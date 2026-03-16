రియల్మీ P4 లైట్ 5G లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక స్పెక్స్ కూడా వెల్లడి!
రియల్మీ తన "P4 లైట్ 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను ఈ వారం చివర్లో భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అదనంగా దీని కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను కూడా వెల్లడించింది.
Published : March 16, 2026 at 2:03 PM IST
Hyderabad: భారత మార్కెట్లో "రియల్మీ P4 లైట్ 5G" లాంఛ్ తేదీ వెల్లడైంది. దీంతోపాటు కంపెనీ దీని డిజైన్, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని వెల్లడించింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ఇటీవలే ఫిబ్రవరి 24న దేశంలో ఆవిష్కరించారు. రియల్మీ P4 లైట్ 4G మోడల్కు 5G వెర్షన్గా ఈ హ్యాండ్సెట్ రానుంది.
లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: కంపెనీ ఈ "రియల్మీ P4 లైట్ 5G" మోడల్ను భారతదేశంలో మార్చి 19న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతోపాటు ఈ హ్యాండ్సెట్లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్తో 1.47 రోజుల వరకు బ్యాకప్ అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. రియల్మీ ఈ ఫోన్ డిజైన్కు సంబంధించిన వివరాలను కూడా పరోక్షంగా వెల్లడించింది (Teased). లాంఛ్ అనంతరం ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో ఫ్లిప్కార్ట్, రియల్మీ ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా మొజాయిక్ బ్లూ, మొజాయిక్ గ్రీన్ రంగులలో విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరించింది.
అదనంగా, "రియల్మీ P4 లైట్ 5G" వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ మ్యాట్రిక్స్ AI కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంటుందని సూచించారు, ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా నేతృత్వంలో, ఒక్కో లెన్స్ విడివిడిగా అమర్చారు.
వెనుక భాగంలో మూడవ కటౌట్ కూడా ఉంది, ఇందులో లైట్ సెన్సార్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ అప్కమింగ్ రియల్మీ హ్యాండ్సెట్ డ్యూయల్-టోన్ వెనుక ప్యానెల్తో కూడా కనిపిస్తుంది, దీర్ఘచతురస్రాకార బ్లాక్లు వేర్వేరు రంగుల్లో కనిపిస్తాయి. కంపెనీ దీనిని "కలర్పాప్" డిజైన్ అని పిలుస్తోంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ మందం 8.4mm ఉంటుంది.
పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఈ రియల్మీ P4 లైట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ 6nm ప్రాసెస్పై రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G చిప్సెట్తో పనిచేస్తుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఉష్ణ నిర్వహణ (thermal management) కోసం, ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో 5,300 sq mm హీట్ డిస్సిపేషన్ (యంత్రాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు (కంప్యూటర్లు, LEDలు) వేడెక్కకుండా, వాటి నుంచి అదనపు వేడిని పరిసరాలకు విడుదల చేసి, ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యంగా ఉంచే ప్రక్రియ) విస్తీర్ణం కలిగిన " ఎయిర్ఫ్లో వేపర్ చాంబర్" (Airflow vapour chamber)ను అమర్చారు.
ఇది గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటుతో కూడిన డిస్ప్లేను కలిగి ఉండి, 900 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్ను, అలాగే షాక్లను తట్టుకునే MIL-STD-810H ప్రమాణాన్ని కూడా ఈ ఫోన్ కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
అంతేకాకుండా ఈ రియల్మీ P4 లైట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ నాలుగేళ్ల పాటు "జీరో లాగ్" (Zero Lag) ఎక్స్పీరియన్స్ను అందిస్తుందని రియల్మీ చెబుతోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీకి చెందిన ఆండ్రాయిడ్-16 ఆధారిత రియల్మీ UI 7.0, పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్ కోసం AI Boost ఫీచర్, 6GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది.