ETV Bharat / technology

ఇండియా ఫస్ట్, బిగ్గెస్ట్ 10,001mAh బ్యాటరీతో రియల్​మీ కొత్త ఫోన్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?

త్వరలో మార్కెట్లోకి రియల్​మీ P4 పవర్ 5G- లాంఛ్​కు ముందే కీలక ఫీచర్ల వెల్లడి!

Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: రియల్​మీ తన P-సిరీస్​లో కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీని పేరు "రియల్​మీ P4 పవర్ 5G". కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను ఇండియా ఫస్ట్, బిగ్గెస్ట్ 10,001 mAh బ్యాటరీతో లాంఛ్​ చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఇంకా దీని లాంఛ్​ తేదీతో పాటు ఇతర కీలక ఫీచర్ల వివరాలనూ వెల్లడించింది. మరెందుకు ఆలస్యం ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.

రియల్​మీ P4 పవర్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ రియల్​మీ P4 పవర్ 5G ప్రత్యేక ఫీచర్లలో ఒకటి దాని భారీ బ్యాటరీ. ఇది 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేసే 10,001mAh సామర్థ్యం ఉన్న బ్యాటరీతో వస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇంత భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఫోన్ దాదాపు 219 గ్రాముల బరువు మాత్రమే ఉంటుందని పేర్కొంది. ఇది బ్యాటరీ మన్నికను, రోజువారీ వినియోగాన్ని సమతుల్యం చేసే డిజైన్‌ను సూచిస్తుంది. ఇంకా ఈ పరికరం 27W వరకు రివర్స్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుందని, అవసరమైనప్పుడు ఇతర గాడ్జెట్‌లను ఛార్జ్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుందని రియల్​మీ ధృవీకరించింది.

Realme P4 Power 5G comes with India's first and biggest 10,001mAh battery.
Realme P4 Power 5G comes with India's first and biggest 10,001mAh battery. (Photo Credit- Realme)

ఈ ఫోన్ గేమింగ్, మల్టీమీడియా కోసం సున్నితమైన విజువల్స్‌కు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పెద్ద 6.78-అంగుళాల వంపుతిరిగిన AMOLED ప్యానెల్‌తో రావచ్చు. ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఈ ఫోన్​లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్​సెట్​ను అందించే అవకాశం ఉంది. ఇది ఇమేజింగ్, పనితీరు పనులను మెరుగుపరచడానికి అంకితమైన హైపర్‌విజన్+ AI చిప్‌తో పాటు పనిచేస్తుంది.

Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)

ఇక సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత రియల్‌మే UI 7.0పై నడుస్తుందని కంపెనీ తన వెబ్​సైట్​ ద్వారా అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దీనికి మూడేళ్లపాటు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్‌డేట్‌లు, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్‌లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.

Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)

కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే, ఇది చదరపు కెమెరా మాడ్యూల్‌లో అమర్చిన ట్రిపుల్ రియర్ సెటప్​తో వస్తుందని తెలుస్తోంది. దీని మెయిన్ సెన్సార్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్‌తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ షూటర్ కావచ్చు. దీనితో పాటు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, మూడవ సహాయక సెన్సార్ రావచ్చు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం దీని 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను ఆశించవచ్చు. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ ఫోన్ IP68, IP69 రేటింగ్‌లతో కూడా రావచ్చు.

Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)

లాంఛ్ ఎప్పుడు?: కంపెనీ ఈ "రియల్​మీ P4 పవర్ 5G" ఫోన్​ను ఈ నెల 29వ తేదీని విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G (Photo Credit- Realme)

కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ రియల్​మీ ఇండియా అధికారిక వెబ్​సైట్​లో మూడు​ రంగులలో కన్పిస్తోంది. అవి:

  • ట్రాన్స్‌సిల్వర్
  • ట్రాన్స్‌ఆరెంజ్
  • ట్రాన్స్‌బ్లూ

ధర ఎంతంటే?: రియల్​మీ ప్రస్తుతానికి దీని ధర, RAM అండ్ స్టోరేజ్ పరంగా వేరియంట్లను వెల్లడించలేదు. అయితే 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్​తో ఈ ఫోన్​ బాక్స్ ధర రూ. 37,999గా ఉంటుందని సమాచారం. దేశంలో ఫోన్‌ల బాక్స్ ధరలు సాధారణంగా వాటి అమ్మకపు ధరల కంటే ఎక్కువగా ముద్రిస్తారు కాబట్టి, ఈ అప్​కమింగ్ ఫోన్ పైన పేర్కొన్న ధర కంటే తక్కువ ధరకు రిటైల్‌లో విక్రయించే అవకాశం ఉంది. అధిక రిఫ్రెష్-రేట్ డిస్‌ప్లే, పెద్ద బ్యాటరీ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ కలయికతో, రియల్‌మీ P4 పవర్ 5G మిడ్ రేంజ్​ నుంచి ప్రీమియం విభాగంలో పనితీరు, ఎక్కువ కాలం మన్నే బ్యాటరీ కోరుకునే యువ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.

TAGGED:

REALME P4 POWER 5G INDIA LAUNCH
REALME P4 POWER 5G PRICE
REALME P4 POWER 5G BATTERY
REALME P4 POWER 5G LEAKS
REALME P4 POWER 5G

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.