మార్కెట్లోకి రియల్మీ మరో బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్- ఆఫర్లు, లభ్యతా వివరాలు ఇవే!
రియల్మీ భారతదేశంలో మరొక బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇది సరసమైన ధరలో, అధిక రిఫ్రెష్-రేట్ కలిగిన డిస్ప్లేతో పాటు భారీ బ్యాటరీని అందిస్తుంది.
Published : March 20, 2026 at 10:04 AM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో రియల్మీ P4 లైట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ విడుదలైంది. ఈ ఫోన్ ఇప్పటికే రియల్మీ P4 సిరీస్లో ఉన్న P4, P4x, P4 ప్రో 5G మోడళ్లతో పాటు చేరింది. ఈ "రియల్మీ P4 లైట్ 5G" అత్యంత స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, ఈ బడ్జెట్ రేంజ్ ధరలో ఇది 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దీంతోపాటు ఇందులో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన డిస్ప్లే ఉంది. ఇంకా ఈ ఫోన్ డ్యూయల్-టోన్ వెనుక ప్యానెల్తో ఆకర్షణీయంగా కన్పిస్తోంది. దీని దీర్ఘచతురస్రాకార బ్లాక్లు విభిన్న రంగుల్లో కనిపిస్తాయి. కంపెనీ దీనిని "కలర్పాప్" డిజైన్ అని పిలుస్తోంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ మందం 8.4mm ఉంటుంది.
రియల్మీ P4 లైట్ 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు RAM, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో తీసుకొచ్చింది.
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 12,999
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 13,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,999
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఇది రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- మొజాయిక్ బ్లూ
- మొజాయిక్ గ్రీన్
సేల్, ఆఫర్ల వివరాలు: ప్రారంభ ఆఫర్గా కంపెనీ ఈ ఫోన్పై రూ. 1,000 డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. అదనంగా, రూ. 500 విలువైన బ్యాంక్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా మీరు ఇప్పటికే రియల్మీ వినియోగదారులైతే, అదనంగా రూ. 500 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ ఇండియా వెబ్సైట్, ఆఫ్లైన్ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంది.
రియల్మీ P4 లైట్ 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: ఈ ఫోన్ 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.8-అంగుళాల HD+ LCD స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 180Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్, 900 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ పరికరం మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G చిప్సెట్ ద్వారా పనిచేస్తుంది. ఇది 6GB LPDDR4X RAM, 128GB UFS 2.2 అంతర్గత స్టోరేజ్తో వస్తుంది. సమర్థవంతమైన ఉష్ణ నిర్వహణ (Thermal Management) కోసం కంపెనీ ఈ ఫోన్లో 5,300 sq mm 'ఎయిర్ఫ్లో వేపర్ ఛాంబర్'ను అమర్చింది. ఇది ఫోన్ అధికంగా వేడెక్కకుండా చూసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది.
బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఈ "రియల్మీ P4 లైట్ 5G" 7,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. ఇది 15W వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కెమెరా సెటప్: ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో f/2.2 అపెర్చర్తో కూడిన 13MP ప్రధాన కెమెరా ఉంది. ఈ ఫోన్లోని రెండవ వెనుక కెమెరాకు సంబంధించిన వివరాలు ప్రస్తుతం అందుబాటులో లేవు. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 5MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాను అందించారు.
కనెక్టివిటీ: కనెక్టివిటీ విషయానికి వస్తే, ఈ ఫోన్లో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్, USB Type-C పోర్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.