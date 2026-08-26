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రియల్​మీ నుంచి నయా స్మార్ట్​ఫోన్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

8,000mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ రియర్ కెమెరాతో భారత్‌లో రియల్​మీ P4s 5G విడుదలయింది.

రియల్​మీ P4s 5G
రియల్​మీ P4s 5G (ఫొటో క్రెడిట్: రియల్​మీ)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 26, 2026 at 3:40 PM IST

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Hyderabad: రియల్​మీ భారతదేశంలో సరికొత్త 'రియల్​మీ P4s 5G' స్మార్ట్​ఫోన్​ను లాంఛ్ చేసింది. ఇది కంపెనీకి చెందిన మిడ్-రేంజ్ P4 సిరీస్‌లో ఎనిమిదో మోడల్. ఇది రెండు రకాల రంగుల ఎంపికలలో లభిస్తుంది. ఇందులో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్‌సెట్​ను, 8,000mAh బ్యాటరీని అమర్చారు. ఇది 80W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే, దీని వెనుక భాగంలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాతో కూడిన డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. వేడిని సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి ఇందులో 'వేపర్ ఛాంబర్ కూలింగ్' వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు.

రియల్​మీ వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను మూడు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో ప్రవేశపెట్టింది.

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 34,999
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 37,999
  • 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 41,999

కంపెనీ దీనిపై లాంఛ్ ఆఫర్లను కూడా ప్రకటించింది. HDFC బ్యాంక్, ICICI బ్యాంక్, SBI కార్డుల ద్వారా కొనుగోలు చేసినవారికి రూ. 3,000 తక్షణ తగ్గింపును (instant discount) అందిస్తోంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్​లో ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది. అవి:

  • ఎలక్ట్రిక్ సియాన్ (Electric Cyan)
  • టైటానియం గ్రే (Titanium Grey)

సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ సెప్టెంబర్ 3న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) ఫ్లిప్​కార్ట్ ద్వారా అమ్మకానికి రానుంది.

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