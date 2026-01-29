అతిపెద్ద 10,001mAh బ్యాటరీతో 'రియల్మీ P4 పవర్ 5G' లాంఛ్- ఆఫర్లతో రూ. 23,999లకే పొందొచ్చు!
భారత మార్కెట్లో రియల్మీ P4 పవర్ 5G లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : January 29, 2026 at 1:44 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ భారతదేశంలో తన "P4 పవర్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. దీనిలో 10,001mAh టైటాన్ బ్యాటరీ ఉంది. ఇది ఇండియా ఫస్ట్, బిగ్గెస్ట్ బ్యాటరీ అని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇంకా దీని ఇతర కీలక ఫీచర్లలో 144Hz హైపర్గ్లో 4D కర్వ్+ డిస్ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా 5G చిప్సెట్, 12GB వరకు RAM, 256GB స్టోరేజ్, 50MP ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత రియల్మీ UI 7.0పై పనిచేస్తుంది. ఈ కొత్త "P4 పవర్ 5G" ఫోన్ ఇప్పుడు కంపెనీ ఆగస్టు 2025లో విడుదల చేసిన "రియల్మీ P4 5G", "రియల్మీ P4 ప్రో 5G" మోడళ్లతో పాటు చేరింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధరతో పాటు ఇతర వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.
రియల్మీ P4 పవర్ వేరియంట్లు:
Starting from ₹23,999*
Sale starts 5th Feb, 12PM pic.twitter.com/ABkzzeGzhQ
కంపెనీ ఈ ఫోన్ను మూడు RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 25,999
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 30,999
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది మూడు రంగులలో లభిస్తుంది.
- ట్రాన్స్ సిల్వర్
- ట్రాన్స్ బ్లూ
- ట్రాన్స్ ఆరెంజ్
సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మొదటి సేల్ ఫిబ్రవరి 5, 2026న మధ్యాహ్నం 12 గంటల భారతీయ ప్రామాణిక సమయం (IST) నుంచి ఫిబ్రవరి 7, 2026న రాత్రి 11:59 PM IST వరకు జరుగుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రియల్మీ అధికారిక వెబ్సైట్, ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
ఆఫర్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్పై లాంఛ్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ కార్డులపై కస్టమర్లు రూ. 2,000 డిస్కౌంట్ పొందొచ్చు. దీంతో 8GB + 128GB వేరియంట్ను రూ. 23,999, 8GB + 256GB మోడల్ను రూ. 25,999, 12GB + 256GB వేరియంట్ను రూ. 28,999 ధరలకే కొనుగోలు చేయొచ్చు.