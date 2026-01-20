ఇండియా ఫస్ట్, బిగ్గెస్ట్ 10,001mAh బ్యాటరీతో రియల్మీ కొత్త ఫోన్- లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?
Published : January 20, 2026 at 12:35 PM IST
Hyderabad: రియల్మీ తన P-సిరీస్లో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీని పేరు "రియల్మీ P4 పవర్ 5G". కంపెనీ ఈ ఫోన్ను ఇండియా ఫస్ట్, బిగ్గెస్ట్ 10,001 mAh బ్యాటరీతో లాంఛ్ చేయనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఇంకా దీని లాంఛ్ తేదీతో పాటు ఇతర కీలక ఫీచర్ల వివరాలనూ వెల్లడించింది. మరెందుకు ఆలస్యం ఆ వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
రియల్మీ P4 పవర్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు: ఈ రియల్మీ P4 పవర్ 5G ప్రత్యేక ఫీచర్లలో ఒకటి దాని భారీ బ్యాటరీ. ఇది 80W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేసే 10,001mAh సామర్థ్యం ఉన్న బ్యాటరీతో వస్తుందని కంపెనీ వెల్లడించింది. ఇంత భారీ బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ ఈ ఫోన్ దాదాపు 219 గ్రాముల బరువు మాత్రమే ఉంటుందని పేర్కొంది. ఇది బ్యాటరీ మన్నికను, రోజువారీ వినియోగాన్ని సమతుల్యం చేసే డిజైన్ను సూచిస్తుంది. ఇంకా ఈ పరికరం 27W వరకు రివర్స్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుందని, అవసరమైనప్పుడు ఇతర గాడ్జెట్లను ఛార్జ్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుందని రియల్మీ ధృవీకరించింది.
ఈ ఫోన్ గేమింగ్, మల్టీమీడియా కోసం సున్నితమైన విజువల్స్కు ప్రాధాన్యతనిచ్చే వినియోగదారులనే లక్ష్యంగా చేసుకుని, 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్తో పెద్ద 6.78-అంగుళాల వంపుతిరిగిన AMOLED ప్యానెల్తో రావచ్చు. ప్రాసెసర్ కోసం కంపెనీ ఈ ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7400 అల్ట్రా చిప్సెట్ను అందించే అవకాశం ఉంది. ఇది ఇమేజింగ్, పనితీరు పనులను మెరుగుపరచడానికి అంకితమైన హైపర్విజన్+ AI చిప్తో పాటు పనిచేస్తుంది.
ఇక సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 16-ఆధారిత రియల్మే UI 7.0పై నడుస్తుందని కంపెనీ తన వెబ్సైట్ ద్వారా అధికారికంగా ధృవీకరించింది. దీనికి మూడేళ్లపాటు ప్రధాన ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు, నాలుగు సంవత్సరాల భద్రతా ప్యాచ్లను అందిస్తామని హామీ ఇస్తోంది.
కెమెరా సెటప్ విషయానికి వస్తే, ఇది చదరపు కెమెరా మాడ్యూల్లో అమర్చిన ట్రిపుల్ రియర్ సెటప్తో వస్తుందని తెలుస్తోంది. దీని మెయిన్ సెన్సార్ ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో కూడిన 50-మెగాపిక్సెల్ షూటర్ కావచ్చు. దీనితో పాటు 8-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, మూడవ సహాయక సెన్సార్ రావచ్చు. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ల కోసం దీని 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్-ఫేసింగ్ కెమెరాను ఆశించవచ్చు. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఈ ఫోన్ IP68, IP69 రేటింగ్లతో కూడా రావచ్చు.
లాంఛ్ ఎప్పుడు?: కంపెనీ ఈ "రియల్మీ P4 పవర్ 5G" ఫోన్ను ఈ నెల 29వ తేదీని విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ ఫోన్ రియల్మీ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్లో మూడు రంగులలో కన్పిస్తోంది. అవి:
- ట్రాన్స్సిల్వర్
- ట్రాన్స్ఆరెంజ్
- ట్రాన్స్బ్లూ
ధర ఎంతంటే?: రియల్మీ ప్రస్తుతానికి దీని ధర, RAM అండ్ స్టోరేజ్ పరంగా వేరియంట్లను వెల్లడించలేదు. అయితే 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్తో ఈ ఫోన్ బాక్స్ ధర రూ. 37,999గా ఉంటుందని సమాచారం. దేశంలో ఫోన్ల బాక్స్ ధరలు సాధారణంగా వాటి అమ్మకపు ధరల కంటే ఎక్కువగా ముద్రిస్తారు కాబట్టి, ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ పైన పేర్కొన్న ధర కంటే తక్కువ ధరకు రిటైల్లో విక్రయించే అవకాశం ఉంది. అధిక రిఫ్రెష్-రేట్ డిస్ప్లే, పెద్ద బ్యాటరీ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ కలయికతో, రియల్మీ P4 పవర్ 5G మిడ్ రేంజ్ నుంచి ప్రీమియం విభాగంలో పనితీరు, ఎక్కువ కాలం మన్నే బ్యాటరీ కోరుకునే యువ వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.