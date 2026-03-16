రియల్​మీ P4 లైట్ 5G లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక స్పెక్స్ కూడా వెల్లడి!

రియల్​మీ తన "P4 లైట్ 5G" స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఈ వారం చివర్లో భారతదేశంలో విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. అదనంగా దీని కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లను కూడా వెల్లడించింది.

Realme P4 Lite 5G India Launch Date Announced; Company Reveals Design and Battery Capacity
Realme P4 Lite 5G India Launch Date Announced; Company Reveals Design and Battery Capacity (Photo Credit- Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 2:03 PM IST

Hyderabad: భారత మార్కెట్లో "రియల్​మీ P4 లైట్ 5G" లాంఛ్ తేదీ వెల్లడైంది. దీంతోపాటు కంపెనీ దీని డిజైన్, బ్యాటరీ సామర్థ్యాన్ని వెల్లడించింది. ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను ఇటీవలే ఫిబ్రవరి 24న దేశంలో ఆవిష్కరించారు. రియల్​మీ P4 లైట్ 4G మోడల్‌కు 5G వెర్షన్‌గా ఈ హ్యాండ్‌సెట్ రానుంది.

లాంఛ్ ఎప్పుడంటే?: కంపెనీ ఈ "రియల్​మీ P4 లైట్ 5G" మోడల్​ను భారతదేశంలో మార్చి 19న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతోపాటు ఈ హ్యాండ్‌సెట్‌లో 7,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఇది సింగిల్ ఛార్జ్​తో 1.47 రోజుల వరకు బ్యాకప్ అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. రియల్​మీ ఈ ఫోన్ డిజైన్‌కు సంబంధించిన వివరాలను కూడా పరోక్షంగా వెల్లడించింది (Teased). లాంఛ్ అనంతరం ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో ఫ్లిప్​కార్ట్, రియల్​మీ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ ద్వారా మొజాయిక్ బ్లూ, మొజాయిక్ గ్రీన్ రంగులలో విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరించింది.

అదనంగా, "రియల్‌మీ P4 లైట్ 5G" వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ మ్యాట్రిక్స్ AI కెమెరా యూనిట్‌ను కలిగి ఉంటుందని సూచించారు, ఇందులో 13-మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా నేతృత్వంలో, ఒక్కో లెన్స్ విడివిడిగా అమర్చారు.

వెనుక భాగంలో మూడవ కటౌట్ కూడా ఉంది, ఇందులో లైట్ సెన్సార్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ అప్​కమింగ్ రియల్‌మీ హ్యాండ్‌సెట్ డ్యూయల్-టోన్ వెనుక ప్యానెల్‌తో కూడా కనిపిస్తుంది, దీర్ఘచతురస్రాకార బ్లాక్‌లు వేర్వేరు రంగుల్లో కనిపిస్తాయి. కంపెనీ దీనిని "కలర్‌పాప్" డిజైన్ అని పిలుస్తోంది. ఈ హ్యాండ్‌సెట్ మందం 8.4mm ఉంటుంది.

పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఈ రియల్​మీ P4 లైట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ 6nm ప్రాసెస్​పై రూపొందించిన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 5G చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుందని కంపెనీ ధృవీకరించింది. ఉష్ణ నిర్వహణ (thermal management) కోసం, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో 5,300 sq mm హీట్ డిస్సిపేషన్ (యంత్రాలు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు (కంప్యూటర్లు, LEDలు) వేడెక్కకుండా, వాటి నుంచి అదనపు వేడిని పరిసరాలకు విడుదల చేసి, ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యంగా ఉంచే ప్రక్రియ) విస్తీర్ణం కలిగిన " ఎయిర్​ఫ్లో వేపర్ చాంబర్" (Airflow vapour chamber)ను అమర్చారు.

ఇది గరిష్ఠంగా 144Hz రిఫ్రెష్ రేటుతో కూడిన డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉండి, 900 నిట్స్​ వరకు పీక్ బ్రైట్​నెస్​ను అందిస్తుంది. దుమ్ము, నీటి తుంపర్ల నిరోధకత కోసం IP64 రేటింగ్‌ను, అలాగే షాక్‌లను తట్టుకునే MIL-STD-810H ప్రమాణాన్ని కూడా ఈ ఫోన్ కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

అంతేకాకుండా ఈ రియల్​మీ P4 లైట్ 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ నాలుగేళ్ల పాటు "జీరో లాగ్" (Zero Lag) ఎక్స్​పీరియన్స్​ను అందిస్తుందని రియల్​మీ చెబుతోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కంపెనీకి చెందిన ఆండ్రాయిడ్-16 ఆధారిత రియల్​మీ UI 7.0, పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్ కోసం AI Boost ఫీచర్, 6GB RAM, 128GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది.

