ P4 సిరీస్లో ఎనిమిదో మోడల్. ఇది రెండు రకాల రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇందులో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్సెట్ను, 8,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే, దీని వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. వేడిని సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి ఇందులో 'వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్' వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.
రియల్మీ వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో ప్రవేశపెట్టింది.
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 41,999
కంపెనీ దీనిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. HDFC బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్, SBI కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేసినవారికి రూ. 3,000 తక్షణ తగ్గింపును (instant discount) అందిస్తోంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:
- ఎలక్ట్రిక్ సియాన్ (Electric Cyan)
- టైటానియం గ్రే (Titanium Grey)
సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సెప్టెంబర్ 3న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.